​Организаторы забастовки дальнобойщиков в Белгороде «В акции участвуют только частные перевозчики»

В областном департаменте здравоохранения рассказали, что в медицинском учреждении операции начнут делать с 9 февраля. В белгородской детской областной больнице закончились ремонтные работы в операционном блоке. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения и социальной защиты. В ведомстве рассказали, что операции детям там начнут делать с 9 февраля. Там также отметили, что после окончания ремонтных работ помещения проверили сотрудники Роспотребнадзора.Напомним, 5 февраля облздрав сообщил, что работу операционного блока остановили из-за некачественного ремонта. Позднее выяснилось, что этаж, на котором он расположен, затопило. Сообщалось также, что главврач детской больницы Роман Проценко пожаловался на строителей в областную прокуратуру. Сам руководитель медицинского учреждения отказался подтвердить эту информацию «Фонарю». Новый продукт производят на комплексе Case Ready в Короче. Агропромышленный комплекс «Мираторг» расширил продуктовую линейку и начал производить фирменные фрикадельки на свинокомплексе «Короча». Фото i.otzovik.com— Без фрикаделек сегодня не обходится ни одна кухня со всего мира. Это диетическое и простое блюдо, приготовить которое не составит особого труда даже начинающей хозяйке. Вкусные, сочные, а самое главное — сытные мясные фрикадельки станут прекрасным блюдом на ужин или обед, — рассказали о новом производстве в пресс-службе «Мираторг-Белгород». Комплекс Case Ready в Короче выпускает более 150 видов свинины в потребительской упаковке. Фрикадельки стали одной из новинок этого года. На правах рекламы Ограничения связаны с проведением богослужения в Преображенском соборе и крестного хода по улице Попова. В Белгороде из-за мероприятий по празднованию Рождества ограничат стоянку и движение транспорта в центре города. С 17:00 6 января до окончания мероприятий стоянка машин ограничена по улице Преображенской — от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области и по улице Попова — от улицы Преображенской до улицы Победы. С 13:30 7 января до окончания мероприятий запрещено движение транспорта по улице Преображенской — от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области и по улице Попова — от улицы Преображенской до улицы Победы. Объехать перекрытые улицы предлагается по проспекту Богдана Хмельницкого и улице Николая Чумичова. Прокуратура считает экстремизмом пропаганду отказа от переливания крови и медицинских операций. Верховный суд России оставил в силе решение Белгородского областного суда о признании экстремистской местной организации «Свидетелей Иеговы». Об этом сообщают РИА Новости.— Судебная коллегия определила признать решение суда о признании религиозной организации «Свидетели Иеговы» города Белгорода экстремистской организацией и её ликвидации законным и обоснованным, оставить его без изменения, а апелляционную жалобу с требованием об отмене данного решения — без удовлетворения, — цитирует информагентство судью ВС.По информации издания, прокуратура считает экстремизмом отказ членов «Свидетели Иеговы» от медицинских операций и переливания крови по религиозным убеждениям и то, что они пропагандируют подобное поведение. Напомним, в феврале Белгородский областной суд признал экстремистскими старооскольскую и белгородскую организации «Свидетели Иеговы». Оператор мобильной связи предложит старооскольцам скидку 50 процентов на тарифные планы и подарит 1 гигабайт скоростного интернета. В пятницу, 27 мая, в Старом Осколе альтернативный оператор мобильной связи Tele2 проведёт глобальную распродажу. Во время «чёрной пятницы» оператор мобильной связи подарит всем желающим по одному гигабайту интернет-трафика без ограничения скорости на 30 дней и скидку 50 процентов на абонентскую плату на первый месяц использования абонентам, выбравшим для подключения в салонах связи тарифные планы «Очень чёрный», «Самый чёрный» и «Сверхчёрный». А владельцам планшетов, подключившим в этот день тарифный план «Интернет для устройств», Tele2 подарит 2 гигабайта интернет-трафика без ограничения скорости на 30 дней. Абонентам других операторов компания в «чёрную пятницу» подарит скидку 100 процентов на плату за перенос номера в сеть Tele2 по MNP и скидку 50 процентов на тарифный план «Очень чёрный», в который включён пакет минут и сообщений на всех операторов по России и 3 гигабайта интернета. Также в полцены обойдутся новые тарифные планы «Самый чёрный» и «Сверхчёрный», которые подойдут тем, кто часто путешествует по России. В эти тарифные планы включены минуты и SMS, которые можно расходовать во время путешествий по стране (кроме Республики Крым и города Севастополя), а входящие в роуминге на них бесплатны. — Пакеты минут на «Очень чёрном», «Самом чёрном» и «Сверхчёрном» можно использовать для междугородних звонков на номера любых операторов. При этом звонки сверх пакета абонентам Tele2 всей России, включая Белгородскую область, останутся бесплатными. Включённые в тарифы интернет-пакеты действуют не только в домашнем регионе, но и в роуминге на всей территории РФ, — рассказал директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков. Акция будет проходить в шести центрах обслуживания абонентов Tele2, расположенных в Старом Осколе по следующим адресам: микрорайон Лесной, 1а; микрорайон Олимпийский, 63; микрорайон Молодёжный, 10; микрорайон Ольминского, 17; улица Октябрьская, 3 и улица Губкина, 1. В акции «Чёрная пятница» примут участие руководители и менеджеры белгородского филиала Tele2. Заняв места консультантов и промоутеров, они расскажут клиентам о действующих тарифах и услугах, помогут подобрать тарифные планы, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь. Получить консультацию смогут не только частные клиенты, но и представителям малого и среднего бизнеса. Во время акции предприниматели смогут больше узнать о новых предложениях для бизнеса и выбрать наиболее подходящий тариф. С подробным описанием тарифных планов «Очень чёрный», «Самый чёрный» и «Сверхчёрный», а также опции «Интернет для устройств» можно ознакомиться на официальном сайте оператора. На правах рекламы Мужчину на почте задержали полицейские, когда он получал посылку из Китая. Валуйский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который через интернет купил в Китае «жучок» для негласного получения информации, что является нарушением статьи 138.1 Уголовного кодекса РФ.Когда мужчина на почте получил заказанный радиомикрофон, его задержали полицейские и изъяли посылку. Суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в 20 тысяч рублей в пользу государства. В Белгороде День молодёжи отметят общегородской зарядкой, соревнованиями по вейкборду, фестивалем мороженого и выступлением диджея из Санкт-Петербурга. В субботу, 25 июня, в десять часов в парке Победы призёр Олимпийских игр Вадим Хамутцких проведёт общегородскую зарядку. Напомним, что в апреле он покинул пост старшего тренера волейбольной команды «Белогорье», на который его назначили в конце ноября 2015 года. Это одно из городских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодёжи. Также в этот день с 11 часов на центральном пляже будут проходить соревнования по вейкбордингу. Его победители и призёры разделят призовой фонд в 100 тысяч рублей. Параллельно здесь же с 12:00 до 16:00 можно будет поиграть в водный футбол или пляжный волейбол. В 16:00 возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной начнётся фестиваль мороженого. Организаторы обещают семейный флешмоб, крио-шоу, детскую анимационную зону с батутами и мастер-классами, а также молодёжную развлекательную зону с большим твистером, стритболом, футбольным фристайлом, армрестлингом и розыгрышами от спонсоров. День молодёжи в Белгороде завершится пенной дискотекой, выступлениями харьковского Boss Band и диджея Косинуса из Санкт-Петербурга и праздничным салютом. Все подробности в официальной группе во «ВКонтакте». При грозах возможно усиление ветра до 23 метров в секунду. В среду, 20 июля, в Белгородской области ожидается ухудшения погодных условий. По информации Главного управления МЧС по Белгородской области, ночью в регионе пройдут дожди с грозами, местами сильные. Днём синоптики обещают небольшие и умеренные дожди с грозами. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью до десяти метров в секунду, днём он сменится юго-западным ветром, скорость которого будет достигать 12 метров в секунду. При грозах возможно усиление ветра до 19 и даже 23 метров в секунду. Температура ночью будет держаться в пределах 13–18 градусов выше нуля, а днём — 18–23 градусов тепла. Конкретную дату возобновления строительства главный тренер белгородского клуба не назвал. В пятницу, 26 августа, на встрече с болельщиками и журналистами главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин рассказал о ситуации с «замороженной» стройкой арены «Белогорье». — На сегодняшний день создана рабочая группа. За последние два месяца направляются письма в высшие органы спорта. Строительство будет продолжено, но есть множество причин внешних: цены на металл, санкции, экономический кризис. В ближайшее время потихоньку стройка будет размораживаться. Новый дворец спорта на 10 тысяч мест — это дело нашей чести, и мы должны его построить. Спортсмены нашей области это заслужили! — сказал Геннадий Шипулин. Напомним, что в мае 2015 года озвучили планы по строительству в Белогороде пятиэтажной круглой арены на 10 тысяч зрителей площадью 30 тысяч квадратных метров. По периметру арены должны появиться стоянки для автомобилей спортсменов, журналистов, служебного персонала. На оставшейся территории разместят парковку для гостей арены. Главным помещением станет игровой зал для волейбола, трансформируемый под другие виды спорта. Рядом будет тренировочный и тренажёрный залы, раздевалки, бары, спа-центр, медицинские помещения, ресторан, конференц-зал и Музей спорта. Эскиз спортивной арены «Белогорье»В интервью Геннадий Шипулин рассказывал, что «такое здание, которое будет красивым и внутри, и снаружи, должно только украсить наш город, придать новый импульс спортивной и культурной жизни». В конце сентября 2015 года строители начали готовить площадку для строительства арены. Планировалось, что деньги на стройку выделят из федерального бюджета, а 450 миллионов рублей пообещал дать «Металлоинвест». О «заморозке» стройки стало известно в конце марта 2016 года, когда начальник департа