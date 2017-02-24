5 способов провести выходные с пользой [реклама]

1. Выучить иностранный язык (точнее сделать первый шаг для этого)*.
Современные технологии позволяют изучать иностранные языки без репетитора даже тем, кто в школе и в вузе не уделял этому достаточного внимания. Мобильные приложения сегодня становятся отличными помощниками и учителями. Один из вариантов — бесплатная программа Duolingo. Правда, в русскоязычной версии есть только два языка для изучения — английский и немецкий. Но те, кто по-английски неплохо понимает, могут сразу скачать англоязычную версию. В ней уже есть девять языков: помимо немецкого, можно также учить испанский, французский, итальянский, португальский, ирландский, голландский, датский и шведский.
Ещё один полезный сервис — LinguaLeo. Учить английскому языку вас будет львёнок Leo. Он будет называть слова, предлагать почитать книги и забавные тексты, послушать песни и посмотреть видео. Если вы будете хорошо запоминать, то львёнок не оставит вас без фрикаделек — внутренней валюты приложения.
2. Прочитать интересную книгу.
Сегодня в интернете можно найти практически любую книгу. Любители бумажных вариантов, конечно, по-прежнему ходят в книжные магазины и библиотеки, но те, кто привык читать с букридеров, могут подобрать себе что-нибудь интересное, например, в специальном приложении «МТС Книги». Здесь есть более 60 тысяч книг российских и зарубежных авторов. Можно подобрать нужную книгу определённого жанра, узнать о трендах в мире книг, авторских коллекциях и найти книгу, посвящённую актуальным мировым событиям. Новички могут семь дней пользоваться сервисом бесплатно — у них будет доступ к 500 книгам из каталога. В дальнейшем за использование услуги «МТС Книги» будет списываться по семь рублей в сутки. Кстати, на «Фонаре» можно почитать обзоры книг в спецпроекте «Книжная полка» и выбрать книги, которые можно будет потом скачать себе в приложении МТС.
3. Переключиться на здоровый образ жизни.
Несколько приложений для тех, кто хотел ещё с прошлого понедельника начать правильно питаться, ходить в тренажёрный зал, делать зарядку по утрам и прочие полезные вещи, но так и не начал этого делать. Во-первых, Waterbalance. Оно поможет выработать привычку регулярно пить воду. Не забывайте заносить информацию о выпитом, помощник похвалит вас, даст несколько премиальных баллов и напомнит, когда нужно будет ещё выпить.
Во-вторых, iКулист — оно поможет самостоятельно провести упрощённую диагностику зрения и даже проверить его остроту у малышей. Для этого нужно только протянуть смартфон с включённым приложением на расстояние вытянутой руки и посмотреть на картинки на экране. 100-процентного результата разработчики не обещают (его может дать только профессиональный окулист), но проверить своё зрение можно и так.
В-третьих, Seven. Это приложение поможет тем, кто ведёт сидячий образ жизни, поддерживать себя в тонусе. Вам не нужно будет покупать спецоборудование, достаточно будет только надеть удобную одежду и включить приложение с комплексом упражнений: отжимания, приседания, нагрузка на пресс и другими. Начнёте как новичок, а если будете стараться и регулярно повторять, то сможете дорасти до уровня «Атлет».
4. Отправиться в виртуальную экскурсию.
Если времени и средств, чтобы отправиться на экскурсию в российские или зарубежные музеи, пока нет, можно воспользоваться виртуальными турами и, не выходя из дома, побывать, например, в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Лувре, Версале или Британском музее.
5. Пообщаться с друзьями и знакомыми.
В будни не всегда находится время для тех, кто хотел бы вас услышать и узнать, как ваши дела. Когда же вы отдыхаете, можно наверстать упущенное и созвониться с друзьями или воспользоваться популярными месседжерами WhatsApp, Viber, Telegram. В пресс-службе МТС напоминают, что для звонков лучше всего подходит сеть 4G или Wi-Fi, так как в сети 3G иногда прерывается голос, а 2G вообще мало приспособлена для звонков. Хотя вести переписку можно в любой из них, так как для этого не нужна высокая скорость интернета.
— В Белгородской области высокоскоростная мобильная сеть доступна буквально везде: дома, в гостях, в общественном транспорте, кафе и ресторанах, кинотеатрах и многих других популярных у белгородцев местах. В результате развития сети 4G МТС высокоскоростной мобильный интернет появился уже в 65 населённых пунктах региона. А в Валуйках и Алексеевке можно воспользоваться «ускоренной» сетью LTE-Advanced, которая разгоняет мобильный интернет до 150 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно, чтобы за считанные секунды загружать фильмы в высоком разрешении и выполнять любые другие «высокотехнологи
чные задачи», не привязываясь к домашнему или рабочему компьютеру, — напоминают в пресс-службе МТС в Центральном регионе.
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