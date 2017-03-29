В Белгороде открылся офис инвестиционного банка «ФИНАМ» 

В Белгороде начал работать первый офис инвестиционного банка «ФИНАМ». Компания присутствует на белгородском рынке уже более десяти лет, имеет постоянных клиентов, поэтому руководство приняло решение об открытии банка, где можно будет не только воспользоваться традиционными банковскими сервисами, но и приобрести уникальные продукты, которые предлагает «ФИНАМ».
— В Белгороде появится единственный полноценный финансовый супермаркет. И в нём не будет услуги, которая была бы недоступна, — обещает президент группы компаний «ФИНАМ» Владислав Кочетков.
Услуги «ФИНАМа» в Белгороде охватывают все категории инвесторов, а самой популярной продолжает оставаться брокерское обслуживание: инвесторы могут проконсультироваться со специалистами, посетить семинары и учебные курсы. Кроме того, в инвестиционном банке можно купить облигации, в том числе и еврооблигации (по словам директора ООО «ФинИнвест Белгород» Сергея Кравцова, они способны давать доход в четыре раза больше, чем депозиты — прим. ред.), проводить конверсионные операции с прямым доступом на Московскую биржу, оперативно и без комиссии вносить деньги на свой инвестиционный счёт и многое другое.
Директор ООО «ФинИнвест Белгород», представитель АО «ФИНАМ» в Белгороде Сергей Кравцов отмечает, что, прежде всего, компания хочет повысить финансовую грамотность белгородцев. Кроме того, открытие банка «ФИНАМ» поможет жителям региона проводить операции на российских и зарубежных биржевых площадках по единому счёту и через одну торговую платформу.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании или в офисе ООО «ФинИнвест Белгород» на Гражданском проспекте, 36.
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