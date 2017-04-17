​В Белгородской области синоптики прогнозируют снег с дождём и гололедицу

Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что во вторник, 18 апреля, в области ожидаются местами небольшие, а в отдельных районах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Ночью температура опустится до одного градуса мороза, а днём поднимется до 7 градусов тепла, при прояснении до 10 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого ночью могут достигать 13 метров в секунду, а днём — до 20 метров в секунду.
— Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, — сообщают в пресс-службе ведомства.