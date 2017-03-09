​В Белгородской области рассказали, как молодым семьям получить жильё на льготных условиях

В Белгородской области начал работать сайт государственного проекта «Новая жизнь», который объясняет, как молодые семьи могут получить жильё на льготных условиях. Проект нужен, чтобы обеспечить малогабаритным жильём молодых специалистов, которые работают в Белгороде и Белгородском районе. Разработкой инициативы занимался региональный департамент строительства и транспорта.
Новый микрорайон для молодых семей построят в юго-западной части Белгорода рядом с улицей Каштановая.
Будущий микрорайон состоит из 30 пятиэтажных домов, в которых будет три тысячи однокомнатных квартир. Площадь квартир-студий — от 24 кв. метров до 30 кв. метров. Во дворах микрорайона построят девять игровых площадок и один детский сад. Ориентировочно квартиры будут стоить 1,2 миллиона рублей, первоначальный взнос — 30 процентов, а ежемесячные платежи составят примерно 14 тысяч рублей в месяц.
На сайте проекта перечислены критерии, выполнив которые, молодая семья может претендовать на льготное жильё в микрорайоне. Основные условия: официальные супруги не должны быть старше 36 лет, работать в Белгороде или Белгородском районе и у семьи не должно быть в собственности жилой площади. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но на нём можно найти образец анкеты, которую участниками придётся заполнить, чтобы участвовать в проекте.