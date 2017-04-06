​В Губкине пройдёт субботник, на котором снимут пародию клипа «Тает лёд»

В Губкине местный Центр молодёжных инициатив анонсировал тематический субботник, на котором планируют снять пародию клипа «Тает лёд» группы «Грибы». Субботник начнётся в субботу, 8 апреля, на городском пляже. Начало в 9 утра, закончить организаторы планируют в 12 часов дня. Всех желающих просят надеть солнцезащитные очки, чёрные панамы и спортивную одежду, как в клипе.

Клип «Тает лёд» группы «Грибы» вышел месяц назад. За это время в интернете его посмотрели почти 40 миллионов раз. На клип уже вышла масса пародий и каверов. Примечательно, что идея губкинского ЦМИ не оригинальна: московский телеканал «360» уже снял свою пародию про субботник.



