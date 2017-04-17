В Белгородской области Роскомнадзор составил девять протоколов о нарушениях за самовольную раздачу интернета

Сотрудники управления Роскомнадзора по Белгородской области в Валуйках нашли девять специальных устройств, с помощью которых местные жители раздавали интернет другим валуйчанам, проживающим в районах ИЖС и частном секторе, где они пока не могли стать абонентами одного из интернет-операторов на законных условиях. Нарушители были абонентами белгородского филиала «Ростелекома» и подключали к интернету через свои точки доступа. Для этого они на крышах домов и балконах устанавливали передающее оборудование и антенны и использовали беспроводные радиоканалы связи.
— В соответствии с пунктом 47 правил оказания телематических услуг связи, утверждённых постановлением правительства РФ от 10 сентября 2007 года № 575, в случае нарушения абонентом требований, установленных договором, оператор связи имеет право приостановить оказание телематических услуг связи до устранения нарушения, письменно уведомив об этом абонента, — пояснили в официальном ответе управления Роскомнадзора по Белгородской области.
По факту получалось, что люди не были предпринимателями и предоставляли услуги связи без лицензий, при этом их оборудование создавало помехи другим устройствам, которые работали с использованием радиочастот. Роскомнадзор демонтировал радиоэлектронные средства и составил протоколы об административных нарушениях. Нарушителей ждут штрафы до 500 рублей, а также возможная конфискация специальных устройств, с помощью которых они подключали к интернету жителей Валуек.