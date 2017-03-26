​В Белгороде прошёл антикоррупционный «немитинг». Четыре главных цитаты

Все участники «немитинга» собирались на входе в парк Победы. Люди образовали полукруг, в центре которого была площадка, где мог выступить любой желающий. На акции не было никакой звукоусилительной аппаратуры, поэтому выступающие просто громко говорили. Перед участниками выступал депутат-самовыдвиженец сельского поселения, организаторы митинга, человек, который, по его словам, «лично знаком с Навальным» и даже школьники.
Школьник Егор: «Мы выходим и говорим»
— Меня зовут Егор, мне 15 лет и я имею большую честь говорить сегодня от лица нового поколения, которое так же, как и вы, устало от того лицемерия, которое льётся на нас с экрана. Сегодня мы собрались здесь, чтобы узнать ответы, но мы их знаем, так же, как и все граждане Российской Федерации. Нас отличает одно: мы выходим и говорим. А они — власть — нас боятся. Поэтому сегодня я очень горд, что мы не побоялись, вышли и сказали «да». Да — свободной России, да — нашему будущему. Нет — лицемерию, нет — лжи и коррупции. Мы говорим «да» будущему России, и я очень горд, что я, как молодой человек, и огромное количество людей моего возраста верят в эти идеалы и не побоялись прийти сюда и высказать своё мнение, — подросток закончил своё выступление под аплодисменты.
Организатор Оксана Михайлик: «Объединяться надо горизонтально»
— Объединяться нужно не вокруг какого-то одного человека, а объединяться надо горизонтально. Вот это и есть строительство нового общества, а не то, что [есть] один, и вы все за ним. Если у вас опять будет лидер, он вас опять заведёт не туда и обманет. Сами будьте лидерами. Каждый себе. Имейте свою точку зрения, — ответила организатор «немитинга» Оксана Михайлик на предложение некоторых участников объединиться вокруг неё.
Учитель Вячеслав Крюков: «Наступает время, когда человек перестаёт бояться»
— Пришёл потому, что меня интересует, почему обществу не были даны ответы на поставленные вопросы. Хочется, чтобы власть заметила недовольство в обществе, чтобы ситуация обсуждалась в СМИ, повестка дня которых заполнена далёкой от рядовых людей международной политикой. Идёт борьба с инакомыслием: практически невозможно организовать митинг, людей сажают за картинки в интернете. Но всегда наступает время, когда человек перестаёт бояться. Посмотрим, какими будут последствия этой всероссийской акции для общества и конкретно для нас — тех, кто вышел на эту встречу в Белгороде, — приводит слова учителя истории и обществознания Вячеслава Крюкова ИА «Бел.Ру».
Другое мнение: «Всё должно быть законно»
В стороне от участников акции стоял мужчина и махал флагом с надписью «Антимайдан».
— Я против «майданов» всяких, переворотов. Я хочу мирное небо над головой, чтобы не было, как в соседнем государстве, беспорядков всяких. Нормально, спокойно жить. Чтобы люди носили георгиевские ленточки, славились победами, чтобы был патриотизм во всей России. Чтобы все знали, какой ценой победили фашизм. Я держу флаг «Антимайдан». Этот флаг подарили мне в Москве, когда я ездил на «Антимайдан». Я тут стою сам по себе, вместе со своей женой пришёл. Узнали, что здесь будет митинг… Они против коррупции? Конечно, это не правда, они хотят сделать как в соседнем государстве. Никто не против — если виноват Медведев, есть прокуратура, Следственный комитет, суд. Всё должно быть законно, — считает Владимир.
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Несмотря на то, что администрация Белгорода не согласовала митинг и объяснила, почему это сделала, участников акции не задерживала полиция. Всё закончилось спокойно и без происшествий примерно через полтора часа. Уже после «немитинга» Оксана Михайлик опубликовала видео, в котором рассказала, что в конце её якобы пытались задержать неизвестные люди. Женщина вернулась к оставшимся рядом с «ракушкой» участникам акции, которые проводили её домой.