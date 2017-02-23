В Белгородской области может ухудшиться погода

Личность злоумышленника устанавливается. По сообщению пресс-службы УМВД России по Белгороду, 57-летнего жителя областного центра обманули злоумышленники. Начинающий предприниматель на одном из сайтов выставил объявление, в котором было указано, что он желает занять 5 миллионов рублей у частного лица на выгодных условиях.Вскоре мужчине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником городского филиала известного банка, он предложил помощь в оформлении кредита на развитие бизнеса. Для этого белгородцу было необходимо положить на депозит 300 тысяч рублей, оформить соответствующую карту и подключить услугу «Мобильный банк». Предприниматель выполнил все условия.Через два часа перестала работать сим-карта мужчины. После её замены стали приходить сообщения о переводе и списании денежных средств с открытого счёта. «Кредитор» перестал выходить на связь, и белгородец обратился в полицию.Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника. FONAR.TVCтатьи, новости, колонки, комментарии о событиях Белгородской области Около 15 процентов белгородцев сказали, что сами во дворе огораживают место для своего автомобиля. По информации всероссийского автомобильного портала drom.ru, почти 59 процентов опрошенных белгородцев заявили, что готовы бороться с теми, кто огораживает во дворах отдельную территорию под свой автомобиль, так как во дворе не может быть «своих мест». Сотрудники портала поинтересовались у интернет-пользователей, что они будут делать, если во дворе возникнет проблема с парковкой после того, как «сосед» отгородил себе место под свою машину. 16,4 процента опрошенных заявили, что они не видят в этом проблемы и готовы найти себе для парковки другое место. Около 15 процентов — признались, что сами огораживают место для своего автомобиля и готовы за него бороться. Оставшиеся 9,6 процента белгородцев будут просто возмущаться про себя, но они не хотят ничего менять. В целом по стране ситуация примерно такая же: 61 процент опрошенных россиян намерены бороться с соседями, которые забирают себе места для парковки во дворах, 11 процентов — будут возмущаться, но ничего не сделают, 15 процентов — готовы без конфликтов поискать себе другое место для парковки, а 13 процентов — признались, что сами имеют «своё» место во дворе и готовы его отстаивать. Опрос проводили в течение двух недель, в нём поучаствовали 26 217 пользователей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В Новооскольском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого нашли наркотики. Подозреваемый прятал более 100 граммов запрещённого вещества у себя в сенохранилище. — Полицейские получили информацию о том, что 41-летний житель села Ивановка Новооскольского района хранит по месту жительства запрещённые вещества. В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили в сенохранилище пакет с веществом растительного происхождения, внешне похожим на коноплю. Хозяин домовладения признался, что это наркотик. Позже это подтвердила проведённая специалистами экспертиза, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Подозреваемый рассказал, что наркотик приготовил ещё летом, когда в лесу собрал дикорастущую коноплю. Теперь за хранение и изготовление наркотических веществ в крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы. 20 мая в Центре молодёжных инициатив определили полуфиналистов третьего сезона областной лиги КВН «БелОблСмех». Литературный сезон в белгородском клубе продолжился игрой на тему «Научная фантастика». Семь команд из Белгорода, Строителя, Старого Оскола и Губкина показали фристайл и триатлон. Rock the microphoneНа амбразуру бросили команду из БУКЭП. «Улица молодёжи» выступила первой. — Мы вас ставим в начале, потому что вы драйвовые, можете зажечь зал, — успокаивает команду ведущий лиги Андрей Шубный. Дерзкий внешний вид и органичные танцевальные отбивки делают выступление «Улицы…» живым и энергичным. КВНщики решили сделать ход конём и подарить Шубному iPhone 5S. В момент вручения на сцене материализовались два полицейских. — Вы дарите Шубному пятый «айфон»?— Ну да.— Но это же СТАРЬЁ!— Всё логично: старому человеку — старый телефон!Узнав, что на игре будет фристайл, один из полицейских попытался исполнить брейк под неустаревающий трек Freestayler, а потом случился высокоинтеллектуальный диалог между представителями власти. — Серёжа, спой лучше песню.— Ту или эту?— Ту пой.— Почему это я тупой?!— Ты не тупой, а «ту пой», дебил!— То есть, теперь я ещё и дебил тупой!..Продолжая шоковую терапию, «Улица молодёжи» представила сценку «Новогодний утренник идёт шесть часов из-за опоздания Деда Мороза»: — Дети, давайте зажжём ёлочку! В седьмой раз… — Раз, два, три, ёлочка… (врывается Дед Мороз) — Здравствуйте, детишки! — …гори в аду, старый козёл!Зал на «ура» принял миниатюру о преподавателе бальных танцев и ученике, которые возвращались домой по тёмному переулку. «Балерун» отбился от хулиганов, сделав плие, гранд-плие и арабеску. Завершили выступление артисты из БУКЭП остросоциальной песней про великую Родину и её великие проблемы. Вот её небольшой фрагмент: Почему ЕГЭ не отменили в школе? Почему дороги как минное поле? <…> Почему в квартире нет света и газа, Почему на заборах не пишут «ЖКХ — зараза»?Самая классная Вслед за БУКЭП свои артистические способности принялись демонстрировать скромные студенты БГИИК — команда «Самая классная». Они вышли выступать без главной звезды предыдущих игр. Неизвестно, по какой причине композитор Роман Пилипенко покинул сцену КВН. Началось с ряда песенных зарисовок. Мальчик, который обнюхался клея: — Всё решено, мама, я клей…Одним из самых колоритных персонажей команды является парень-дагестанец. Проходя по залу, он предлагал шашлык и раздавал советы: «Э, брат! Если кто обидит, ты это… не обижайся!». Он же заткнул за пояс гитариста-вокалиста, исполнив армянскую лирическую «Слева горы, справа горы» (другую её вариацию он уже пел на «Битве вузов» в октябре 2014 года). Представьте: кавказец дрессирует собаку. — «Аф-аф!» сделай, а то я тебя замариную!Политюмор Третьими играли представители Строителя, сборная «Яков молод». Несмотря на то, что наставником команды является Алексей Липовченко, победитель первого «БелОблСмеха», команда зачастую тушуется и стесняется собственных шуток. Медведев читает новости: — Министра в Корее застрелили за то, что уснул на работе… Катенька, кофе мне! И ущипните меня! Не как вчера, а вы меня!Ещё на тему политики команда пыталась пошутить песней про топ-новостей «Яндекса» — полторы минуты пели «Путин-Путин». Мило смотрелся «Случай в кофейне». — А у вас сахар бесплатный? — Да! — А туалет бесплатный? — Да! — И Wi-Fi бесплатный? — ДА! — Вот поэтому вы и разоряетесь!Самобытность vs. КВН Полюбившаяся многим губкинская «Коляда», которая сама себе поёт отбивки в фольклорном стиле, выступила, как отметило жюри, в «формате КВН»: забывали слова, путались и хихикали прямо со сцены. — Я сегодня совсем аватар. — Почему? — *выдыхает в лицо*Увидев, что не хватает микрофонов и что сейчас коллеги будут озвучивать диалог вполсилы, одна из «колядуний» начала лупить парня микрофоном по спине, намекая ему, что готова поделиться звукоусилением. — Девчонки, а представьте, если б на AliExpress можно было парней покупать… — Ага, и размер выбирать…Недалеко от «Коляды» (во всех смыслах) ушла и оскольская сборная «Мечтать не вредно». Решив, что они «фантастическая четвёрка», участники начали делить роли. — Я тогда Росомаха. — То, что ты ногти не постриг, ещё не делает тебя Росомахой!Сценки из раздела «Шутки за 300» не всегда доигрывались до конца: команда попросту забывала текст. — Да я у себя на районе все заборы знаю, все арки! — Ах, вот почему у тебя кличка «Вездесущий»…С миру по нитке «Самая женская сборная» из БГТУ им. В. Г. Шухова начала с бодрой песни, за которой последовали пародии на топовые команды сезона. — Команда КВН «Голова»: подурачимся, а то скоро пора на пенсию! Также под раздачу попал «Кипяток» — девушки скопировали синхронное объявление миниатюр, а, изображая «Компот», показали своеобразную манеру фронтмена «закидывать» шутки в зал. Презентуя своё видение «Сборной мешков под глазами», они представили новое посвящение Андрею Шубному. Твои глаза как 2 алмаза, А локоток, излишне фразы. А борода твоя, дружок Благоухает как мешок. Стихи Шубному. #БелОблСмех— Молодчины (@molodchiny) 20 мая 2015 Вернувшись к собственному стилю, «Женская сборная» показала типичную ситуацию встречи девушки с бывшим парнем и закольцевала выступление ещё одной бодрой песней. У нас под глазами Бесспорными фаворитами стали заводные «Мешки под глазами». Их феерический абсурд лучше всего смотреть, нежели читать. Триатлон Как и в прошлой «четвертушке», триатлон играли наоборот: сначала биатлон, а потом весьма скучная разминка. «Яков Молод»: На свадьбе начальника РУВД и 17-летней девушки глава республики лично станцевал лезгинку, хотя молодожёны рассчитывали на блендер. Дети сантехников и прорабов знают своих отцов только по отчеству. Сотни девственников остались ни с чем: таков итог отмены выпускных вечеров в Белгородской области.«Самая классная»: Стас Михайлов выпустил новую линию красок для волос на груди. Настоящий колумбиец должен сделать три дела: вырастить дерево, построить виллу около этого дерева и сесть за распространение этого дерева. Самая невезучая девочка решила покончить жизнь самоубийством, но умерла за день до этого. Отличница Мария хотела стать двоечницей, поэтому в ночь перед экзаменом орала «Халява, отвали». Д`Артаньян не знал, как описать ситуацию, когда за ним пришло 999 чертей.«Сборная мешков под глазами»: Полицейский, который забыл жезл дома, попытался останавливать машины рукой и доехал автостопом до Чебоксар. На свадьбе пчеловодов не пил никто, но с опухшими рожами ушли все без исключения. Девочка с очень большими ноздрями приютила на зиму дрозда и белку. Пиво «Амстел» — и ты на улицах Амстердама. Пиво «Бавария» — и ты на улицах Германии. Пиво «Пикур» — и ты просто на улице.«Мечтать не вредно»: Корова так долго стояла на жаре, что доярка Лида ошпарила себе руки. После слов «Чё ты, как чёрт, друзей кидаешь?!» Валера вернулся на место и дописал чистосердечное. 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