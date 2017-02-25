​В Белгороде активисты ОНФ провели для школьников акцию «Один день в армии»

В Белгороде активисты Общероссийского народного фронта провели для белгородских школьников экскурсию в самую большую воинскую часть области. Акция «Один день в армии» прошла в центре Воздушно-космических сил.
Офицеры воинской части рассказали школьникам про учебный быт курсантов: показали военную технику, классы для занятий, рассказали об истории части и специфике военной службы.
— Целью акции ОНФ является повышение патриотизма у подрастающего поколения, а знакомство ребят с деятельностью воинской части и жизнью военнослужащих — это работа на перспективу, особенно для мальчишек. Для будущих защитников родины такие экскурсии очень полезны. Возможно, кто-нибудь из них захочет служить именно в частях ВКС. В повестке регионального отделения Народного фронта этому направлению уделено особое внимание, — рассказал Александр Ахтырский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области.