​В Белгородской области на трассе М2 «Крым» построят ещё один надземный переход

В селе Стрелецкое Белгородского района построят надземный пешеходный переход. Новое сооружение будет проходить над дорогой М2 «Крым». Пресс-служба правительства Белгородской области объясняет, что трасса проходит прямо через село, по дороге в сутки проезжает около 6 тысяч машин. Строительство перехода планируют начать в июне, а закончить уже осенью.
В области это будет уже пятый надземный переход через дорогу М2 «Крым». Аналогичные переходы есть в посёлках Северный, Майский, Новая деревня Белгородского района, а также в городе Строитель Яковлевского района.
— Для удобства людей с ограниченными возможностями надземный пешеходный переход оснастят специальными пандусами и тактильными предупреждающими полосами из плитки. Длина пролетного строения нового сооружения составит 25 метров. Пешеходная часть строения и лестничных сходов будет укрыта светопрозрачным ограждением из поликарбоната для защиты пешеходов от дождя и снега, — пояснили в пресс-службе администрации области.