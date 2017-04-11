​Tele2 запустила новую тарифную линейку «Мой»

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую тарифную линейку «Мой». Её главными плюсами, по информации пресс-службы компании, являются бесплатные звонки на номера Tele2 внутри региона и по всей России, которые не включены в пакет минут. Кроме того, для популярных соцсетей и мессенджеров предусмотрен безлимитный трафик. Если абонент отправится в поездку по России, то за интернет у него будет взиматься плата, как в домашнем регионе, а все входящие звонки останутся бесплатными. «Несгораемые остатки» также доступны всем абонентам новой тарифной линейки Tele2. Оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет «раздавать» интернет с мобильного телефона на другие устройства.
Оператор представил четыре тарифных плана: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор». У абонентов тарифа «Мой Tele2» каждый день будут списываться со счёта по восемь рублей. По сравнению с тарифом «Очень чёрный» здесь увеличили объём интернет-трафика до шести гигабайт. Активным пользователям интернета подойдут тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». В первом случае абоненты получат шесть гигабайт трафика и 350 минут на звонки внутри региона, во втором — восемь гигабайт интернета и 700 минут на звонки других операторов России. Последний тарифный план — «Мой разговор» — подойдёт для тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам.
В пресс-службе Tele2 предупреждают, что после запуска новой линейки тарифов оператор закроет тарифные планы «чёрной» линейки. В Белгородской области в архив уйдут тарифные планы «Чёрный», «Очень чёрный», «Самый чёрный», «Сверхчёрный» и «Беспредельно чёрный».
— Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растёт доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120 процентов. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию «Другие правила» и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определённый сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей, - говорит заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.
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