​«Никакой дороги нет — прифронтовая полоса». В Белгороде активисты ОНФ проверили качество дорог

— В Белгороде мы не в первый раз. Уже проводили дорожную инспекцию в 2015 году, — объясняет Дмитрий Цопов, эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ». — Тогда мы больше обращали внимание на дороги, которые недавно ремонтировали, и подрядчик должен был их обслуживать... Надо сказать, что Белгород по сравнению с другими городами занимает высокую позицию в общем рейтинге, и дороги здесь на достаточно хорошем уровне, по крайней мере в центре. Проблемы начинаются скорее во дворах, хотя эта дорога (Дмитрий стоит на улице Садовой — прим. автора) тоже достаточно проездная и находится в плохом состоянии.
В 2015 году активистов интересовало качество работ и то, как подрядчик их ремонтирует. По закону, подрядчик должен давать гарантию на дорогу, которую сделал. В Белгородской области — это пять лет на капитально отремонтированные дороги и один год на ямочный ремонт. Если за это время с дорогой что-то случается, то подрядчик восстанавливает всё за свой счёт. В Белгороде дорог на гарантии — 50, подрядчики обещают отремонтировать их до 1 июня.
Спустя два года проект расширился и стал называться «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Общероссийский народный фронт запустил интерактивную карту, на которой каждый житель страны можешь отмечать дорогу с ямами и выбоинами. На сервисе есть система голосования — горожане голосуют за самые «убитые» дороги, чтобы местные власти знали, где в первую очередь надо начать ремонт. Именно по самым «популярным» дорогам и ездили московские активисты, проверяя жалобы белгородцев.
«Донбас под ногами»
Эксперты проекта побывали на четырёх улицах, где нашли ямы и выбоины. Хуже всего ситуация обстояла на улице Садовой, где оказалась полуразрушена практически вся дорога. По ней как раз проезжала «скорая», и водитель не поленился остановиться и объяснить журналистам всё, как есть:
— Когда сделают дорогу?! Арестовать или расстрелять! Вообще никакой дороги нет — прифронтовая полоса. Нам за Донбас показывают [по телевизору], а тут вот (указывает рукой на дорогу), — ругался мужчина.
На улице 3-го Интернационала проблемным был один перекрёсток и дорога в ближайших дворах. На улице Попова и Преображенской активисты нашли небольшое углубление люка и колею в дороге.
Вместе с журналистами и экспертами ездил начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов. После каждого замера очередной ямы он оправдывался перед активистами и объяснял, что все проблемные дороги скоро отремонтируют.
— Основные работы по капитальному ремонту мы начнём во второй половине мая, чтобы не создавать транспортного коллапса. Где, возможно, будем работать и в круглосуточном режиме, а преимущественно в ночное время. Планируем так: центральные улицы закончить до дня города (5 августа — прим. ред.), а остальные... ну в октябре месяце закончить ремонт, — обещает чиновник.
Ответы Куликова сводились к объяснениям, что сложный климат региона быстро разрушает дорогу, но деньги есть (!), власти о проблеме знают, поэтому всё будут ремонтировать.
— Вы прекрасно понимаете и видели, какая была зима. Сейчас специфика погодных условий губительная для асфальта, — продолжает Куликов. — То, что раньше держалось хотя бы год, сейчас... что происходит? Тает снег, вода проникает [в асфальт], мороз в ночь, замерзает всё в течение двух-трёх часов, выдавливается... Те погодные условия, которые сформировались в нашем регионе, они работают тоже против нас, и мы это учитываем.
— Новые технологии?
— Вот вы видели: мы начали ранний ремонт в этом году литой смесью. Температура литой смеси должна быть 160 градусов, и при температуре до минус десяти её можно использовать. На улице Губкина положили, снег выгребали, закладывали, и держится ещё. В воду понятно смесь класть нельзя, но если влажно, то можно, потому что вода вся выпаривается... В этом году мы будем ремонтировать 15 дорог на общую сумму 322,2 миллиона рублей. Деньги имеются, деньги выделены, в программах они определены.
Справка «Фонаря»
Напомним, что в Белгороде в этом году на ремонт городских дорог потратят почти 350 миллионов рублей. Это больше чем в 2016 году, когда из бюджета на ремонт выделили чуть больше 192 миллионов рублей. В администрации поясняют, что в план ремонта вошли городские улицы, которые не ремонтировались больше 10 лет.
При этом во всей области на ремонт и строительство дорог потратят около 14,5 миллиарда рублей. Губернатор Евгений Савчено отметил, что по плану это на 30 процентов процентов больше, чем в прошлом году.