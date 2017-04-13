​В Белгородской области с начала года оштрафовали 710 пешеходов за отсутствие светоотражающих элементов

В Белгородской области за три месяца оштрафовали 710 пешеходов, которые ночью были вне населённых пунктов без светоотражающих элементов. Статистику ДТП с участием пешеходов опубликовали в региональном управлении ГИБДД. В ведомстве привели статистику ДТП с пешеходами: с начала года в области произошло 68 аварий с пешеходами, в которых погибли шесть человек и 65 получили травмы.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем показателям идёт снижение: количества аварий — на 11 процента, числа погибших — на 45 процента, число раненых также уменьшилось на 4,4 процента, — пояснили в пресс-службе управления ГИБДД по Белгородской области.
Чаще всего ДТП с пешеходами случаются в Белгороде, Белгородском и Старооскольском районах. Всего за три месяца полицейские оштрафовали 4 160 водителей, которые на пропустили пешеходов, переходивших дорогу по переходам.