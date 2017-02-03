В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В субботу, 4 февраля, ночью и утром ожидается сильный снег. Днём — мокрый снег. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью столбик термометра будет показывать 6-11 градусов мороза, днём — от -5 до нуля.
В воскресенье, 5 февраля, ночью и днём ожидается небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью температура будет 5-10 градусов мороза, а днём — 2-7 градусов ниже нуля. В понедельник, 6 февраля, небольшой снег продолжится, также возможна гололедица на дорогах. Ночью будет до 10-15 градусов мороза, днём — не выше пяти градусов ниже нуля.
В Главном управлении МЧС по Белгородской области просят водителей соблюдать скоростной режим и не оставлять машины на трассе, около деревьев и слабо укреплённых конструкций.