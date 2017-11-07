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В Белгородской области начали строить аквапарк

Для персонала компания «Агро-Белогорье» откроет «Школу гостеприимства».

Белгородском районе рядом с селом Нижний Ольшанец 7 ноября начали строить водного парка развлечений «Лазурный». Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил закладной камень в честь возведения аквапарка.

Новый водный объект «Лазурный» разместится на площади 9 тысяч квадратных метров. До конца года на площадке планируют завершить земельные и начать бетонные работы.
— Мы долго вынашивали планы по строительству закрытого аквапарка. Мы смотрели подобный проект в Казани, Юрмале, пытались взять самое лучшее. Проект не простой, в нём будут использоваться различные технологии. Открыть аквапарк хотим в конце 2018 года, — прокомментировал «Фонарю» председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов.
В аквапарке будут построены 16-метровые горки, трамплины и бассейны. Кстати, проектировщики хотят сделать один из бассейнов открытым, в который можно будет переплывать из основного здания. Также к аквапарку будет пристроена гостиница, где откроют SPA-центр.

«Агро-Белогорье» реализует проект с латвийской компанией Aqua Fun Project Group, которая помогала в строительстве открытого аквапарка на пляже «Лазурный». Кто будет поставщиком горок и прочего оборудования, пока неизвестно. Руководство рассматривает Турцию.
— Окончательную сумму проекта пока назвать не могу, так как мы сейчас обрабатываем эту информацию, считаем, рассматривает количество расходов. Приблизительно аквапарк нам обойдётся в 2 миллиарда рублей, — добавил Владимир Зотов.
Фото пресс-службы ГК «Агро-Белогорье»
Также в группе компаний «Агро-Белогорье» планируют открыть «Школу гостеприимства», чтобы обучать персонал культуре общения с клиентами.
Текст и фото: Екатерина Лобановская

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