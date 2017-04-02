В Алексеевском районе мужчина погиб, врезавшись в забор, легковой прицеп и стоявший в гараже автомобиль

В Белгородской области в пятницу, 31 марта, в двух ДТП погибли двое человек. Утром в Алексеевке 57-летний водитель на LADA Kalina выезжал из двора задним ходом и наехал на забор, после чего врезался в легковой прицеп, который был во дворе, и стоявший в гараже Nissan Tiida. Мужчина умер на месте происшествия.
Вечером в Яковлевском районе 34-летний водитель сбил женщину, которая шла по дороге. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
В субботу, 1 апреля, обошлось без аварий с пострадавшими и погибшими. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Белгородской области.