В Белгородской области может ухудшиться погода

Пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области сообщает о возможном ухудшении погоды в пятницу, 24 февраля. В регионе ночью может пойти небольшой снег или мокрый снег дождём, на дорогах — гололедица, а под утро на дорогах может быть налипание мокрого снега. Днём — дождь и морось. Будет дуть западный и юго-западный ветер, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду. Ночью температура будет держаться от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.
— В связи с ухудшением метеоусловий (мокрый снег, ветер) рекомендуем не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукреплённых, ветхих конструкций, рекламных щитов, — обращаются к белгородцам представители ведомства.
К слову, в Белгороде 21 февраля упавший с крыши снег помял несколько автомобилей рядом с офисным зданием на Богдана Хмельницкого, 133В. Как сообщает «БелПресса», ущерб от таких повреждений не будет возмещать страхования компания, так как это не относится к ситуациям, которые подпадают под действие полиса автострахования.
— В случае если дом жилой, то ответственность несёт управляющая компания. Но если здание офисное, как в этом случае, то компенсировать материальный ущерб будет основной собственник здания. Людям, чьи автомобили пострадали от упавшего с крыши снега, нужно выяснять, кто это и предъявлять претензию ему. Если претензия не будет удовлетворена — обращаться в суд с доказательствами, которые у них имеются, — цитирует издание адвоката Бориса Золотухина.