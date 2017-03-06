МТС: Топ-5 мобильных приложений, которые пригодятся мужчинам перед 8 Марта

1. Поужинать в ресторане: TripAdvisor*
Мобильное приложение TripAdvisor поможет выбрать ресторан для праздничного ужина. Здесь можно найти заведения в нужном вам районе, с подходящими ценами и даже с учётом ваших вкусовых предпочтений. После того, как вы определитесь с рестораном, не забудьте почитать о нём отзывы, чтобы не испортить себе и даме праздник. Изучите отзывы в TripAdvisor, забронируйте столик и настраивайтесь на приятный вечер.
2. Отправиться в путешествие: SkyScanner
Для решительных мужчин, которые хотят удивить, есть приложение SkyScanner. Оно позволит найти билеты по выгодным ценам, подобрать удобную стыковку и отправиться в путешествие туда, куда вы сами захотите (и куда, конечно, вам позволит семейный бюджет). После выбора места, куда вы захотите отправиться, можно также зайти в приложения Booking или Ostrovok, чтобы найти подходящий отель с учётом цен за номера и наличию в них тех или иных удобств.
3. Приготовить ужин дома: «Готовят все!»
Конечно, поход в ресторан или заграничное путешествие ваша любимая оценит, но не меньшим сюрпризом для неё может стать праздничный ужин, который вы сами приготовите. Не надо бояться подходить к плите — можно воспользоваться уже готовыми пошаговыми рецептами и удивить свою вторую половинку. В приложении «Готовят все!» есть более 2 тысяч рецептов — нужно только чётко следовать инструкциям.
Для тех, кто пока ещё не решился к такому шагу, есть приложение Delivery Club. Оно поможет заказать еду из ресторана на дом.
4. Подобрать оригинальный подарок: Gift Finder
Чтобы удивить подарком, не всегда нужно бежать в магазин и тратить время на поиски самой-самой необычной вещи. Вместо этого можно воспользоваться мобильным приложением Gift Finder. Оно поможет найти что-то уникальное, такое, чего не купишь в торговом центре. Здесь можно, например, заказать постер на стену с изображением звуковой волны любимой песни или выбрать одну из сотен других идей, которые подскажет приложение.
5. Принарядиться к празднику: Wizee Шопинг
Женщины любят, когда красоту их вечернего наряда дополняет костюм кавалера, особенно если вы вместе идёте, например, в ресторан. Одеться с иголочки можно с помощью приложения Wizee Шопинг. Оно найдёт нужный вам магазин вплоть до конкретного павильона в торговом центре и покажет этот павильон на схеме. Здесь также есть справочник магазинов с указанием скидок и акций, которые там действуют. Из-за довольно общего характера описаний вы вряд ли сможете стопроцентно определиться, насколько именно сейчас будет выгодно купить те или иные брюки или рубашку, но направление для действий точно получите. К слову, в Белгороде сервис доступен для магазинов ТРК «МегаГРИНН».
— Удобство использования мобильных приложений для решения повседневных задач заключается ещё и в том, что заказать авиабилеты можно, например, пока сотрудники автомойки «купают» ваше авто, или в очереди в супермаркете не только в крупном городе, но и в небольшом населённом пункте. В Белгородской области высокоскоростной 4G-интернет от МТС работает уже в 65 населённых пунктах области. А в Валуйках и Алексеевке можно воспользоваться «ускоренной» сетью LTE-Advanced, которая разгоняет мобильный интернет до 150 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно, чтобы за считанные секунды загружать фильмы в высоком разрешении и выполнять любые другие «высокотехнологичные задачи», не привязываясь к домашнему или рабочему компьютеру, — напоминают в пресс-службе МТС.
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