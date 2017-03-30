В Белгороде нейро-ортопедический центр «Поколение» откроют в 2018 году

В Белгороде депутат Государственной думы РФ Андрей Скоч оценил ход строительных работ нейро-ортопедического центра «Поколение», который к весне 2018 года должен открыться рядом со второй городской больницей. Сейчас уже возвели пять этажей здания, и строители занимаются монтажом инженерных сетей, после чего приступят к отделочным работам.
— По нашим планам к сентябрю мы завершим строительство и передадим объект коллегам — врачам для установки оборудования... Уникальность объекта заключена не в строительной части, а в «начинке» и функциональности работы врачей, — рассказал главный инженер ООО «Белгородстройагро» Александр Литовкин.
В новом центре будут заниматься лечением позвоночника, проводить операции кистей и стоп, лучезапястных, коленных и плечевых суставов. Одна из особенностей нейро-ортопедического центра «Поколения» — отдел ранней реабилитации, где пациенту помогут в послеоперационный период. Также, по словам главного врача медцентра «Поколение» Натальи Куницыной, уникальным этот медицинское учреждение будет делать возможность там проводить ударно-волновую терапию, лазеротерапию, магнитотерапию, лимфодренаж, эндовидеохиругию, роботохирургию, интраоперационную навигацию. Будет там и рентген-аппарат, с помощью которого можно будет делать снимки позвоночника полностью. В медицинский центр после его открытия также переедет единственный в ЦФО аппарат, который позволяет устранять проблемы нервных окончаний.
— В этом здании мы будем заниматься не только хирургическим сопровождением, здесь разместится и центр лечения боли. То есть, человек пришёл с болью, здесь ему сделали манипуляции, и он ушёл, сняв болевой симптом. Далее — право выбора пациента: то ли он получает консервативное лечение, наблюдаясь у врачей, то ли у него есть патология, на которую он должен решится провести оперативное лечение, — говорит Наталья Куницына.
В центре будут работать около ста терапевтов, ортопедов, психологов, неврологов, нейрохирургов и врачей УЗИ.
— Мы сотрудничаем со специалистами в этой сфере из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, которые помогут нашим сотрудникам «поставить руку», — рассказала журналистам главврач белгородского центра «Поколение» Наталья Куницына.
Уже в первый год работы руководство центра планирует провести не меньше тысячи операций на позвоночнике и суставах.
— Практически у всех людей есть маленькие или большие проблемы с позвоночником. Поэтому центр, где новейшими технологиями будут лечить позвоночник и суставы, просто необходим! Я очень доволен увиденным, потому что понимаю, что работы движутся динамично, они укладываются в сроки. Болезни спины — это очень распространённые болезни... Практически у всех имеются проблемы, и поэтому я с нетерпением жду, когда мы откроем клинику, — сказал руководитель фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.
Напомним, что первый камень на месте будущего центра заложили в конце апреля 2016 года. За год строители завершили возведение пяти этажей здания.