В Белгородской области осудили ещё одного руководителя предприятия за взятку экс-сотруднику упрдора

В Белгородской области продолжаются суды в отношении лиц, которые давали взятки бывшему чиновнику управления автодорог Белгородской области. Пресс-служба УФСБ по Белгородской области сообщила о том, что гендиректора ООО «ПрофСистемы» суд оштрафовал на 1 миллион рублей за то, что тот передал экс-консультанту управления более 90 тысяч рублей в обмен на информацию о нахождении постов весового контроля.
— Из-за того, что грузовики с тяжёлыми грузами ехали в обход пунктов взвешивания, областной бюджет недополучил крупную сумму денег, а также это способствовало разрушению дорог потому, что нарушения невозможно было зафиксировать, — рассказывают в пресс-службе управления ФСБ России по Белгородской области.
Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего чиновника упрдора Следственное управление СК по Белгородской области включило в число самых громких уголовных дел 2016 года. Обвиняемый получил от предпринимателей более 7 миллионов рублей. Его приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 4 миллиона рублей. В марте этого года ООО «Автодело», руководитель которого также передавал чиновнику взятки, оштрафовали на 10 миллионов рублей.