В Белгородской области высаживают «зелёную границу» с Украиной

В Белгородской области реализуют проект «Зелёная граница» — в приграничных с Украиной районах высаживают защитную лесную полосу. Проект разработали по инициативе начальника регионального управления лесами Владимира Щендрыгина.

Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области

В 2017 году планировалось высадить деревья на территории примерно 16 гектаров, но, как сообщает ИА «Бел.Ру» со ссылкой на управление лесами, сейчас засажена земля на площади 22 гектара. Когда деревья подрастут, лесополосы появятся в Краснояружском, Грайворонском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском, Шебекинском и Валуйском районах.

В 2018 году работа возобновится, тогда по проекту должны посадить деревья ещё на 16 гектарах земли.