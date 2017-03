Лучшие белгородские студенты будут получать стипендии фонда «Поколение»

В Белгороде компания Cityquest-Белгород вместе с авторами нового жанра квестов «Морфеус» открыли первую комнату, которая принципиально отличается от всех существующих в городе квестов и перформансов. Один из авторов жанра «Морфеус» Александр Князев и совладелец Cityquest-Белгород Вадим Задорожный рассказали о новинке и чего стоит опасаться игрокам. — В Белгороде появились игры «Морфеус». Их ещё называют квестами нового типа. Что это на самом деле, и чем будет удивлять «Морфеус» белгородских квестоманов? Александр Князев — «Морфеус» — приключение, которое участники переживают внутри своей головы. Такой вид квестов называли квестами с закрытыми глазами, 5D-кинотеатром, интерактивным театром, отдельной жизнью, прожитой за полтора часа, и просто тем, о чем невозможно рассказать без спойлеров. «„Морфеус-игра“ гораздо больше похожа на хороший фильм или спектакль, чем на обычный квест; и в этом фильме или спектакле главную роль играете вы сами». Мы запустились в марте 2015 года с историей «Ответ Гиппократа». Сейчас эта игра есть в Москве, Волгограде, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, теперь и в Белгороде. Кроме пугающего «Ответа Гиппократа», есть также весёлый «Агент 007: Персидская ночь», мистический триллер «Лагерь-98» и фантастические «Звёздные Войны: игра в слепую». Вадим Задорожный — Участники «Морфеуса» сидят в удобных креслах от начала до конца игры с повязками на глазах. Ведущий, которого ещё мы называем Мастером, описывает, что происходит вокруг и погружает их в игровой мир, в котором есть и музыка, и запахи, и звуки, и даже то, что можно попробовать на вкус. Каждое действие в этом игровом мире нужно описать, а потом Мастер скажет, к чему оно привело. Некоторые игроки уже через 10 минут почти полностью теряют связь с реальностью и начинают превосходно ориентироваться в воображаемом мире и действовать по его законам. Иллюстрация vk.com/questbelg— И всё? Просто сидеть в креслах и отгадывать привычные загадки, которых и так достаточно в других белгородских квестах? А. К. — Нет, всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы ушли от типичных загадок и головоломок — в мире «Морфеуса» игроки сами определяют движение сюжетной линии, и некоторые их решения могут привести к печальным результатам, когда сам участник игры может даже погибнуть. Конечно, только в игровом мире. В. З. — Тут нет одного верного решения — сюжет развивается нелинейно, и имеет достаточное количество вариантов развития и разные концовки. Игроки исследуют игровой мир и постигают суть происходящего, а не просто перебирают ключи к замкам и решают головоломки, как это бывает в привычных квестах. Прошедшие этот квест говорят, что после него остаётся сильное и долгое послевкусие. — Почему в Белгороде партнёром «Морфеуса» стал именно CityQuest? А.К.: Мы разговаривали с несколькими компаниями из Белгорода и Вадим со своими коллегами самыми первыми побывали у нас и приняли наше предложение. А вообще «Ситиквест» — хорошо известная в Москве компания и среди любителей, и среди создателей квестов. Мы сразу составили представление об уровне квестов и подходах к работе в Белгороде и не сомневались, что вместе всё у нас получится на высшем уровне. Фото bel.cityquest.ru— Кто может играть в «Морфеус-игры»? В.З. — Команды от двух до пяти человек. Есть возрастное ограничение — 16+, но если вдруг родители приходят с ребёнком, мы не возражаем и допускаем их к игре. Участники сами решают, куда отправиться: туда, где страшно, или туда, где спокойно. Уровень страха зависит от настроя каждого отдельного игрока. В любом случае, мы хотим, чтобы игроки получили максимум удовольствия от игры, поэтому мы сможем подстроиться под каждого из игроков, если попросить нас об этом перед игрой. — Готовы ли белгородцы платить за квест с закрытыми глазами больше 2 тысяч рублей? В.З. — У нас команда может в любой момент прервать игру и получить деньги назад, если игра не понравилась. А.К.: И угадайте, сколько раз игроки воспользовались этим правилом за всё время нашей работы (улыбается)?Книги — хоть с картинками, хоть без — на первый взгляд, гораздо менее зрелищны, чем кино. Но разве появление кино убило книги? Нет, книги — это просто другой жанр, со своими мощными плюсами. «Морфеус-квесты» — это те же книги в мире кино. Они просто находятся в параллельных плоскостях. «Морфеус» успешно работает уже почти два года. В нашу первую историю «Ответ Гиппократа» в разных городах сыграли более 2 тысяч раз. Попробуйте найти в интернете хоть один жёстко негативный отзыв. Вы их не найдёте. Зато найдёте сотни положительных, и единицы смешанных. Организаторы фестиваля в парке «Ключи» рассказали о развлечениях, которые ждут гостей. 9 января в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района состоится зимний фестиваль «Маланья». Организаторы праздника предлагают гостям поехать туда на бесплатном автобусе. Забронировать места можно по телефону +7 (4722) 58-99-26. На сегодняшний день забронированы примерно половина мест в автобусе. Сотрудники управления молодёжной политики, которые готовят площадку, рассказали, что на месте проведения фестиваля достаточно снега, а значит снежная битва и конкурс снеговиков должны состоятся. В программе фестиваля также футбол в валенках, конкурс на самое быстрое разжигание костра, а для детей организуют праздничную программу в зоопарке. Напомним, организаторы фестиваля «Маланья» решили провести зимний вариант праздника из-за его популярности летом. Новая ель на восемь метров выше предыдущей. Группа компаний «Агро-Белогорье» подарила Белгороду новую новогоднюю ель — на эти цели выделили около 6 миллионов рублей. Её высота — 35 метров. Новогоднее дерево на восемь метров выше предыдущей ели, которая до этого была главным украшением Соборной площади. В компании отметили, что новая ель ещё и более экологична. — Сборная стальная конструкция, украшенная искусственной хвоей и светоиллюминацией, сменит прежний символ Нового года, который в городе использовали полтора десятка лет, — пояснили в пресс-службе «Агро-Белогорья». Купол из гирлянд, который использовался на Соборной площади в прежние годы, в разобранном виде украсит деревья вдоль проспекта Богдана Хмельницкого. Новогоднюю ель откроют на параде Дедов Морозов 24 декабря.Иллюстрация пресс-службы ГК «Агро-Белогорье» Напомним, что председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов вошёл в совет по праздничному оформлению города. Как будет украшен Белгород к 2017 году, — мы уже рассказывали ранее. разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. Следователи разыскивают двух приятелей обвиняемого, которые вместе с ним изнасиловали женщину. По информации Следственного управления СК по Белгородской области, 21-летнего жителя Беломестного обвиняют в групповом изнасиловании. Следователи разыскивают ещё двух участников преступления.10 августа 2016 года молодой человек пригласил приятелей к себе домой, чтобы вместе отдохнуть. Компания посчитала, что ей не хватает женского общества, поэтому мужчины позвали к себе 38-летнюю соседку. Когда молодые люди опьянели, они изнасиловали женщину. Сейчас обвиняемого заключили под стражу. Ему и двум другим фигурантам преступления грозит до десяти лет тюрьмы. На стадионе, где проходило всё действо, собрались больше 8 тысяч человек. В субботу, 2 мая, в Грайвороне на фестивале «Узорный хоровод» собрались больше 8 тысяч человек. Участники праздника устроили самый массовый в России и мире узорный хоровод — 2511 человек простояли одну минуту, взявшись за руки и подняв их вверх.— Хоровод длился 84 минуты. Очевидно, это самое массовое подобное мероприятие, — рассказал «Фонарю» генеральный арбитр Российского комитета регистрации рекордов планеты в России Вадим Горюнов.Наши корреспонденты следили за происходящим в Грайвороне. Все подробности сегодняшнего дня читайте в нашем онлайне. По данным ГИБДД, в столкновении пострадали два человека. Ранее судимому местному жителю грозит до двух лет лишения свободы. В Алексеевском районе на 32-летнего местного жителя завели уголовное дело за кражу платья из магазина женской одежды. Мужчина таким образом хотел сделать подарок своей девушке на день рождения.Полицейские установили личность вора с помощью записи камеры видеонаблюдения в магазине. Подозреваемого задержали по месту жительства. Оказалось, что ранее он уже был судим.За кражу мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Платье вернули в магазин. В ведомстве сообщили, что на месте происшествия работают пожарные, подробности происшествия выясняются. Фото Станислава ГорбаньВечером в четверг, 11 июня, около семи часов вечера в Белгороде загорелось здание в районе «Спутника».В пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области нам рас