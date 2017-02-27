​В Белгород на премию «Человек года» приедет певица МакSим и ведущий Александр Олешко

В Белгород на церемонию награждения премии «Человек года» приедет ведущий Александр Олешко, певицы МакSим и Сати Казанова.
Конкурс «Человек года» ежегодно проводит журнал Bellfashion. Помимо основной награды, в премии есть ещё семь номинаций: «Бизнесмен года», «Топ-менеджер года», «Инвестор года», «Аграрий года», «Строитель года», «Социальный деятель» и «Легенда спорта».
Сначала организаторы составили лонг-лист номинантов на основе данных из областных департаментов и профсоюзов. Затем эксперты журнала — бизнесмены, чиновники и руководители белгородских компаний — до 28 февраля выбирают из списка по пять человек в каждой номинации. С 1 марта за этих людей начнут голосовать читатели журнала, а победителей наградят 22 апреля на церемонии в Белгородской государственной филармонии.
Помимо официальной части, на церемонии со своим сольным концертом выступит певица МакSим, а Александр Олешко проведёт свой творческий вечер.