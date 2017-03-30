​Источником неприятного запаха в Белгороде назвали поля фильтрации завода «Цитробел»

В течение трёх дней в выставочном центре будут проходить показы мод. В среду, 20 апреля, в «Белэкспоцентре» начнёт работать выставка «Весеннее настроение». На выставке будут представлены товары производителей из России, Беларуси и Украины. Организаторы рассказали, что на стендах выставки можно будет купить одежду, обувь, бижутерию, косметику, парфюмерию, бытовую технику и хозяйственные товары. Выставка продлится до 23 апреля: в течение всех трёх дней там планируют проводить показы мод. Время работы выставки 20, 21 и 22 апреля — с 10:00 до 19:30 и 23 апреля с 10:00 до 16:00. Мужчина купил десять поддельных полисов ОСАГО у неизвестного и был пойман при продаже одного из них. Шебекинский районный суд приговорил бывшего сотрудника ОМВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино к шести месяцам ограничения свободы. Мужчину осудили за подделку и сбыт полисов ОСАГО.Следствие установило, что летом мужчина купил десять поддельных полисов страховых компаний САО «ВСК» и СПАО «РЕСО-Гарантия» и пытался продать один бланк жителю села Ржевка за 3 тысячи рублей. Во время совершения сделки экс-полицейского задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области. Приговор суда не вступил в силу, его решение стороны могут оспорить. Молодой человек избивал подростка, требуя отдать тысячу рублей и ценные вещи. Суд в Белгородской области приговорил 18-летнего старооскольца к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство денег у 14-летнего школьника. Уголовное дело было возбуждено по статье «Вымогательство с применением насилия».В пресс-службе cледственного управления СК по Белгородской области сообщили, что 6 февраля 2015 года староосколец подстерёг мальчика у школы и избил его. Осуждённый нанёс школьнику не меньше десяти ударов по голове и туловищу, запугивал и требовал отдать тысячу рублей и ценные вещи. По версии следствия, нападение произошло из-за того, что днём ранее брат нападавшего рассказал ему о ссоре с пострадавшим школьником. О нападении в полицию сообщили родители избитого мальчика. Жителя Губкина привлекли к ответственности по трём статьям Кодекса РФ по административным правонарушениям, В ночь с 12 на 13 июля сотрудникам ДПС Губкина пришлось применить оружие, чтобы задержать водителя. Полицейские вблизи посёлка Троицкого в Губкинском районе пытались остановить для проверки документов мужчину на отечественном автомобиле. Он проигнорировал требование и, увеличив скорость, продолжил движение. Погоня продолжалась до села Покровка Мантуровского района Курской области. По информации УМВД региона, сотрудники ДПС посчитали необходимым применить оружие, чтобы остановить водителя, представлявшего опасность для других участников дорожного движения. — Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие и два предупредительных выстрела в безопасном направлении водитель проигнорировал. Только после прицельных выстрелов по задним колесам автомобиля удалось остановить повреждённую «Ладу». Нарушитель попытался убежать, но его задержали сотрудники ДПС, — пояснили в пресс-службе ведомства. Медосвидетельствование показало, что задержанный 26-летний житель Губкина был пьян. За управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции об остановке транспортного средства его привлекли к ответственности по трём статьям КоАП РФ. Форум «Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом» прошёл в московской редакции МИА «Россия сегодня». В течение двух дней эксперты в области СМИ из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья обсуждали свободу слова, цензуру и информационную пропаганду. Владимир Путин посетил международный форум МИА «Россия сегодня», фото РИА НовостиВ своей речи президент отдельно отметил, что в настоящее время «самым главным остаётся информационная добросовестность и правда, объективность информации».В этот же день на медиафоруме немецкий журналист Хуберт Зайпель презентовал книгу «Путин: логика власти». Как заявил автор, он постарался максимально точно донести мотивы и решения российского президента, которые тот принимал, находясь как на главном посту страны, так и ранее в Петербурге до первого президентского срока в 2000 году. Основой для написании книги, в которой насчитывается более 300 страниц, стали многочисленные личные встречи журналиста с Владимиром Путиным.В завершающей третьей сессии по видеосвязи выступил Джулиан Ассанж — журналист, основатель и главный редактор WikiLeaks — международной некоммерческой организации, основной деятельностью которой стала публикация секретной информации. Целью WikiLeaks, как указано на самом сайте проекта, является «донесение важных новостей и информации до общественности», которые стали доступны «вследствие утечки». Последние годы Ассанж находится в Лондоне в посольстве Эквадора, здесь — в посольстве — он получил политическое убежище.В своём выступлении, касающемся свободного распространения информации и манипулирования её, Ассанж не обошёлся без обвинений — в этот раз в адрес корпорации Google.— Сначала у Google была сделка с администрацией Обамы, главы компании наносили визиты в Белый дом каждую неделю на протяжении последних четырёх лет. Сейчас Google напрямую вовлечена в президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Эрик Шмидт (бывший глава Google) возглавил кампанию, которая разрабатывала цифровое сопровождение кампании Хиллари, — приводят слова Джулиана Ассанжа РИА Новости. Председатель областной Думы считает, что местный опыт будут перенимать и в других регионах. В Белгороде продолжают обсуждать варианты проведения выпускных вечеров в школах. Игорь Шаповалов рассказал членам Общественного совета при областном департаменте образования, что на сегодняшний день придумано два варианта проведения школьных балов.— Ориентировочная дата в этом году — 20 июня, суббота. Первая модель — это проведение праздничных мероприятий на базе общеобразовательных учреждений: вручение аттестатов и вручение медалей федерального уровня в школах. Время определяется органом местного самоуправления, но завершиться всё должно не позднее 22:00. Этот формат приемлем для особо удалённых общеобразовательных учреждений. Вторая возможная схема состоит из двух частей. Во-первых, вручение аттестатов и чествование выпускников в школах, к примеру с 14:00 до 17:00, во-вторых, общегородские или общерайонные мероприятия, где происходит чествование медалистов федерального уровня. Такой формат уже избрали более половины муниципалитетов. Завершение всех праздничных мероприятий — не позднее 22:00, чтобы к 23:00 выпускники добрались домой, как предписывает закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание детей», — рассказал начальник областного департамента образования Игорь Шаповалов.По его словам, 21 июня в филармонии должен состояться общеобластной праздник, на котором будут вручать награды золотым и серебряным медалистам. Возможно, там будет присутствовать губернатор Евгений Савченко.Игорь Шаповалов заявил, что речь не идет о запрете или отмене выпускных балов.— Мы поступаем более честно. Мы упорядочиваем выпускные и даём вариативность при их проведении. До 22:00 мы обеспечиваем всё, что необходимо для праздника, не требуя от родителей никаких денег, проводим мероприятие силами выпускников, учебного заведения и муниципалитета. А дальше, после 22:00, мы просим, чтобы родители взяли под свой контроль ответственность за жизнь, здоровье и поведение своих детей.Председатель облдумы Василий Потрясаев считает, что белгородские нововведения в проведении выпускных со временем поддержат и в других регионах.— Никто, конечно, иллюзий не питал, когда мы ставили ребром вопрос об изменении подхода к проведению выпускных. Но мы с вами стоим у начала большого пути, пусть здесь мы будем первыми, но придёт время, и за нами пойдут последователи.— Мы, сами школы, к сожалению, породили тот факт, что выпускной больше, чем дети, хотят родители. Это родители хотят «сидеть» и праздновать, они даже покупают себе наряды лучше, чем детям. Традиции выпускного вечера мы превратили в свадебные обряды. От этого нужно избавляться, — считает директор Шелаевской средней общеобразовательной школы Валуйского района, заместитель председателя Общественного Совета Василий Подерягин. В ДТП пострадал водитель иномарки — его вытащили из машины с помощью спецсредств и увезли на скорой. В среду, 29 марта, в Белгороде автомобиль Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал по 223 маршруту. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, водитель иномарки выехал на встречку, где и произошло столкновение. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиОбстоятельства происшествия сейчас выясняют автоинспекторы. Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефонам +7 (4722) 352-832, +7 (4722) 26-42-30. Как сообщает портал «БелНовости», водителя иномарки забрала скорая. Чтобы его достать из машины потребовалось задействовать специальные средства. Из-за километровой пробки некоторые пассажиры автобусов покидали их и шли дальше пешком. По информации ИА «Бел.Ру», всего в ДТП пострадали четыре человека, а водителя Mercedes госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ученики ивнянской школы № 2 стали первыми участниками областного конкурса детского творчества «История энергетики родного края — моя гордость». В школе № 2 посёлка Ивня прошла презентация творческих проектов, претендующих на участие в областном конкурсе «История энергетики родного края — моя гордость». Жюри, в состав которого вошли сотрудники «Белгородэнерго», оценивало видение школьников самых значимых изобретений человечества в области энергетики. Дети декламировали стихи, загадывали загадки, показывали миниатюры. Третьеклассники удивили жюри, прочитав рэп. Самым ярким стало выступление учеников девятых классов: ребята не только сделали экскурс в историю развития электротехники, но и развернули на сцене лабораторию, проведя несколько экспериментов с электричеством. — В мире, где мы живём, всё зависит от электроэнергии, поэтому знать, что она собой представляет и какую таит опасность, очень важно, — отметил девятиклассник Никита Белых, представивший лабораторию. Также ребята представили на конкурс самые старые и самые оригинальные электрические приборы, которые стали экспонатами школьного проекта «Музей и дети». Предметом с самой