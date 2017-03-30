​Источником неприятного запаха в Белгороде назвали поля фильтрации завода «Цитробел»

В региональном управлении экологической безопасности провели проверку по жалобам на непритяный запах в разных районах областного центра и определили его источник. По данным «БелПрессы», причиной вони в Белгороде стали поля фильтрации завода «Цитробел». Пробы воздуха эксперты брали и рядом с заводом, и в тех частях города, где запах чувствуется особенно сильно. Качество воздуха проверили в Роспотребнадзоре, но причин для привлечения предприятия к отвественности не нашли.
— Берём пробы и в дневные, и в вечерние часы, так как граждане жалуются на ухудшение качества воздуха именно вечером. Мы не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, в том числе и таких как аммиак, сероводород и так далее, — цитирует издание замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Галину Ковалёву.
Напомним, в 2011 году завод «Цитробел» уже признавали источником неприятного запаха в Белгороде. Роспотребнадзор и местные власти требовли от «Цитробела» провести реконструкцию очистных сооружений, в противном случае заводу грозило закрытие. На реконструкцию очистных сооружений в 2013 году завод потратил около 160 миллионов рублей.