Юные белгородцы могут придумать платье для Полины Гагариной

В департаменте городского хозяйства в ближайшие две недели будет работать специальная «горячая линия». В департаменте городского хозяйства администрации Белгорода работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. Звонить по телефону +7 (4722) 32-37-10 можно с 9:00 до 21:00.В пресс-службе мэрии пояснили, что «горячая линия» будет работать в течение двух недель со дня официального начала отопительного сезона. По данным городской администрации, на сегодняшний день отопление включили в 1333 многоквартирных домах. Отметим, ещё одна «горячая линия» по проблемам теплоснабжения работает в областном департаменте ЖКХ. Звонить можно по двум номерам — +7 (4722) 32-27-58, 32-91-86. В УФАС признали организацию нарушителем правил закупок для государственных и муниципальных нужд. УФАС по Белгородской области оштрафовало директора МБУ «Управление Белгорблагоустройство» за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Антимонопольщики усмотрели нарушения в электронном аукционе на поставку и установку мобильного ледового катка. Стоимость лота — около 15 миллионов рублей, а документы утверждал лично директор «Белгорблагоустройства».— Белгородское УФАС, проведя внеплановую проверку аукционной документации, выявило ряд нарушений федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действовавшего на момент проведения закупки. В аукционной документации имело место объединение в один лот технологически не связанного между собой оборудования, что ведёт к ограничению круга возможных участников аукциона, а также не указывалось конкретное место поставки, — пояснили в пресс-службе УФАС. Директору муниципального учреждения выписали штраф в 53 тысячи рублей. Он пытался обжаловать это решение в Октябрьском районном суде, но там решение антимонопольщиков оставили в силе. Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 21 по 27 декабря, публикации «Фонаря» и ответить на вопросы нашего теста. Минувшая неделя состояла сплошь из побед — статистику подпортили только волейболисты, проигравшие казанскому «Зениту» на своей площадке. В остальном всё прекрасно: открыли Тунис, провели флешмоб, установили рекорд, победили в футболе, даже выиграли у РЖД. Новый «Что это было?» — о хорошем, во всяком случае, для Белгорода. Поехали. Кафе на берегу водоёма в новом белгородском зоопарке, фото fonar.tv— через месяц из Белгорода можно будет летать в Тунис — на минувшей неделе стало известно об открытии полётной программы на остров Джерба, летать будет авикомпания «Икар» (Pegas Fly). Планируется один рейс в десять дней до конца октября. В каждом самолёте по 189 мест, заполнятся ли они — неизвестно.— белгородские налоговики рассказали о десяти жителях региона, которые воспользовались «амнистией капиталов». Эти люди получали доходы от активов за рубежом и при этом не платили налоги, но благодаря объявленной «амнистии» пришли в УФНС и заплатили за «прежние грешки» без налоговой и уголовной ответственности. Замначальника управления Сергей Чечин заявил, что ожидает увеличения белгородских декларантов к окончанию периода акции 30 июня. Намёк понятен?— последний матч Суперлиги для «Белогорья» завершился символично — 0:3 от чемпиона страны, а теперь и победителя Лиги чемпионов — казанского «Зенита» — на домашней площадке в «Космосе». Казанцы приехали в Белгород без особых турнирных задач, заранее застолбив за собой «золото», но при этом всё равно оказались на голову сильнее «львов», не отдав хозяевам ни одной партии. В итоге «Белогорье» заняло третье место, пропустив вперёд в таблице ещё и московское «Динамо».Защита Казани оказалась сильнее атаки Белгорода, фото fonar.tv— если вам интересно, то можете зайти на сайт департамента здравоохранения и проголосовать за врачей, достойных, по вашему мнению, попасть на Аллею славы — такая вскоре расположится на территории областной больницы. Шесть медиков появятся здесь без выборов — таково решение ведомства; ещё шесть врачей выдвинуты на голосование, причём на данный момент люди голосуют против всех, кроме главврача детской поликлиники Старого Оскола Валентины Лабышкиной.— на минувшей неделе на улицы Белгорода массово вышли коммунальщики, «чтобы привести город в порядок». Вот, как это было. — празднование 55-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос в Белгороде не могло пройти без местных воздухоплавателей. «Флешмоб» нескольких сотен активистов, видный разве что квадракоптеру в небе, смотрелся бы далеко не так эффектно, если бы не сопровождался взлётом воздушного шара с изображением космонавта на растяжке. Но главное происходило в воздухе — на рекордной высоте 5555 метров из аэростата выпрыгнул парашютист, передав привет бабушке (вот, как это выглядело от первого лица).— на днях в «МегаГРИННе» открылся магазин одежды популярного бренда H&M. С многочасовыми очередями, шариками и танцами, конечно же. — долгие годы в Белгороде ожидалось сначала строительство, а потом и открытие нового зоопарка. Кажется, скоро мечты станут реальностью — 1 июня должен заработать новый зверинец в Сосновке, который во многом уже готов к приёму посетителей, а главное — зверей. На минувшей неделе на объект приехали его попечители, взявшие финансовую ответственность за содержание зверей. Неизвестно только, готовы ли горожане: 300 рублей за входной билет отпугнули некоторых из тех, кто на минувшей неделе узнал о такой цене. Другие говорят, что придут сюда только один раз, остальных такая стоимость не беспокоит — тем более, учитывая разницу между тем, что сейчас называется зоопарком в центре Белгорода, и тем, что построено группой компаний «Агро-Белогорье» на окраине города. — с приходом тепла в Белгороде вновь стартовали разные уличные активности — например, тротуарная астрономия. Примерно раз в месяц на аллею рядом со спорткомплексом Светланы Хоркиной местные любители астрономии будут приносить телескопы и другие приборы, позволяющие разглядеть космические тела. Все желающие (в порядке очереди) смогут бесплатно полюбоваться на Луну, планеты и полёты МКС. Правда, уникальных явлений в этом сезоне не планируется, — предупредили организаторы «тротуарки».Посмотреть в небо приходят целыми семьями, фото belpressa.ru— тихо, без громких анонсов, в середине мая в Белгороде готовится пройти очень интересный театральный фестиваль «Наш кислород». На днях его организаторы — независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» — выложили внушительный список участников события, который не должен оставить равнодушным ни одного театрала. — так же тихо прошла ещё одна важная новость, о которой рассказал «Абирег». Белгородский арбитраж отказал ОАО «РЖД» в иске его дочерних структур к правительству региона на сумму более 400 миллионов рублей. В исках речь шла о пригородных перевозках в области, в результате которых «дочки» РЖД понесли убытки и пытались возместить их через суд. Издание отмечает, что отказ по трём разным искам судом был вынесен с разницей всего в несколько дней.— неизвестно, какие результаты показали белгородцы в написании «Тотального диктанта», но его посещаемость определённо радует — 300 человек на пяти городских площадках испытывали себя на орфографическую и грамматическую точность в эти выходные. Теперь дело за комиссией, которая должна проверить все работы и вернуть диктанты их авторам. Маленькая, но очень гордая комиссия. Больше 300 работ. #ТотальныйДиктантВБелгороде Фото опубликовано Люба (@radioshatal) Апр 16 2016 в 7:53 PDT — футболисты «Энергомаша» свой «экзамен» на минувшей неделе сдали на «пятёрку». Команда на своём поле обыграла «Чертаново» со счётом 2:0 и поднялась на пятое место турнирной таблицы — до второго места осталось всего три очка. Момент одного из голов, фото Владимира МусинаЧто это будет?Будет «Библионочь» — на неё стоит прийти уже потому, что это будет действительно ночь, а не мероприятие до 23:00. Она пройдёт в ночь с 22 на 23 апреля в универсальной научной библиотеке и будет посвящена кинематографу. С 20:00 до двух часов ночи здесь будут квесты, мастер-класс по настольным играм, площадки документального и художественного кино и многое другое. Вход бесплатный. На восстановление воинских мемориалов фонд «Поколение» потратил более 100 миллионов рублей. В среду, 27 апреля, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч открыл в селе Пушкарном Белгородского района после реконструкции памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.— Наш фонд начал программу по восстановлению воинских мемориалов десять лет назад. Этот мемориал стал 171-м восстановленным памятником. Программа распространилась не только на Белгородскую область, но и далеко за её пределы, и даже за пределы нашего государства. Китай, Венгрия, Болгария — там тоже лежат наши отцы, деды и прадеды, которые когда-то отдали жизнь за сегодняшний день. Это очень важный ден