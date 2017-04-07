​Мобильные тарифы Tele2 признали самыми выгодными среди остальных операторов

Тарифы альтернативного оператора мобильной связи Tele2 признали самыми выгодными в категории «средняя корзина». Два года исследованием рынка мобильных услуг России занималось аналитическое агентство ComNews Research, которое опубликовало результаты работы.
Для анализа стоимости корзин мобильных операторов выбирается самый выгодный действующий тариф оператора для каждого уровня потребления — низкого, среднего и высокого. На основании этой методологии сформировали три корзины потребления — «малую», «среднюю» и «дорогую».
— Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33 процента ниже среднего значения по стране. Оператор также стал лидером по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках «средней» и «дорогой» корзин. Это 54 и 51 субъект Российской Федерации соответственно, что составляет 68 процента и 61 процента от общего числа регионов, рассматриваемых в исследовании ComNews Research, — объясняют в пресс-службе Tele2.
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