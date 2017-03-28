Лучшие белгородские студенты будут получать стипендии фонда «Поколение»

Во вторник, 28 марта, депутат Государственной думы, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил сертификаты на получение стипендии фонда 25 лучшим студентам Белгородской области.
— Уже 15 лет мы проводим премию «Лучший студент года». Когда мне сегодня сообщили, что у нас такая круглая дата, я был удивлён. Мне казалось, что прошло лет семь, не больше... Оказалось, что уже около 3 тысяч человек получили эту премию. У меня возникло некое чувство важности, которое потом сменилось просто хорошим настроением, самоиронией. Сегодня я очень рад, что мы смогли на протяжении такого длительного срока осуществлять это благое мероприятие. Я подумал о тех ребятах, которые получали премию 15 лет назад: какие они сейчас, попытался их представить, представить их лица, представить их внутренний мир, чем они живут, какое у них состояние души, какие у них приоритеты в жизни, чего они смогли добиться, и подумал о том, что жизнь всё-таки по-разному протекает у всех. Даже победители, стипендиаты не лишены каких-то сложностей, каких-то препятствий на жизненном пути.... Самое главное для молодёжи — это чувствовать, что вы делаете первые шаги в собственной взрослой жизни, что берёте на себя ответственность, прежде всего, за самих себя, берёте управление собственной жизнью, некий такой штурвал космического корабля под названием «Ваша жизнь», — обратился к стипендиатам депутат Госдумы Андрей Скоч.
По информации пресс-службы фонда, на сегодняшний день стипендия фонда «Поколение» — это самая многочисленная премия Белгородчины, которую могут получить студенты не только бюджетной, но даже и коммерческой форм обучения. В стипендиальной программе участвуют 45 вузов и ссузов области.
Теперь в течение учебного года 25 человек как лучшие студенты региона будут получать повышенную стипендию по 6 тысяч рублей ежемесячно, а ещё 250 студентов, победителей стипендиального отбора, — по 5 тысяч рублей. Все они достигли высоких результатов в обучении, общественной и научной работе, спорте и творчестве. Среди них — 14-кратный победитель всероссийских и международных творческих конкурсов, вокалист группы «31 регион» Андрей Кумаргей, победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в номинации «Мастер золотые руки», финалист чемпионата России по массажу 2016 года, бронзовый призёр областных командных соревнований по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению Дмитрий Плесовских, лауреат 1 степени Всероссийского конкурса дарований и талантов Любовь Павловская, соавтор двух научных разработок, ожидающих получение патента, Андрей Смирнов и другие талантливые студенты.
— Я надеюсь, что вы будете грамотно, чётко управлять своей жизнью, станете хорошими управленцами вашей собственной жизни, найдёте в себе возможности и силы интеллекта, вашей души принимать такие решения, которые в итоге очень часто будут делать вас счастливыми. Я желаю всем вам счастья! — пожелал обладателям стипендий руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч.