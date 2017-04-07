​Белгородцам предлагают задать вопрос митрополиту Иоанну

Белгородцам предлагают задать вопросы митрополиту Иоанну, на которые он ответит в прямом эфире во время пресс-конференции в среду, 12 апреля. Тематика вопросов не ограничена.
Задать вопрос можно на официальном сайте Белгородской митрополии, в официальной группе митрополии во «ВКонтакте», по электронной почте vopros.beleparh@gmail.com, в инстаграме с хештегом #ВопросМитрополиту или лично принести письмо с вопросом в храмы епархии.
Пресс-конференция начнётся в 13:00 и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале епархии на портале Youtube. Как прошла прошлая пресс-конференция можно прочитать в нашем материале.