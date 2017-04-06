Первые 50 участников получат подарки с символикой Международного дня йоги. В воскресенье, 19 июня, в Белгороде на площади у Дома офицеров во второй раз проведут открытое занятие по йоге. Занятие проведёт сертифицированный инструктор йоги Олеся Поддубная. Первые 50 участников получат в подарок футболки с символикой Международного дня йоги. Организаторы обещают предоставить коврики для занятий, но просят горожан по возможности принести коврики или покрывала с собой, потому что на всех их может не хватить. Организаторы празднования Международного дня йоги — управление культуры администрации Белгорода, посольство Индии в России и Федерация йоги России. Участие бесплатное. Начало в 10:00. Дом офицеров находится в Белгороде на улице Куйбышева, 33а.Напомним, впервые Международный день йоги в Белгороде отпраздновали летом 2015 года. Тогда в центральный парк пришли около 100 человек.
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четверг, 6 апреля
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​В Губкине пройдёт субботник, на котором снимут пародию клипа «Тает лёд»

Организацией занимается местный Центр молодёжных инициатив.

В Губкине местный Центр молодёжных инициатив анонсировал тематический субботник, на котором планируют снять пародию клипа «Тает лёд» группы «Грибы». Субботник начнётся в субботу, 8 апреля, на городском пляже. Начало в 9 утра, закончить организаторы планируют в 12 часов дня. Всех желающих просят надеть солнцезащитные очки, чёрные панамы и спортивную одежду, как в клипе.

Клип «Тает лёд» группы «Грибы» вышел месяц назад. За это время в интернете его посмотрели почти 40 миллионов раз. На клип уже вышла масса пародий и каверов. Примечательно, что идея губкинского ЦМИ не оригинальна: московский телеканал «360» уже снял свою пародию про субботник.


Дмитрий Голуцкий

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#Губкин #ЦМИ
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