​В Белгородской области покрасят водонапорные башни

Директор Белгородского областного фонда поддержки
ИЖС Анатолий Попков презентовал проект художественного оформления водононапорных
башен в Белгородской области.
— Типовые решения разработаны для башен трёх размеров: 25-ти кубовых высотой 20 метров, 50-ти кубовых и 160-ти кубовых высотой 25 метров. Мы разослали альбомы всем муниципалитетам и организациям, на балансе которых стоят водонапорные башни и рекомендовали привести их в соответствие к декабрю 2018 года, — цитирует «БелПресса» Анатолия Папкова.
По его словам, всего в области около тысячи башен, 300 из которых нуждаются в обустройстве. По расчётам Анатолия Папкова, на каждую башню придётся потратить около 150 тысяч рублей, а всего на благоустройство 260 башен уйдёт 39 миллионов рублей. При этом все расходы лягут на собственников объектов — предприятия ЖКХ, муниципалитеты, различные компании. Ещё примерно 10 процентов водонапорных башен являются бесхозными.
Губернатор Евгений Савченко предложил к проекту добавить также дымовые трубы.