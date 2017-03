МТС: Топ-5 мобильных приложений, которые пригодятся мужчинам перед 8 Марта

Оба кубка соревнований получил москвич Сергей Баженов. В пятницу, 5 августа, в Белгородской области подвели итоги чемпионата по воздухоплаванию. Кубок «Небосвод Белогорья» получил Сергей Баженов из Московской области. Ему же достался кубок ЦФО. Сергей Баженов, победитель чемпионата ЦФО по воздухоплаванию— Сергей — опытный пилот, занимается воздухоплаванием с 1991 года, за это время полетал более чем на 20 тепловых аэростатах. В белгородских соревнованиях он принимал участие на спортивном шаре «Русбал», — рассказывают о победителе организаторы соревнований. Кроме представителя Московской области, в числе призёров также спортсмены из Тулы, Москвы и Великих Лук. Напомним, что 6 и 7 августа в Белгородской области пройдёт фестиваль «Небосвод Белогорья». Он откроется в субботу, 6 августа, в 17:00 в Прохоровке, а белгородцы смогут посмотреть на аэростаты в воскресенье, 7 августа, с 18:00 на площадке «Под дубом» в Дубовом. Слушателей приглашают в мастерскую театра «Спичка». В субботу, 9 июля, в Белгороде пройдёт акустический концерт Романа Романова. Зрители не только послушают Романова, но и смогут сделать себе роспись михенди, получат портрет от одного из мастеров «быстрых» портретов и попробуют бесплатные напитки. — Музыкант и композитор Роман Романов известен белгородской публике не только выступлениями на городских площадках, но и магическим саундтреком к спектаклю «Мета» театра «Спичка», — анонсируют творческий вечер организаторы. Концерт пройдёт в мастерской театра на Лермонтова, 9а. Вход для зрителей — 150 рублей. Начало в 20:00. Женщина представилась сотрудником Пенсионного фонда России. В Алексеевском районе женщина обманула пенсионера, подменив его деньги бумагой. Мошенница представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ, который якобы проводит денежную реформу. — Она пришла в дом к пенсионеру и рассказала ему о якобы проходящей денежной реформе. Поверив женщине, мужчина передал ей все свои сбережения. Злоумышленница взяла настоящие купюры, а взамен отдала местному жителю конверт с нарезанными по формату денег листами бумаги, — пояснили в пресс-службе областного МВД. Позже полицейские задержали женщину, которая оказалась жительницей Ростовской области. Выяснилось, что она уже судима, так как совершала аналогичное преступление в Воронежской области. Суд присудил ей один год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. Бесплатный семинар «Как выбрать нишу, которая станет делом жизни» пройдёт в бизнес-пространстве «Контакт». В среду, 26 октября, в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт мастер-класс «Как выбрать нишу, которая станет делом жизни». Семинар бесплатный, организаторы — проект «Бизнес-молодость» .На мастер-классе выступят основатель торговой сети Like Hobby Сергей Прядун и руководитель квестов в реальности «Квадрат» и клуба активного отдыха Hamster Сергей Переверзев. Подробную программу встречи можно найти в официальной группе во «ВКонтакте». Начало в 19:00, вход на мероприятие свободный, но предварительно надо зарегистрироваться здесь. Мужчина ссорился с женой и избивал дочь, которая заступалась за мать. В Шебекинском районе мужчину признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, соединённом с жестоким обращением с несовершеннолетним. Об этом сообщает городской портал вшебекино.рф.По информации прокуратуры, пьяный мужчина ссорился со своей женой, а дочь заступалась за мать. Он несколько раз избивал девочку, один раз даже до кровоподтёков. Из-за ругани родителей, ребёнок не мог спать и пропускал занятия в школе. Суд решил, что отец причинил дочери физическую боль и психические страдания. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и сказал, что больше так себя не ведёт. Судья назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием части заработка в пользу государства. Мэр Белгорода выразил соболезнования в связи с гибелью 92 человек. Мэр Белгорода Константин Полежаев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ту-154, который разбился через несколько минут после вылета из Сочи в полутора километрах от берега. На борту самолёта были 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты нескольких СМИ. — Сложно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняют каждого из нас после известия об авиакатастрофе. Каждый из погибших не чужой для белгородцев. Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски имени Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем, — обратился к родным и близким погибших Константин Полежаев. Пресс-служба городской администрации напоминает, что ансамбль под управлением главного военного дирижёра не раз выступал в Белгороде, а Валерий Халилов дирижировал духовым оркестром Белгородской филармонии и приезжал на Прохоровское поле. В августе 2015 года военный оркестр Министерства обороны выступал на параде духовых оркестров России «Первый салют Победы». понедельник, 26 декабря, в день траура в Белгороде отменили развлекательные мероприятия, в том числе «манекен челлендж», который должен был пройти на Соборной площади. 20 мая Центробанк отозвал лицензии у четырёх банков, в том числе у «Транспортного», у которого было представительство в Белгородской области. По информации Центробанка, «Транспортный» проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, что привело к утрате капитала. В банке назначена временная администрация до момента появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.Напомним, что отзыв лицензии является страховым случаем. Новая машина скорой помощи оснащена современным медицинским оборудованием для транспортировки тяжелобольных. В понедельник, 19 октября, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил Белгородской областной клинической больнице святителя Иоасафа реанимационный автомобиль. В 2012 году фонд подарил больнице три машины скорой помощи для новорождённых. — У нас увеличивается рождаемость. Мы каждый год принимаем более 18 тысяч детей, у нас самые высокие показатели продолжительности жизни. Много достижений, но самое главное, что наша земля рожает таких открытых, добрых меценатов, людей, которые нам помогают. Спасибо вам за то, что из имеющихся в областной больнице реанимобилей половина — ваши, — поблагодарила Андрея Скоча заместитель губернатора области Елена Батанова. Новый реанимобиль выпущен на базе автомобиля «Форд Транзит». Машина укомплектована современным оборудованием для перевозки тяжелобольных: здесь установлен дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции лёгких, компрессорный ингалятор. Автомобиль оснащён противошоковым костюмом, травматологическим и акушерским наборами и другим оборудованием для оказания скорой помощи. Реанимобиль освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он рассказал, что несколько лет назад сам был пациентом, которого везли в таком автомобиле. — Вы все знаете, что есть такое понятие «золотой час» — когда в случае сердечно-сосудистых заболеваний очень важно вовремя успеть доставить человека и оказать ему первую помощь. Так случилось, что когда Андрей Владимирович подарил первый реанимобиль, таким пациентом оказался я. Восемь лет назад меня везли по маршруту «Белгород — Москва». Я был доставлен в Москву в кардиоцентр. Я не понаслышке знаю, как важно иметь такую помощь. И я рад, что сегодня все жители Белгородской области получают в помощь реанимобиль, который поможет спасти жизни многих людей, — подчеркнул глава Белгородской митрополии владыка Иоанн. Сам депутат Государственной думы, президент фонда «Поколение» Андрей Скоч отметил, что занялся вопросами медицины около 20 лет назад, когда у него «рождалась пятерня». — Так получилось, что они родились у меня совсем маленькими. Мальчик, которому сейчас 20 лет, родился весом в 630 граммов. Именно тогда судьба меня свела с докторами, с родителями, которые прошли через эту проблему. Жизнь меня погрузила в состояние, с одной стороны, беспомощности, а с другой стороны, надежды... — поделился депутат. «Моим родителям уже девятый десяток. И папе, и маме. Слава богу, они живы, живут в соответствии с возрастом — то есть не совсем здоровы. Я как-то приезжал к ним в гости, и они мне рассказывали, что в их районе работала скорая помощь на автомобиле «Рафик». Однажды эти «Рафики» поменялись на новые автомобили. И когда мой отец попал в эту скорую помощь, у него было такое чувство, что как будто всё, что с ним произошло, сразу отпустило его. От вида врачей, которые привели его и уложили на медицинскую кроватку, от вида оборудования, кнопочек всевозможных, от приборов — от всего этого визуального воздействия он сразу почувствовал себя практически здоровым». — Я очень рад, что сегодня в больницу мы смогли привезти этот очень важный и очень действенный подарок, который будет приносить пользу белгородцам, который будет спасать чьи-то жизни, который просто своим появлением и ездой по городу будет внушать уверенность, что здесь, на белгородской земле, медицина работает на высоком уровне, — заявил Андрей Скоч. За 20 лет работы фонд вручил 147 автомобилей различным лечебным учреждениям регио