​Организаторы забастовки дальнобойщиков в Белгороде «В акции участвуют только частные перевозчики»

В понедельник, 27 марта, белгородские перевозчики присоединились к всероссийской забастовке дальнобойщиков. По данным «Ведомостей», к акции намерены присоединиться перевозчики в 50 регионах России. Руководитель независимого профсоюза «Дальнобойщики Белогорья» Александр Рыжов рассказал «Фонарю», что в Белгородской области к акции присоединяются только частные перевозчики.
— Сколько точно человек задействовано в Белгородской области не могу сказать. Люди постоянно сообщают, что остановили машины и никуда не едут. Большие компании стараются не останавливаться. Остановили работу перевозчики, у которых есть голова на плечах и они понимают, что дальше ничего хорошего не будет, — говорит Александр Рыжов.
Помимо работы системы «Платон», дальнобойщики недовольны системой расчета ущерба дорогам от грузовиков, системой весового контроля, штрафами за путевые листы. Они также требуют отмены транспортного налога и обоснования постоянного роста акциза на топливо.
26 марта в Белгороде депутат облдумы Анастасия Байбикова провела встречу с дальнобойщиками. Для проведения мероприятия им предоставили помещение в областном Доме профсоюзов, на нее неожиданно для организаторов пришли вице-губернатор Ольга Павлова, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев и руководитель регионального Совбеза Олег Мантулин. По словам Анастасии Байбиковой диалога с представителями областного правительства не получилось.
— В нашем регионе мы работаем с дальнобойщиками с 2015 года. Мы будем вносить предложения в комитеты Госдумы через депутатов от нашей партии. Уже завтра начинается забастовка, а о ней ещё мало кто знает. Митинг нам запретили, поэтому решили организовать такую встречу, которую не нужно согласовывать. Конечно, мы за отмену «Платона», но нужно быть реалистами и добиваться хотя бы смягчения тарифов, уменьшения штрафов, которые достигают 450 тысяч рублей. Есть опасения, что не все выйдут на забастовку или что перевозки просто перейдут к монополистам, а люди останутся без работы, — цитирует депутата ИА «Бел.ру».
Александр Рыжов заявил, что он и его коллеги готовы к бессрочной забастовке. Действиями властей, как региональных, так и федеральных, которые предпринимались в последние полтора года, дальнобойщики, по его словам, недовольны.
— В прошлом году власти пошли на уступки, кинули на косточку снизили тариф, но этого недостаточно, — cчитает Александр Рыжов.
Напомним, впервые белгородские дальнобойщики участвовали в акции протеста в ноябре 2015 года. Тогда более водителей приехали на фурах к выезду из Белгорода и встали там на своих грузовиках. После этого в представителями дальнобойщиков встретился губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Затем вначале декабря 2015 года они присоединились к всероссийской акции «АнтиПлатон». Система «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Первоначально тариф для перевозчиков составлял 3,73 рубля за километр, но после протестов был снижен до 1,53 рубля за километр. С 1 апреля 2017 года тариф планировали повысить до 3,06 рубля.