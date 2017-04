​Tele2 запустила новую тарифную линейку «Мой»

16-летний подозреваемый во «Вконтакте» от имени девушки общался с потерпевшем. В Прохоровском районе на местного школьника завели уголовное дело за вымогательство денег через интернет у своего одноклассника. 16-летний подозреваемый завёл фейковую страницу во «Вконтакте» и от имени несуществующей девушки общался со своим одноклассником. В процессе переписки подросток узнал о своём однокласснике компроментирующую информацию, которую тот написал якобы девушке во время общения с ней в интернете. Подозреваемый решил воспользоваться этим и от лица девушки стал вымогать деньги у потерпевшего. — Через несколько дней, под угрозой распространения в сети Интернет порочащих сведений, новая знакомая потребовала у молодого человека денежные средства. Несовершеннолетний перевел на указанный банковский счет 8 000 рублей, после чего сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы, — пояснили в пресс-службе регионального МВД. Полицейские установили, что всё это время от лица девушки с потерпевшим общался его одноклассник. Сейчас на школьника возбудили уголовное дело за вымогательство, ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Корреспондент «Фонаря» побывал на международном фестивале «Хотмыжская осень», узнал, почему луганские «Народные напевы» приехали сюда не в полном составе, выяснил, чего не хватает зрителям, по какой причине картины белгородских художников раскупаются не так охотно, как хотелось бы мастерам, и почему борисовский фестиваль считается мерилом успешности. На сцене показывают постановку о крещении Руси, подготовленную Белгородским институтом искусств и культуры. События десятого века сменяются эпизодами Великой Отечественной войны, в которых фашисты под музыку из фильма «Трансформеры» в танце сражаются с советской армией. Наши побеждают и параллельно завершается сцена с крещением Руси. Появляется губернатор Белгородской области Евгений Савченко. — У всех хорошее настроение. Люди приветливые, радостные, наверное, хорошо поработали весной и летом, собрали хороший урожай, и сегодня душа просит веселья и общения. Вот для этого мы проводим фестивали. Для того, чтобы с высоты Воскресенского храма послать сигналы всем людям мира — мы хотим жить под мирным небом. Славяне — самая миролюбивая цивилизация в мире, поэтому нас любит Бог, и поэтому мы в него верим, — приветствовал участников и гостей «Хотмыжской осени» Евгений Савченко. Дальше начинается концерт. На сцене сменяют друг друга творческие коллективы из Белгородской области, Тамбова, Ростова, Салехарда, Крыма, Витебска, Гомеля, Донецка, Луганска. Живьём, никакой фонограммы. Мы выступали пятыми из 50. Ещё будем петь песню про наш город Луганск, под 24-м номером. Кстати, после фестиваля мы ещё поедем к вам в район (после завершения фестиваля некоторые коллективы отправятся со своими творческими номерами в Белгородский, Краснояружский, Грайворонский, Ракитянский и Яковлевский районы — прим. автора) и там будем давать концерт вместе с липецким коллективом. — Вам нравится фестиваль? — Конечно! Супер! — оживляются остальные участницы коллектива. — Мы были на многих международных фестивалях, ещё до войны. Сейчас, сами понимаете, у нас с этим сложно, поэтому мы рады, что у нас получилось сюда приехать. Нам есть с чем сравнивать. — У вас женский коллектив? — Нет, у нас смешанный. Просто мужчины приболели, им тяжело переносить дорогу. Война мужчин у нас подкосила и забрала здоровье. — Фестиваль, на мой взгляд, за два года увеличил свои масштабы как по площадкам, так и по количеству гостей — творческих коллективов и зрителей. Он стал по-настоящему интерактивным! От созерцания к участию — вот вектор изменений. В этом году территория почти в тысячу квадратных метров была отдана организаторам фестивальных событий для презентации «Фестивальной карты Белгородчины». Гостей учили делать глиняные игрушки, резать капусту, пилить дрова, ходить на ходулях, водить хороводы, играть на старинных народных инструментах, — рассказывает Максим Шапошников, заведующий проектным отделом Белгородского центра народного творчества.У тех, кто часто бывает на белгородских фестивалях, уже могло сложиться общее представление о содержательной части борисовского фестиваля: есть сцена, где выступают народные коллективы, рядом с ней территория отдана кружкам народного творчества, ремесленникам и представителя районов, которые организуют свои подворья. Селяне на свои стенды заманивают бесплатной едой, а ремесленники выставляют на показ и продают свою продукцию: от маленьких свистков до в ручную выкованного мангала. Есть, конечно, несколько чисто профессиональных придирок к организации стендов с картинами. Видно, что хотели брать количеством: картины не отсортированы по жанрам, репродукции стоят с оригиналами, нарисованные розовые котики соседствуют с пейзажами. Хотя, надо признать, что если не учитывать этого, то фестиваль организован значительно лучше других, на которых я была. — А картины покупают? — Нет, в основном просто интересуются. По разговорам видно, что люди хотят купить картину в районе 300-500 рублей. Им даже всё равно, что на ней будет нарисовано. А у нас все картины около двух тысяч стоят. Этот месяц, лично для меня, стал настоящим марафоном! Что самое ценное в данной работе — многие наши подписчики приехали на фестиваль, и мы смогли уже познакомиться вживую, пообщаться. Это здорово! — комментирует молодой человек. Зрителей на фестивале действительно много. Большинство приехали организовано на автобусах, но были и те, кто добирался на собственном авто. Таких тоже не мало, поэтому на пути в Хотмыжск периодически появлялись пробки. Целый автобус. Мы часто по области катаемся. А что? Песни попеть да пообщаться. Нам здесь нравится, — делятся впечатлениями две женщины, отдыхающие на поляне рядом с центральной площадкой фестиваля. — Единственное — покушать негде. Нет еды — только поделки. А что, у нас русские пироги не пекут, что ли? — Вы точно везде обошли? Есть же палатки, где продают еду… — Вон, — указывают на сидящую рядом компанию, — люди сами приехали, кашу сварили и то не продают, говорят: «Себе». Но мы у них всё равно выпросили (улыбаются). Песни им спели, они нас угостили. — А как же шашлыки? Здесь их в большом количестве продают. — Шашлыки не по нашим ценам, вы извините. Пенсии около 6–7 тысяч. Какие там шашлыки?! Вон, Яковлевский район бесплатно блины и какао раздавал. Спасибо им за это. Надо продумать вопрос с питанием. Все ходят, людей много, хочется пирожка попробовать русского, а ничего нигде не найти. Хотим ещё в церковь сходить. Вот спрашивали: можно нам, если мы чуть-чуть выпили? Батюшка сказал, что если чуть-чуть, то можно. Эксперт «Фонаря»О значении для белгородцев и «изюминках» «Хотмыжской осени» мы попросили рассказать заведующего проектным отделом Белгородского центра народного творчества Максима Шапошникова. — История «Хотмыжской