В Белгороде открылся офис инвестиционного банка «ФИНАМ» 

Полиция задержала двоих подозреваемых и завела уголовные дела за незаконное хранение оружия и побои. В Белгороде полиция задержала двоих мужчин, которые в минувшие выходные напали на водителя такси. По предварительным данным, водитель подвозил двух нетрезвых пассажиров от ночного клуба к дому одного из них. Из разговора клиентов таксист узнал, что они собираются взять оружие, вернуться в клуб и отомстить охраннику, с которым у них произошел конфликт.Один из пассажиров пытался избить таксиста, пока его товарищ пошёл в дом за оружием. Затем оба пассажира пытались угрозами и ударами заставить водителя отвезти их к ночному клубу. Таксисту удалось вырваться, и после этого он вызвал полицию. — Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленников и обнаружили закопанное в снег оружие — обрез винтовки «Мосина» и револьвер. На одного из задержанных завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, второго подозревают в нанесении побоев, — сообщили в областном УМВД. Мужчина захотел узнать, почему нет электричества. В Старом Осколе спасатели, полицейские и сотрудники «Белгородэнерго» помогли мужчине спуститься со столба линии электропередач. 72-летний староосколец залез туда, чтобы узнать, почему нет электричества. Для этого он использовал «кошки» (монтажные когти или лазы — прим. ред.). Обратно слезть он уже не смог. Спасатели на трёхколенчатой лестнице поднялись к пенсионеру и спустили его на землю. Помощь медиков ему не понадобилась. — В данной ситуации всё закончилось благополучно, а ведь могло быть и иначе, если бы провода оказались под напряжением или же пенсионер просто сорвался вниз. Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не рисковать напрасно своей жизнью и соблюдать элементарные правила безопасности, — напоминает пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области. Журналист и композитор Вячеслав Бобров поделился частью своей коллекции, которую он собирает более 40 лет, для выставки, которая открылась 25 марта в литературном музее. История коллекции началась с автографа Мстислава Ростроповича в 1970 году, когда у музыканта был концерт в Харькове. Музыковед Вячеслав Бобров тогда был студентом, и ему удалось попасть на этот концерт.— Я после лекций забежал домой, взял книгу о Ростроповиче и пластинку и пришёл на встречу. Мстислав Леопольдович меня за это даже похвалил, потому что один студент предложил ему для автографа библиотечные ноты. Естественно, дать автограф на таком источнике Ростропович отказался, — цитирует Боброва «БелПресса».Журналист не планировал собирать коллекцию: так вышло, что благодаря работе ему доводилось беседовать со знаменитостями за кулисами, а для себя от таких бесед оставались автографы. Единственный принцип, которого Бобров придерживается уже 40 лет — брать для автографов специальные вещи: книги о знаменитости, пластинки, фотографии. В коллекции Боброва есть подписи Владимира Шаинского, Аркадия Райкина, Леонида Утёсова, пожелание творческих успехов от Сергея Захарова, тёплые слова от Вадима Муллермана.Выставка в литературном музее продлится до 25 апреля. Бюджет программы строительства и реконструкции дорог сократили на 29 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Савченко. Программа совершенствования транспортной системы и дорожной сети рассчитана на 2014–2020 годы. Изначально в бюджет программы было заложено 109,8 миллиардов рублей. В 2014 году правительство области скорректировало финансирование с учётом кризиса, сократив его до 103,9 миллиардов рублей. При этом на подпрограмму «Совершенствование и строительство дорожной сети» в первой редакции должно было быть потрачено 106 миллиардов рублей, во втором варианте — 98 миллиардов рублей. Последние изменения сократили общий бюджет до 74,9 миллиардов рублей, бюджет подпрограммы — до 69 миллиардов рублей.По планам за семь лет в регионе должно быть построено 2169 километров дорожной сети. Предприниматель заплатил сотруднику ГИБДД за проезд грузовиков через пост весового контроля. Суд в Белгороде приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к штрафу в 90 тысяч рублей за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.— Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье УК РФ «Мелкое взяточничество», — пояснили в пресс-службе ведомства. Суд установил, что осуждённый в ноябре 2014 года получил 8,5 тысяч рублей от предпринимателя за беспрепятственный проезд 17 грузовиков с щебнем через пост весового контроля. Масса каждого из грузовиков превышала предельно допустимые нормы. Приговор суда ещё не вступил в законную силу. Хирург Чернянской районной больницы, наказанный за ошибочный диагноз, обжаловал решение руководства. Белгородский областной суд оставил в силе решение Чернянского районного суда, в котором сотрудник местной районной больницы пытался обжаловать дисциплинарное взыскание. Врач-хирург получил выговор за неправильный диагноз.В суде установили, что летом 2015 года в Чернянскую ЦРБ «скорая» доставила женщину с предварительным диагнозом «острый аппендицит». Врач диагностировал у пациентки заболевание почек и назначил обезболивающие. Но через несколько дней ей сделали срочную операцию в связи с развитым перитонитом. Врачебная комиссия сделала вывод, что врач неправильно поставил диагноз. Приказом главного врача хирургу назначили выговор за несоблюдение алгоритма оказания медицинской помощи. Областной суд подтвердил решение районного суда о законности выговора. Белгородский филиал Tele2 подвёл итоги первого этапа онлайн-квеста для участников акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета». Обладателем приза стала белгородка Оксана Трухина. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 наградил победителя первого этапа онлайн-квеста. Наибольшее количество правильных ответов прислала Оксана Трухина. Белгородка первой назвала имя героини из рекламного ролика Tele2 и посчитала количество героев на картине «Утро в сосновом лесу». В подарок от оператора мобильной связи Оксана получила брендированное портативное зарядное устройство. Первый этап онлайн-квеста для участников акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета» проходил с 6 по 10 июня. В течение этого времени участникам акции приходили смс-сообщения с вопросами, ответы на которые можно было найти при помощи мобильного интернета Tele2. Участники акции смогут принять участие ещё в трёх этапах онлайн-квеста, по итогам каждого из которых будут определены победители. Напомним, что в акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета» принимают участие белгородские абоненты Tele2, выбравшие для подключения обновлённые тарифные планы оператора «Очень чёрный», «Самый чёрный»» или новый пакетный тариф «Сверхчёрный» и отправившие в период с 1 по 31 мая смс со словом «Интернет» на короткий номер 403. С 1 по 30 июня участники активно тестируют мобильный интернет Tele2 и накапливают баллы. По условиям акции, за каждый скачанный мегабайт трафика начисляется один балл. Итоги акции будут опубликованы на официальном сайте оператора 4 июля 2016 года. Абоненты, набравшие максимальное количество баллов, получат призы от Tele2: первое место — iPhone 6S, второе место — iPad mini, третье место — умные часы Sony, четвёртое и пятое места — селфи-моноподы, с шестого по десятое места — портативные зарядные устройства. Подробная информация об акции «Хорошая примета, когда в смартфоне много быстрого интернета» размещена на сайте. На правах рекламы Операция «Автобусная остановка» началась 3 февраля и продлится до 12 февраля. В Белгороде с 3 до 12 февраля полицейские вместе с добровольными помощниками будут следить за маршрутчиками на остановках. В УМВД по Белгородской области пояснили, что операцию «Автобусная остановка» решили провести, чтобы выявить среди водителей маршруток нарушителей правил посадки и высадки пассажиров и правил дорожного движения. Причиной такого решения стал отзыв белгородца в «Чёрном списке» Белгорода во «ВКонтакте», который пожаловался на качество обслуживания в общественном транспорте.Полиция также предлагает жителям областного центра самостоятельно снимать нарушения и присылать видео на электронную почту propaganda31@mail.ru. Всю присланную информацию обещают изучать и при необходимости наказывать нарушителей.Отметим, ранее в пресс-службе ведомства «Фонарю» пояснили, что белгородская полиция ежедневно проверяюет соцсети и «чёрные списки» на предмет жалоб. Сотрудники ГИБДД будут останавливать и проверять всех автомобилистов на определённом участке дороги. В Белгороде с 15 по 17 января пройдут очередные «сплошные» проверки водителей. Сотрудники ГИБДД будут дежурить на определённом участке дороги, останавливать всех водителей и проверять их на трезвость. Водителям, которые вызовут подозрения у автоинспекторов, предложат пройти тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе или медицинское освидетельствование. Участие в интеллектуальном поединке платное. В воскресенье, 31 июля, в 17:00 в «ГРИННBeer» пройдёт вторая бар-олимпиада «Неслабо умные». Участников ждут шесть игровых раундов по восемь вопросов в каждом. Будут текстовые и мультимедийные вопросы, на которые нужно отвечать, опираясь на предложенные изображения, музыкальные записи или видеофрагменты. Последний этап — блиц-игра, когда команды могут делать игровые ставки, вдвое увеличивая количество игровых баллов. На игре каждая команда сидит за отдельным столом, слушает вопросы ведущего, которые транслируются на экране, и отвечает на бланках. Ответы передают организаторам. Победители и призеры олимпиады получают подарки от организаторов и партнёров.Участие в олимпиаде платное — 300 рублей с каждого члена команды. Зарегистрироваться могут команды от 4 до 8 человек, написав своё название и количество игроков под постом «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-122175993_71", -122175993, 71, 'Q4GeqaJifQ5YSOujFyO7pLsHdQ', {width: 5
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В Белгороде открылся офис инвестиционного банка «ФИНАМ» 

Помимо традиционных банковских услуг, в банке также можно будет заключить договор на брокерское обслуживание, приобрести облигации, оперативно и без комиссий пополнить свой брокерский счёт.

В Белгороде начал работать первый офис инвестиционного банка «ФИНАМ». Компания присутствует на белгородском рынке уже более десяти лет, имеет постоянных клиентов, поэтому руководство приняло решение об открытии банка, где можно будет не только воспользоваться традиционными банковскими сервисами, но и приобрести уникальные продукты, которые предлагает «ФИНАМ».

— В Белгороде появится единственный полноценный финансовый супермаркет. И в нём не будет услуги, которая была бы недоступна, — обещает президент группы компаний «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

Услуги «ФИНАМа» в Белгороде охватывают все категории инвесторов, а самой популярной продолжает оставаться брокерское обслуживание: инвесторы могут проконсультироваться со специалистами, посетить семинары и учебные курсы. Кроме того, в инвестиционном банке можно купить облигации, в том числе и еврооблигации (по словам директора ООО «ФинИнвест Белгород» Сергея Кравцова, они способны давать доход в четыре раза больше, чем депозиты — прим. ред.), проводить конверсионные операции с прямым доступом на Московскую биржу, оперативно и без комиссии вносить деньги на свой инвестиционный счёт и многое другое.

Директор ООО «ФинИнвест Белгород», представитель АО «ФИНАМ» в Белгороде Сергей Кравцов отмечает, что, прежде всего, компания хочет повысить финансовую грамотность белгородцев. Кроме того, открытие банка «ФИНАМ» поможет жителям региона проводить операции на российских и зарубежных биржевых площадках по единому счёту и через одну торговую платформу.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании или в офисе ООО «ФинИнвест Белгород» на Гражданском проспекте, 36.

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Мария Потапенко

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