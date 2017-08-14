​Боремся с «цифровой нечистью». Как уберечь смартфон от вирусов?

Для абонентов МТС есть мобильное приложение «Kaspersky Security для МТС» для смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android, причём его базовыми функциями можно пользоваться бесплатно. Рассказываем о главных инструментах приложения.
«Анти-вор»
«Анти-вор» защищает фотографии, контакты и другие данные на телефоне от посторонних. Эта опция помогает найти потерянный или украденный смартфон. При включённом «Анти-воре» ни сам гаджет, ни важная для абонента информация не попадёт в случайные руки. При первоначальной настройке функции нужно завести учётную запись на сайте «Анти-вора». Кроме того, надо будет придумать секретный код, который в случае чего позволит вам разблокировать ваш гаджет. Забытый секретный код можно восстановить.
В случае пропажи телефона на сайте сервиса «Анти-вор» вы определите местоположение гаджета и сможете заблокировать доступ к нему. Кроме того, там же удалённо можно стереть на телефоне все данные и включить громкую сирену на нём — это будет полезно, если вы подозреваете, что гаджет где-то рядом. Даже если злоумышленник вынул из смартфона SIM-карту и установил другую, вы сможете узнать новый номер.
Антивирус
В фоновом режиме программа будет работать и защищать смартфон от зловредных программ. Антивирусные базы обновляются регулярно, но если вы используете бесплатную версию программы, то обновление происходит вручную: раз в день надо проверять актуальные обновления.
«Чёрные» и «белые» списки
С помощью приложения можно блокировать входящие вызовы и SMS. Настройка функции скрыта в пункте «Фильтр вызовов и SMS». По умолчанию настройка отключена. Вы можете запретить входящие вызовы только от определённых номеров или наоборот — составить «белый» список номеров, которые смогут вам звонить и отправлять SMS. Также есть настройка, которая пропускает звонки и SMS только от контактов из вашей адресной книги на телефоне. В любом случае все заблокированные вами люди, звоня вам, слышат, как их вызов сбросили, а вам не приходит никаких уведомлений.
Платные функции
Другие функции приложения можно использовать, если оплатить подписку. Программа сможет проверять другие приложения перед их установкой на телефон. В список контактов получится записать конфиденциальные номера, которые не будут отображаться в адресной книге, журналах вызова, входящих и отправленных SMS. Появится веб-фильтр, который защищает от вирусов при использовании браузера в телефоне, также приложение будет проверять все входящие SMS на наличие вирусных ссылок.
Платную версию программы можно купить за 39 рублей в месяц. Оформить подписку можно в самом приложении. Деньги за подписку спишут с абонентского счёта в МТС. Но за полную версию Kaspersky Security для МТС можно не платить вообще. Она уже входит в стоимость тарифного плана, если абонент не раньше 3 марта 2017 года перешёл или подключился к тарифу Smart, Smart Безлимитище или Smart+, а к Smart Top и ULTRA — не раньше 13 апреля этого года. Также все функции программы доступны, если человек пользуется тарифом Smart Забугорище.
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