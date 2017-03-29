​«Отвратительный запах». Как в Белгороде начали бороться с вонью петициями и проверками

Работы принимаются до 5 октября. Организаторы Третьего межрегионального фестиваля молодёжного игрового и документального кино «Короткий метр» приглашают к участию авторов игровых, документальных и анимационных фильмов, музыкальных клипов и социальной рекламы. Есть возрастные ограничения — конкурсантам должно быть от 14 до 35 лет. Кроме того, представленные работы не должны превышать 20 минут. Подробные требования к работам перечислены в Положении.Заявки и короткометражки можно присылать до 5 октября по почте bor-mol@yandex.ru или привозить организаторам в местный Центр молодёжи (Борисовка, площадь Ушакова, 16).Как сообщили в региональном управлении молодёжной политики, победителем первого «Короткого метра» в 2013 году стал кинофильм «Пианист» старооскольской компании «Сминг-Медиа». В 2014 году гран-при «Короткого метра» решили не вручать, но специальным призом фестиваля был отмечен ролик «Люби свой город», выполненный Яной Мовчан и Олегом Щербаченко из Грайворона. Просмотр работ финалистов и награждение победителей Третьего кинофестиваля молодёжного игрового и документального кино «Короткий метр» пройдёт 22 октября в борисовском Центре молодёжи. Организаторы приглашают коллективы из России и зарубежья, которые ставят современные пьесы. Молодёжный независимый театр «Новая сцена-2» вместе с Белгородским центром народного творчества начали приём заявок на участие в фестивале современного театра «Наш кислород».Организаторы приглашают российские и зарубежные коллективы со спектаклями, которые поставлены по пьесам, написанным не ранее 1970 года. Фестиваль пройдет в Белгородском центре народного творчества 14 и 15 мая. Заявки можно присылать на электронную почту nash.kislorod@gmail.com до 31 марта 2016 года.Идея театрального фестиваля в таком формате была представлена режиссёром «Новой сцены-2» Оксаной Погребняк на молодёжном форуме «Таврида», где она получила поддержку в виде 100 тысяч рублей.— Этим фестивалем мы хотим сказать, что театр объединяет, культурное пространство находится вне информационной войны и не зависит от межнациональных конфликтов. Искусство — это наш кислород, которым все мы дышим и неважно, где ты живёшь — в Белгороде или Харькове, Одессе или Москве, своим творчеством ты делаешь мир лучше, — считает Оксана Погребняк. В урнах оказалось на 28 бюллетеней больше, чем было зарегистрировано избирателей. Ночью в понедельник, 19 сентября, участковая избирательная комиссия признала недействительными итоги голосования на избирательном участке 1198 в посёлке Томаровка Яковлевского района. Согласно постановлению УИК, опубликованному депутатом белгородской облдумы Анастасией Байбиковой, в урнах было на 28 бюллетеней больше, чем было зарегистрировано на участке избирателей.А вот и доказательства! #выборы2016 pic.twitter.com/XObIco9OfE— Анастасия Байбикова (@Baibicova) 19 сентября 2016 г. Напомним, наблюдателю от КПРФ удалось заснять, как несколько членов УИКа кладут бюллетени в урны для голосования незадолго до закрытия участка. По месту жительства 26-летний подозреваемый характеризуется как семейный дебошир. В Губкине суд арестовал мужчину, которого подозревают в том, что он взял свою семью в заложники. Напомним, что инцидент произошёл 13 февраля. Тогда в СМИ появились первые сообщения о том, что мужчина насильно удерживает в квартире свою мать и бабушку, угрожая им ножом. Спустя несколько часов сотрудники Росгвардии задержали его и освободили заложников. Суд посчитал, что мужчина может скрыться от суда и следствия, поэтому его взяли под стражу на два месяца. — Суд признал доводы ходатайства обоснованными, приняв во внимание, что мужчина подозревается в совершении умышленного особо тяжкого преступления против общественной безопасности, был задержан на месте совершения преступления в результате силовых действий сотрудников специального подразделения полиции, не имеет определённого места регистрации, легального источника дохода, каких-либо социально значимых связей, способных удержать его в выбранном месте жительства, по месту жительства характеризуется как семейный дебошир, преступление он совершил в отношении своей матери, — пояснили в пресс-службе Белгородского областного суда. За захват заложников с применением оружия мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Компания CityQuest, белгородские организаторы «квестов нового уровня», рассказали корреспонденту «Фонаря», каким образом руководители могут проверять своих сотрудников на прочность, почему дети бывают умнее родителей и как поиздеваться над друзьями, чтобы они ничего не заподозрили. В декабре 2015 года в Белгороде открылось новое пристанище для любителей квест-комнат — компания CityQuest презентовала комнату «Ограбление банка: дело на миллион доллларов» (хотя комнатой её сложно назвать, ведь «СитиКвест» предлагает квесты, в которых приходится бродить по нескольким помещениям, что отличает их от ряда других квест-компаний). В пятницу, 5 февраля, компания запустит второй квест под названием «Тайны старого театра: от гримёрки до сцены» (кстати, бронировать места уже можно тут). Организаторы проекта Александра Рулёва, Вадим Задорожный и управляющая Мария Аксёнова рассказали, как создаются интеллектуальные развлечения и кому они могут быть полезны. Фото компании CityQuestОлеся Шкреба — Чем для вас самих являются квесты? Александра Рулёва — Квест — это интеллектуальное приключение. Эрудиции от походов в квесты не добавится, но это очень хорошая разминка для мозга. Тренажёрный зал для мозгов! Мария Аксёнова — Это настоящие живые эмоции. Когда один день похож на другой, поход в квест может разбавить будни таким приключением. Люди после квеста выходят и говорят: «Как, только час прошёл? Мы прожили за этот час целую жизнь! Стали настоящими грабителями!». А. Р. — А некоторым, наоборот, кажется, что всё пронеслось за одно мгновение. Чувство времени теряется, потому что люди уходят в другую реальность. М. А. — Квест — это хороший вариант для руководителей, чтобы посмотреть на подчинённых, как они действуют в разных ситуациях. К нам приходил один коллектив играть, и руководитель поставила перед собой задачу понаблюдать за своими сотрудниками: кто проявляет лидерские качества, а кто сдаётся и в какой момент. Команда нашла деньги, и руководитель рассыпала их, чтобы посмотреть, как в её коллективе реагируют на большую кучу денег. Кто их собирает — тот, стало быть, будет к ним рваться и в жизни. Так что квест может помочь в процессе познания личности. Игровые моменты проецируются на жизнь. М. А. — После семейных походов в квест-комнату родители начинают лучше присматриваться к своим детям. Дети часто дают неплохие идеи, а родители привыкли говорить: «Ты ещё маленький, твои идеи даже рассматриваться не будут». А ведь дети предлагают дельные вещи. И потом родители понимают, что надо прислушиваться к своим малышам. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-106882812_140", -106882812, 140, 'DbSuD99AiwZsY85qQtDb8_Mpyg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());О. Ш. — Как пишутся сценарии для квест-комнат?Вадим Задорожный — Сценарии квестов создаются совершенно по-разному. Где-то есть коллектив равноправных авторов, где-то есть определённые лидеры, которые всё всем говорят, где-то создателем является один человек. У нас сценарии уже существующих квестов, которые реализованы в Москве и других городах, но мы их улучшаем и оптимизируем под наши реалии. Сценарий пишется так же, как, например, сценарий КВН — тут нет жёстких правил.А. Р. — Какие-то идеи рождаются в процессе. Мы начинаем с одного сценария, а в процессе он меняется до неузнаваемости. В. З. — Совершенно верно. С бумаги и до воплощения квеста сценарий перерабатывается очень существенно. А. Р. — А когда начинаются тесты, мы ещё подгоняем всё под психологию игроков. Мы видим, как люди реагируют на загадки, и подстраиваем их так, чтобы это всё было правильно и воспринималось легко в течение всей игры. О. Ш. — Как вы оцениваете специфику других белгородских квест-комнат? А. Р. — Насколько нам известно, первые местные квесты создавались за очень небольшие деньги в небольших помещениях, как правило с одной комнаткой. Основой их были «ключики-замочки». Часто посетители жаловались на отсутствие свежего воздуха, пыль, иногда грязь или даже на мелкие ранения от гвоздей, камней и других острых предметов. Но это не значит, что белгородские квесты отстают от квестов в других, более крупных городах. Многие создатели сами даже не бывали в классных квестах (их просто не было поблизости), но очень хотели создать что-то своё. Так сложился пласт квест-комнат, если можно выразиться, «эконом-варианта». В Москве же квесты сразу стали многокомнатыми, большими по площади, а бюджет их создания начинался от 1 миллиона рублей и мог доходить до небес. Сегодня и в Белгороде квест-комнаты становятся интереснее, красочнее и технологичнее. Откровенно неудачные проекты закрываются, появляются новые классные игроки. В. З. — В Белгороде высокая доля квестов-ужастиков. Наши первые три квеста — это точно не ужастики. Четвёртый будет страшилкой. Но страшилка страшилке рознь. Лично мне не нравятся откровенные «пугалки», когда кто-то просто выпрыгивает из-за угла, стучится в дверь или хватает за ногу. Самая классная страшилка — когда атмосфера создаётся настолько ужасающая, что кажется, будто здесь кто-то есть, что-то произойдёт, сквозь стену кто-то зайдёт. Но на самом деле необязательно появление живых актёров или каких-то откровенно пугающих предметов или звуков. В квестах, как и в кино, есть примеры отличных психологических триллеров, а есть примеры откровенных «пугалок». Можно в любом направлении развиваться. В Белгороде раскрывается тема хорроров — этакие прямые «пугалки». А. Р. — Мы сделали первые три квеста нестрашными. Наша первая комната — «Ограбление банка». Квест достаточно драйвовый, но страшным его нельзя назвать. В Белгороде многие вообще ни разу не были в квесте и только собираются, а мы как раз решил