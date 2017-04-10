В мэрии рассказали, сколько тратят на ремонт дорог в Белгороде

В Белгороде в этом году на ремонт городских дорог потратят почти 350 миллионов рублей. Это больше, чем в 2016 году, когда из бюджета на ремонт выделили чуть больше 192 миллионов рублей. В администрации поясняют, что в план ремонта вошли городские улицы, которые не ремонтировались больше 10 лет.



— Это улица Победы (на участке от улицы Гостёнской до улицы Пушкина), проспект Славы (на участке от улицы Вокзальной до проспекта Богдана Хмельницкого), улица Октябрьская (на участке от улицы Николая Чумичова до улицы Калинина), улица Садовая (на участке от улицы Мичурина до улицы Павлова) и другие, — поясняют в пресс-службе мэрии.

Всего с 2012 по 2016 годы в Белгороде на капитальный ремонт дорог потратили 1,3 миллиарда рублей, на ямочный ремонт — 102 миллиона рублей. Больше всего денег на ремонт дорог ушло в 2015 году — около 891 миллиона рублей, а меньше всего — в 2012 году — около 85 миллионов рублей.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что в 2016 году в городе капитально отремонтировали дорогу и сделали перекрёсток в районе Ботанического сада НИУ «БелГУ», участок улицы 50-летия Белгородской области от проспекта Славы до Белгородского проспекта, участок улицы Орлова и проспекта Ватутина от Губкина до улицы Николая Чумичова, улицу Рабочую, обустроили квартальный проезд по 5-му Сургутскому переулку. Кроме того, в прошлом году отремонтировали проезд от улицы Вокзальной до переезда локомотивного депо Белгорода.

Ремонт дороги в Белгороде, фото пресс-службы администрации Белгорода

Большая часть денег тратится на капитальный ремонт дорог, но также дорожники проводят ямочный ремонт на тех улицах, где это необходимо. Ради экономии денег ямы не ремонтируют там, где уже запланирован капитальный ремонт. На этих дорогах устраняют только «аварийную ямочность». В администрации отмечают, что на все виды работ по капитальному ремонту дорог подрядчик даёт пять лет гарантии, в течение которых все дефекты устраняет за свой счёт.



По информации пресс-службе мэрии, на улицах, капитально отремонтированных в последние годы, после прошедшей зимы совсем незначительные ямки и повреждения дорожного полотна.

— Основными причинами разрушения асфальтобетонного покрытия являются перепады температур и возросшая нагрузка автотранспорта на покрытие. В настоящее время уже запрещен въезд в город большегрузам. Прорабатывается возможность ограничения передвижения тяжёлой строительной техники в наиболее губительный для дорожного полотна период межсезонья, — рассказали в пресс-службе мэрии.



P.S. С графиком ямочного ремонта дорог в Белгороде можно познакомиться во вложении.