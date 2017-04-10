Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, была заснята видеорегистратором. В воскресенье, 27 марта, в ГИБДД по Белгородской области сообщили о проведении административного расследования по факту аварии на улице Щорса в Белгороде. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и установить тяжесть последствий для пострадавшего 72-летнего мужчины После этого будет вынесено решение о привлечении к ответственности виновника аварии.Напомним, 25 марта водитель на вазовской «девятке» на пересечении улиц Щорса и Конева сбил пешехода, которого остальные водители пропустили. Видеорегистратор зафиксировал, как за несколько секунд до столкновения пенсионер успел поблагодарить пропустившего его водителя. Пешеход был госпитализирован с травмами.
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вторник, 11 апреля
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​В Старом Осколе местных жителей подозревают в организации незаконного банка

Фирма вела счета и обслуживала более 20 юридических и физических лиц.

В Старом Осколе полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали шесть местных жителей, которых подозревают в организации незаконного банка. По версии следствия, четверо мужчин и две женщины без лицензий организовали кредитную организацию. За деньги они вели счета и обслуживали более 20 юридических и физических лиц. За всё время, с начала 2016 года, они заработали 9 миллионов рублей.

Фото: oskol.city.

— Во время обысков было изъято около 1,5 миллиона рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей фирм «однодневок», более 10 ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также 3 предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За незаконную банковскую деятельность подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Дмитрий Голуцкий

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