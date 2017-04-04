Юные белгородцы могут придумать платье для Полины Гагариной

В Москве начался конкурс благотворительного проекта «Поколение М». Молодые дизайнеры от 11 до 18 лет до 25 апреля могут загрузить на сайте проекта эскиз концертного платья для певицы Полины Гагариной или фото уже готовой работы. Лучших определят Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер в мае этого года.
Девять победителей заочного этапа пригласят в Москву, где выберут трёх лучших, которые смогут сделать собственные коллекции. В дальнейшем их покажут в октябре на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Конкурс проводит МТС вместе с Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Организаторы напоминают, что все активности («лайки», «репосты», загрузка конкурсных работ и прочее — прим. ред.) участников «Поколения М» на сайте, в группе «ВКонтакте», странице Instagram переводят в реальные деньги (за каждое действие — один рубль), которые передают на лечение тяжелобольных детей. С апреля 2014 года уже собрали более 15 миллионов рублей для операций 35 детям.
Напомним, что в декабре Милена Владыкина из Белгорода уже становилась призёром творческого конкурса проекта «Поколение М». Она заняла второе место с поделкой «Дерево счастья».