​В Старом Осколе местных жителей подозревают в организации незаконного банка

В Старом Осколе полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали шесть местных жителей, которых подозревают в организации незаконного банка. По версии следствия, четверо мужчин и две женщины без лицензий организовали кредитную организацию. За деньги они вели счета и обслуживали более 20 юридических и физических лиц. За всё время, с начала 2016 года, они заработали 9 миллионов рублей.

Фото: oskol.city.

— Во время обысков было изъято около 1,5 миллиона рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей фирм «однодневок», более 10 ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также 3 предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За незаконную банковскую деятельность подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.