​Автодруг. Какие мобильные приложения пригодятся автомобилистам

Найти дорогу
Если вы боитесь заблудиться, лучше сразу установить на телефон «Яндекс. Навигатор». Сейчас это, пожалуй, самое популярное подобное приложение в России в целом и в Белгороде в частности. Приложение базовое как для «яблочников», так и для поклонников Android. Скачать и пользоваться им можно бесплатно, потребуется только наличие мобильного интернета в телефоне. На карты нанесены дороги России, Абхазии, Азербайджана, Армении, республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины.
Примерно аналогично работает «Навител Навигатор», карты которого помогут сориентироваться водителю в 64 странах даже при отсутствии интернета. Правда, несмотря на бесплатность софта, карты нужно будет покупать или брать в аренду. Для понимания: бессрочная активация карты с дорогами России будет стоить больше 2 тысяч рублей.
Не нарушить правила движения
Смартфон вполне может заменить видеорегистратор, но, правда, с несколькими оговорками: во-первых, для этого нужен горизонтальный держатель и приличный объём памяти (1 минута записи заберёт от 1,5 до 15 МБ), во-вторых, надо быть готовым, что смартфон будет разряжаться ещё быстрее (возможно, лучше во время движения его всегда держать на зарядке), в-третьих, не всякая камера даст хорошую картинку при контровом солнечном свете на закате или при ночной мгле.
Пользователи устанавливают себе CamOnRoad, RoadAR или DailyRoads Voyager. Первое приложение совмещает в себе регистратор, антирадар и карту с дополненной реальностью. Оно может даже сразу сохранять видео в «облако», размер которого составляет около двух ГБ, их хватит примерно на три часа записи. Ещё один плюс приложения — оно не блокирует разговоры по громкой связи, сообщения, месседжеры и соцсети, запись идёт в фоновом режиме. Для экономии заряда смартфона можно заблокировать экран.
Грамотно припарковаться
Приложение «Яндекс.Парковки» собрало информацию о более чем 6 тысячах стоянках в России и поможет водителям сориентироваться, насколько они заполнены, сколько стоят и кому принадлежат. Оплатить парковку можно не выходя из приложения. Напомним, что для оплаты платных парковок в Белгороде есть отдельное приложение. Больше о платных парковках в областном центре можно почитать здесь.
Не остаться с пустым баком в дороге
Водитель может сэкономить на заправке машины, если установит себе приложение MultiGO Топливо. Здесь сразу виден путь до ближайшей заправки, указан расход топлива и, если вдруг понадобится, можно даже вызвать эвакуатор. Пользователь видит, есть ли на заправках определённое топливо, сколько оно стоит, действуют ли акции или скидки. Приложение бесплатное, но водитель будет видеть рекламу. Если он не захочет этого, сможет заплатить, и тогда реклама не будет показываться.
Помыть и отремонтировать машину
Когда водитель задумается о том, что пора помыть автомобиль, ему может пригодиться приложение «Помой тачку, чувак» для iOS. Оно синхронизировано с прогнозом погоды и подсказывает, когда мойка уместна. Если же водителю нужно будет отремонтировать машину, автосервисы поблизости найдёт приложение T-Tronic. Оно агрегирует информацию об услугах автосервисов, чтобы сам автомобилист мог выбрать, где лучше всего сделать ремонт и пройти ТО. Записаться на мойку или ремонт можно сразу не выходя из приложения. Ещё одна фишка T-Tronic — онлайн-диагностика, но для неё нужен OBD-сканер, который создатели сервиса готовы предоставить автовладельцу бесплатно.
Сэкономить семейный бюджет
Автомобиль — это не роскошь, но постоянная статья расходов семейного бюджета. Грамотно распланировать траты поможет приложение «Расходы на автомобиль». Оно проанализирует, сколько вы тратите на обслуживание машины, расход топлива и другие вещи, а после выдаст совет, как на всём этом сэкономить.
P.S. На сайте МТС/Медиа можно найти ещё больше полезных подборок и
лайфхаков.