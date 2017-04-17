​Белгородцев приглашают на «Парад профессий»

В Белгороде, в субботу, 22 апреля, на Соборной площади пройдёт «Парад профессий». В выставке-ярмарке будут участвовать школьники, учащиеся техникумов и колледжей области, а также 30 предприятий региона (будущие работодатели — прим. ред.). На площади организуют работу торговых рядов и палаток, а для школьников проведут мастер-классы по рабочим профессиям.
— Основные задачи выставки-ярмарки — проведение профориентационной работы, содействие профессиональному самоопределению детей и молодёжи, знакомство ребят с вакансиями на рынке труда, — пояснили в пресс-службе администрации области.