​Мобильные тарифы Tele2 признали самыми выгодными среди остальных операторов

Мария Королёва ушла из дома 17 октября и до сих пор не вернулась. УМВД Белгорода объявило в розыск 17-летнюю жительницу областного центра Марию Королёву. Девушка ушла из дома 17 октября и её местонахождение до сих пор неизвестно.Приметы пропавшей белгородки: рост 160–165 сантиметров, среднего телосложения, чёрные волосы до плеч, карие глаза, на правом запястье татуировка в виде иероглифов. Она была одета в чёрное пальто с разноцветным орнаментом и тёмные брюки. При себе у неё был рюкзак красного цвета и розовый пакет. Всех, кто может сообщить информацию о пропавшей девушке, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, 26-32-82 или 02.Фото belgorod.mvd31.ru Ограничения связаны с заменой теплосетей на улице Чумичова. В Белгороде с вечера 19 августа и до 6:00 23 августа ограничат движение транспорта по улице Преображенской в районе перекрёстка с улицей Чумичова. Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам, расположенным слева по ходу движения автомобилей. Ограничения связаны с заменой тепловых сетей, которую делают сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация».Из-за неблагоприятной погоды затянулась реконструкция теплосетей на улице Чумичова. До 29 августа не будет горячей воды в поликликнике ФСБ на проспекте Славы, 48, в жилом доме № 52 на проспекте Славы, в детской стоматполиклинике на проспекте Славы, 58, в ЗАГСе на Попова, 14, в музучилище на Гражданском проспекте, 55, кафе «Очаково» на улице Попова, 18, в арт-клубе «Студия» на Гражданском проспекте, 59 и в ресторане «Донец» на проспекте Славы, 31.Пресс-служба «Квадры» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам, так как «ремонтные работы на тепловых сетях являются залогом надёжного теплоснабжения зимой». Мэр Белгорода проголосовал на выборах в областную думу. Мэр города Сергей Боженов посетил избирательный участок в белгородской гимназии № 3, где проголосовал за кандидатов в областную думу. В полдень в холле гимназии появились журналисты и сотрудники департаментов администрации, а спустя десять минут в школу вошёл сам мэр. Пройдя мимо стенда «Символы Белгородской области», где размещён его портрет, Сергей Боженов подошёл к регистрации, дал паспорт и получил два бюллетеня. За несколько секунд в избирательной кабине мэр сделал свой выбор и опустил листы в урну. В ответ на просьбу журналистки оценить избирательный процесс Сергей Боженов стал добродушно кокетничать:— Маргарита, а зачем это тебе? Зачем я буду оценивать явку? Тут есть председатель избирательной комиссии, который будет это оценивать.Но потом мэр решительно встал под камеру и рассказал свои мысли по поводу выборов.— Я всегда на выборы иду с очень хорошим настроением, потому что человек, имеющий гражданскую позицию, безусловно, участвует в таких мероприятиях, как в очень серьёзном процессе определения дальнейшего будущего — своего, прежде всего. «Безусловно, при выборе депутатов Государственной думы, президента, депутатов областной и городской дум всегда есть какая-то политическая конкуренция, — заявил мэр. — Человек вправе определять свои симпатии, но, на мой взгляд, не вправе не приходить на выборы.Человек участвует в этих вопросах, потому что это его обязанность как гражданина. Мне всегда приятно, что горожане голосуют в основном активно. Я надеюсь, что эта активность будет и в этом году, сегодня, по той самой причине, что нет оснований для других процессов».Подытоживая, Сергей Боженов рассказал, на что он надеется. — Я надеюсь, что избиратели проголосуют за те политические силы, за тех конкретных людей, которые умеют уже что-то делать, решать проблемы. «Фонарь» следит за ходом выборов в Белгородской области. Все подробности смотрите в нашей онлайн-трансляции. В регионе на карантин закрыли десятки детских садов, школ и два техникума. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в Белгородской области гриппом заболели 25 771 человек. Уровень заболеваемости гриппом выше эпидемического порога в три раза. В областном центре грипп диагностировали у более чем 8 тысяч человек. Всего в регионе из-за карантина закрыли 51 детский сад, 152 школы, в отдельных районах на вынужденные каникулы ушли десятки групп в детских садах и семь групп в Чернянском техникуме. Напомним, ранее на карантин ушли все школы Белгорода и Старого Оскола. Экс-начальник департамента природопользования и охраны окружающей среды Александр Панин сменил на этом посту Николая Шатохина. В четверг, 23 апреля, стало известно о назначении нового уполномоченного по правам человека в Белгородской области. Николая Шатохина на этом посту сменил Александр Панин, занимавший должность начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом объявили сегодня на заседании областной Думы.Справка «Фонаря» Александр Григорьевич Панин родился в 1954 году в Вейделевском районе. В 1976 году окончил Воронежский СХИ имени К. Д. Глинки по специальности «инженер-механик», в 1992 году Северо-Кавзказский социально-политический институт по специальности «социолог», в 1999 году Белгородскую академию потребительной кооперации по специальности «юрист». С 1996 по 2011 годы был главой Вейделевского района, в 2011 году был назначен губернатором на пост начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды. Назначен новый уполномоченный по правам человека в Белгородской области Панин А. Г. pic.twitter.com/RFaumaITMI— Igor Shapovalov (@IgorShapovalov) 23 апреля 2015 По данным регионального УМВД, 52-летний мужчина поставлял девушек в бани. В пятницу, 19 февраля, УМВД по Белгородской сообщает о задержании 52-летнего мужчины, подозреваемого в организации проституции.— По оперативным данным, безработный, ранее судимый мужчина организовывал досуг клиентов бани, поставляя девушек легкого поведения, — рассказали в ведомстве.На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции также рассказали, что к административной ответственности за занятие проституцией привлекли пять женщин. Депутат Белгородской областной думы останется под арестом на время следствия. Адвокаты не исключают, что следствие будет ходатайствовать о продлении заключения под стражу. Виктор Филатов, фото Михаила КойноваВ среду, 26 августа, Мосгорсуд отказал в апелляции защите Виктора Филатова на его арест на время следствия. Защита, в частности, пыталась добиться заключения белгородского депутата под домашний арест вместо СИЗО, где он сейчас находится. О подробностях судебного заседания «Фонарю» рассказал один из адвокатов Филатова Юрий Михайлов. — Завтра в 12 часов следствие должно представить ходатайство о продлении ареста на два или четыре месяца. Возможно, даже до Нового года. Пока материалы в суд не поступили. Мы сегодня приобщили к делу очень много бумаг, судебное заседание длилось больше часа. Это при том, что суд был назначен на десять утра, а зашли в зал мы только в три часа дня. Был очень тяжёлый процесс. — Что именно сегодня происходило во время заседания? — Сегодня мы оглашали два рапорта сотрудников следственных органов, в которых написано, что у Филатова, якобы, есть недвижимость и счета за границей: в ОАЭ, Украине, Беларуси, Хорватии и США. Я задал вопрос следователю в присутствии прокурора: «Почему, на каком основании была взята эта информация?». Судья задала тот же самый вопрос, интересовалась подтверждением рапортов сотрудников о заграничной недвижимости. Следователь отказался отвечать на вопрос, ссылаясь на закон об оперативно-розыскной деятельности. Судья запрашивала выписки из реестров, какие-то документальные подтверждения. Ничего этого предоставлено не было. В итоге суд принял во внимание рапорты следователей и отказал нам в апелляции. — Какие доводы в пользу снятия ареста представила защита? — Мы заявляли о домашнем аресте. У супруги Филатова есть квартира в Москве в собственности. Она дала нотариальное согласие на то, чтобы он находился там во время домашнего ареста. Он имеет на территории Москвы место, где может отбывать наказание в виде домашнего ареста. Должны были учитываться его возраст, состояние здоровья, то, что у него есть несовершеннолетние дети. Мы также сообщили суду о его активной общественной деятельности, то, что под его попечением находятся восемь храмов, он является народным избранником и меценатом. — Защита будет подавать какие-то жалобы по ходу расследования? — Основная жалоба в том, что Виктор Иванович хочет дать показания, а у него их никто не принимает. Мы писали заявление о том, что Филатов хочет дать показания следователю, что скрывать ему нечего. Его никто два месяца не допрашивал. Следователь, который ведёт дело, уходил в отпуск, без него ничего не происходило. — Его вообще не допрашивали? — Нет. Единственный раз ознакомили с какой-то почерковедческой экспертизой и всё. Мы, естественно, настаиваем на невиновности и готовы представить следствию все необходимые доказательства. — Ваш подзащитный как-то комментировал то, что ему необходима поддержка соратников, коллег? — Поддержка ему очень нужна. Он очень похудел после голодовки. Сейчас снова ничего не ест. — С ним общаются только адвокаты? — Общение — только через адвокатов и специальные письма. Мы встречаемся с ним каждую неделю. Он находится в самом охраняемом изоляторе в Москве. Это не «Матросская тишина». Она находится на четвёртом этаже, а он на шестом этаже в изоляторе ФСИН России. Напомним, об аресте Виктора Филатова стало известно 30 июня. На следующий день, 1 июля, Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье Уголовного кодекса «Организация присвоения денежных средств в особо крупном размере». — Это уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова, который ещё в 2013 году, не дожидаясь следственных действий, скрылся от правоохранительных органов. Как полагает следствие, всего в результате действий Макарова «МРСК Центра» был причинён ущерб на сумму не менее 880 миллионов рублей. Обстоятельства преступлений, к которым причастен Макаров, продолжают устанавливаться, — говорится в заявлении Следственного комитета России. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. В понедельник, 15 августа, в Белгороде на улице Садовой около пяти вечера троллейбус сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области. По свид
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пятница, 7 апреля
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​Мобильные тарифы Tele2 признали самыми выгодными среди остальных операторов

Два года аналитическое агентство ComNews Research анализировало рынок мобильных услуг России.

Тарифы альтернативного оператора мобильной связи Tele2 признали самыми выгодными в категории «средняя корзина». Два года исследованием рынка мобильных услуг России занималось аналитическое агентство ComNews Research, которое опубликовало результаты работы.

Для анализа стоимости корзин мобильных операторов выбирается самый выгодный действующий тариф оператора для каждого уровня потребления — низкого, среднего и высокого. На основании этой методологии сформировали три корзины потребления — «малую», «среднюю» и «дорогую».

— Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33 процента ниже среднего значения по стране. Оператор также стал лидером по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках «средней» и «дорогой» корзин. Это 54 и 51 субъект Российской Федерации соответственно, что составляет 68 процента и 61 процента от общего числа регионов, рассматриваемых в исследовании ComNews Research, — объясняют в пресс-службе Tele2.

Фото пресс-службы Tele2

На правах рекламы

Дмитрий Голуцкий

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