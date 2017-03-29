​«Отвратительный запах». Как в Белгороде начали бороться с вонью петициями и проверками

Первые сообщения о неприятном запахе в Белгороде появились около недели назад. Петицию с просьбой решить дурно пахнущую проблему подписали 164 человека. Белгородцы пишут о вони в социальных сетях и оставляют обращения в разделе «Экология» портала «Активный горожанин». На карте обращений портала на 29 марта из 14 жалоб раздела «Экология» — 12 касаются состояния воздуха.
— За период 20-25 марта 2017 года в городе неоднократно была зафиксирована отвратительная вонь неопределённого источника. Воняло то ли тухлятиной, то ли экскрементами. Также иногда чувствовался запах чего-то палёного. Также отвратительный запах наблюдался по другим адресам и в центре города, и на горе. Проблема с запахами не впервой для города, на этот раз запах был не такой, как прежние, очень сильный и неприятный. Невозможно было нормально дышать! Возможно, превышение вредных веществ и не наблюдалось, но вонь — это ненормально! Надо найти источник и принять меры к устранению таких выбросов, — пишет на портале «Активный горожанин» белгородец Андрей Галайко.
В статусе рассмотренных и решённых жалоб только две — одна из них касается разбитого ртутного градусника, а вторая — о выбросах завода «Изовол» на Крейде. Остальные жалобы находятся на исполнении. Это не значит, что например, мэрия уже нашла источник неприятного запаха и скоро его устранит. Статус жалобы «На исполнении» в данном случае может значить, что соответствующие подразделения мэрии пытаются привлечь к решению проблемы учреждения, которые отвечают, в данном случае, за качество воздуха.
В самой мэрии есть комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, который, в том числе, отвечает за охрану окружающей среды. Заместитель руководителя комитета Сергей Конищев в телефонном разговоре с журналистом «Фонаря» пояснил, что комитет в курсе проблемы, но более подробную информацию о том, как мэрия участвует в решении проблемы неприятного запаха в Белгороде, можно получить только в ответ на письменный запрос.
Редакция также обратилась в управление Росприроднадзора по Белгородской области. Заместитель руководителя управления Сергей Кипень рассказал редакции, что ведомство получало жалобы на неприятных запахи и сейчас проводятся согласованные с прокуратурой внеплановые проверки предприятий, которые могли стать причиной появления вони на улицах Белгорода.
— Контроль качества воздуха в населённых пунктах — это компетенция Роспотребнадзора. В нашу компетенцию входит соблюдение законодательства при выбросах от конкретных источников, — пояснил Сергей Кипень.
Более подробную информацию о проверяемых предприятиях в Росприроднадзоре пообещали предоставить в ответ на письменный запрос. Кроме того, Сергей Кипень отметил, что любой белгородец может самостоятельно обратиться с жалобой на неприятный запах в управление Росприроднадзора по Белгородской области. Электронный адрес управления — rpn31@rpn.gov.ru, телефон приёмной +7 (4722) 26-44-34. Пожаловаться на неприятный запах можно и в управление Роспотребнадзора на специальной странице «Обращения граждан».
На сегодняшний день руководители государственных и муниципальных учреждений, которые, кроме всего прочего должны заботиться о качестве жизни белгородцев, публично не комментируют проблему неприятного запаха, не называются и вероятные причины и источники вони.