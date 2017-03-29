В Белгороде открылся офис инвестиционного банка «ФИНАМ» 

Полиция задержала двоих подозреваемых и завела уголовные дела за незаконное хранение оружия и побои. В Белгороде полиция задержала двоих мужчин, которые в минувшие выходные напали на водителя такси. По предварительным данным, водитель подвозил двух нетрезвых пассажиров от ночного клуба к дому одного из них. Из разговора клиентов таксист узнал, что они собираются взять оружие, вернуться в клуб и отомстить охраннику, с которым у них произошел конфликт.Один из пассажиров пытался избить таксиста, пока его товарищ пошёл в дом за оружием. Затем оба пассажира пытались угрозами и ударами заставить водителя отвезти их к ночному клубу. Таксисту удалось вырваться, и после этого он вызвал полицию. — Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленников и обнаружили закопанное в снег оружие — обрез винтовки «Мосина» и револьвер. На одного из задержанных завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, второго подозревают в нанесении побоев, — сообщили в областном УМВД. Мужчина захотел узнать, почему нет электричества. В Старом Осколе спасатели, полицейские и сотрудники «Белгородэнерго» помогли мужчине спуститься со столба линии электропередач. 72-летний староосколец залез туда, чтобы узнать, почему нет электричества. Для этого он использовал «кошки» (монтажные когти или лазы — прим. ред.). Обратно слезть он уже не смог. Спасатели на трёхколенчатой лестнице поднялись к пенсионеру и спустили его на землю. Помощь медиков ему не понадобилась. — В данной ситуации всё закончилось благополучно, а ведь могло быть и иначе, если бы провода оказались под напряжением или же пенсионер просто сорвался вниз. Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не рисковать напрасно своей жизнью и соблюдать элементарные правила безопасности, — напоминает пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области. Журналист и композитор Вячеслав Бобров поделился частью своей коллекции, которую он собирает более 40 лет, для выставки, которая открылась 25 марта в литературном музее. История коллекции началась с автографа Мстислава Ростроповича в 1970 году, когда у музыканта был концерт в Харькове. Музыковед Вячеслав Бобров тогда был студентом, и ему удалось попасть на этот концерт.— Я после лекций забежал домой, взял книгу о Ростроповиче и пластинку и пришёл на встречу. Мстислав Леопольдович меня за это даже похвалил, потому что один студент предложил ему для автографа библиотечные ноты. Естественно, дать автограф на таком источнике Ростропович отказался, — цитирует Боброва «БелПресса».Журналист не планировал собирать коллекцию: так вышло, что благодаря работе ему доводилось беседовать со знаменитостями за кулисами, а для себя от таких бесед оставались автографы. Единственный принцип, которого Бобров придерживается уже 40 лет — брать для автографов специальные вещи: книги о знаменитости, пластинки, фотографии. В коллекции Боброва есть подписи Владимира Шаинского, Аркадия Райкина, Леонида Утёсова, пожелание творческих успехов от Сергея Захарова, тёплые слова от Вадима Муллермана.Выставка в литературном музее продлится до 25 апреля. Бюджет программы строительства и реконструкции дорог сократили на 29 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Савченко. Программа совершенствования транспортной системы и дорожной сети рассчитана на 2014–2020 годы. Изначально в бюджет программы было заложено 109,8 миллиардов рублей. В 2014 году правительство области скорректировало финансирование с учётом кризиса, сократив его до 103,9 миллиардов рублей. При этом на подпрограмму «Совершенствование и строительство дорожной сети» в первой редакции должно было быть потрачено 106 миллиардов рублей, во втором варианте — 98 миллиардов рублей. Последние изменения сократили общий бюджет до 74,9 миллиардов рублей, бюджет подпрограммы — до 69 миллиардов рублей.По планам за семь лет в регионе должно быть построено 2169 километров дорожной сети. Предприниматель заплатил сотруднику ГИБДД за проезд грузовиков через пост весового контроля. Суд в Белгороде приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к штрафу в 90 тысяч рублей за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.— Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье УК РФ «Мелкое взяточничество», — пояснили в пресс-службе ведомства. Суд установил, что осуждённый в ноябре 2014 года получил 8,5 тысяч рублей от предпринимателя за беспрепятственный проезд 17 грузовиков с щебнем через пост весового контроля. Масса каждого из грузовиков превышала предельно допустимые нормы. Приговор суда ещё не вступил в законную силу. Хирург Чернянской районной больницы, наказанный за ошибочный диагноз, обжаловал решение руководства. Белгородский областной суд оставил в силе решение Чернянского районного суда, в котором сотрудник местной районной больницы пытался обжаловать дисциплинарное взыскание. Врач-хирург получил выговор за неправильный диагноз.В суде установили, что летом 2015 года в Чернянскую ЦРБ «скорая» доставила женщину с предварительным диагнозом «острый аппендицит». Врач диагностировал у пациентки заболевание почек и назначил обезболивающие. Но через несколько дней ей сделали срочную операцию в связи с развитым перитонитом. Врачебная комиссия сделала вывод, что врач неправильно поставил диагноз. Приказом главного врача хирургу назначили выговор за несоблюдение алгоритма оказания медицинской помощи. Областной суд подтвердил решение районного суда о законности выговора. Белгородский филиал Tele2 подвёл итоги первого этапа онлайн-квеста для участников акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета». Обладателем приза стала белгородка Оксана Трухина. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 наградил победителя первого этапа онлайн-квеста. Наибольшее количество правильных ответов прислала Оксана Трухина. Белгородка первой назвала имя героини из рекламного ролика Tele2 и посчитала количество героев на картине «Утро в сосновом лесу». В подарок от оператора мобильной связи Оксана получила брендированное портативное зарядное устройство. Первый этап онлайн-квеста для участников акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета» проходил с 6 по 10 июня. В течение этого времени участникам акции приходили смс-сообщения с вопросами, ответы на которые можно было найти при помощи мобильного интернета Tele2. Участники акции смогут принять участие ещё в трёх этапах онлайн-квеста, по итогам каждого из которых будут определены победители. Напомним, что в акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета» принимают участие белгородские абоненты Tele2, выбравшие для подключения обновлённые тарифные планы оператора «Очень чёрный», «Самый чёрный»» или новый пакетный тариф «Сверхчёрный» и отправившие в период с 1 по 31 мая смс со словом «Интернет» на короткий номер 403. С 1 по 30 июня участники активно тестируют мобильный интернет Tele2 и накапливают баллы. По условиям акции, за каждый скачанный мегабайт трафика начисляется один балл. Итоги акции будут опубликованы на официальном сайте оператора 4 июля 2016 года. Абоненты, набравшие максимальное количество баллов, получат призы от Tele2: первое место — iPhone 6S, второе место — iPad mini, третье место — умные часы Sony, четвёртое и пятое места — селфи-моноподы, с шестого по десятое места — портативные зарядные устройства. Подробная информация об акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета» размещена на сайте. На правах рекламы Операция «Автобусная остановка» началась 3 февраля и продлится до 12 февраля. В Белгороде с 3 до 12 февраля полицейские вместе с добровольными помощниками будут следить за маршрутчиками на остановках. В УМВД по Белгородской области пояснили, что операцию «Автобусная остановка» решили провести, чтобы выявить среди водителей маршруток нарушителей правил посадки и высадки пассажиров и правил дорожного движения. Причиной такого решения стал отзыв белгородца в «Чёрном списке» Белгорода во «ВКонтакте», который пожаловался на качество обслуживания в общественном транспорте.Полиция также предлагает жителям областного центра самостоятельно снимать нарушения и присылать видео на электронную почту propaganda31@mail.ru. Всю присланную информацию обещают изучать и при необходимости наказывать нарушителей.Отметим, ранее в пресс-службе ведомства «Фонарю» пояснили, что белгородская полиция ежедневно проверяюет соцсети и «чёрные списки» на предмет жалоб. Сотрудники ГИБДД будут останавливать и проверять всех автомобилистов на определённом участке дороги. В Белгороде с 15 по 17 января пройдут очередные «сплошные» проверки водителей. Сотрудники ГИБДД будут дежурить на определённом участке дороги, останавливать всех водителей и проверять их на трезвость. Водителям, которые вызовут подозрения у автоинспекторов, предложат пройти тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе или медицинское освидетельствование. Участие в интеллектуальном поединке платное. В воскресенье, 31 июля, в 17:00 в «ГРИННBeer» пройдёт вторая бар-олимпиада «Неслабо умные». Участников ждут шесть игровых раундов по восемь вопросов в каждом. Будут текстовые и мультимедийные вопросы, на которые нужно отвечать, опираясь на предложенные изображения, музыкальные записи или видеофрагменты. Последний этап — блиц-игра, когда команды могут делать игровые ставки, вдвое увеличивая количество игровых баллов. На игре каждая команда сидит за отдельным столом, слушает вопросы ведущего, которые транслируются на экране, и отвечает на бланках. Ответы передают организаторам. Победители и призеры олимпиады получают подарки от организаторов и партнёров.Участие в олимпиаде платное — 300 рублей с каждого члена команды. Зарегистрироваться могут команды от 4 до 8 человек, написав своё название и количество игроков под постом «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-122175993_71", -122175993, 71, 'Q4GeqaJifQ5YSOujFyO7pLsHdQ', {width: 5