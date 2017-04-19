​«Никакой дороги нет — прифронтовая полоса». В Белгороде активисты ОНФ проверили качество дорог

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один из водителей не справился с управлением. Во вторник, 24 ноября, около 13:30 в Новооскольском районе столкнулись четыре автомобиля. По информации ГИБДД, водитель на ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в ехавший впереди ВАЗ-2101. «Копейка» от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Вольво». Грузовик после этого врезался в «Мицубиси Лансер». В аварии погиб водитель ВАЗ-2101. Его 16-летний пассажир госпитализирован с травмами. В шахматном турнире между осуждёнными в тюрьмах США и России участвовал мужчина, который отбывает наказание в валуйской колонии. В шахматном турнире между заключёнными тюрем России и США в командном первенстве россияне победили со счётом 12:2. Турнир проходил 1 апреля через интернет. В состязаниях шахматистов-заключённых участвовал мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии № 6 в Валуйках. В пресс-службе УФСИН по Белгородской области пояснили, что представитель Белгородской области — мастер спорта по шахматам с 1989 года. В своей партии с заключённым тюрьмы в Чикаго он выиграл.В ведомстве рассказали, что во время турнира заключённые сыграли по две партии чёрными и белыми фигурами с лимитом времени на ходы в 15 минут. В турнире участвовали осужденные, отбывающие наказания в тюрьмах Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской, Нижегородской областей и Республики Чувашия. Напомним, шахматный турнир между заключёнными США и России проводится по инициативе многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Открытие первого в России танкодрома, который смогут посетить обычные люди, собрало более 5 тысяч зрителей. — Хочу сердечно вас поздравить с тем, что мы начали реализовывать ту мечту, о которой говорили здесь чуть менее двух лет назад. Было принято решение о создании самого большого в России не только танкового музея, но в целом бронетанкового музея нашей страны. Первый этап этой работы уже реализован, — заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывавший комплекс на территории музея в Прохоровке.Торжественное открытие началось с презентации памятника «Танковый десант», а затем на выставочной площади состоялся митинг, где выступил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.— Некоторые люди задают вопрос: а зачем вы это делаете? Мы обеспечиваем память. А память — это когда люди понимают, что и следующие поколения будут помнить и будут жить. Пока мы будем помнить, будет существовать наша Родина, наша Россия, которую защитили наши ветераны 70 лет назад!Создатели предусмотрели все необходимые элементы для демонстрации возможностей боевой техники: ландшафтные неровности, участки для маневрирования танков, инсталляцию «разрушенный город» и большой мост. Для зрителей на танкодроме предусмотрены трибуны на 1,3 тысячи мест. Прежде подобных площадок не существовало, а имеющиеся принадлежат воинским частям, и поэтому доступ к ним ограничен. виды военной техники увидели зрители во время представления танкодрома: бронеавтомобиль времён Великой Отечественной войны, боевые разведывательно-дозорные машины, бронетранспортёры, БМП, военные машины «Ураган» и «Урал», крупногабаритные МАЗ и КамАЗ.Инсценировку военных действий представили белгородские отделения ОМОН и СОБР, которые разыгрывали сценарии захвата здания и поимки преступника. Стрельба из автоматов и подрывы гранат шли холостыми зарядами, но реалистично показывали действия во время спецопераций. Особый накал вызвало выступление ОМОНа: отряд друг за другом упал на землю между колёс движущегося БТРа, чтобы потом оперативно взобраться на машину.Также немой восторг у зрителей вызвали действия боевой немецкой овчарки, которая в три прыжка преодолела расстояние в 50 метров и повалила «преступника». Организаторы отметили, что это открытие, прежде всего, посвящено ветеранам Великой Отечественной войны. В первом официальном матче 2017 года «Энергомаш» уступил московскому «Чертаново» со счётом 0:1. В Белгород после почти полугодового зимнего перерыва вернулся большой футбол. В перенесённой встрече 17-го тура первенства ПФЛ, которая не состоялась в ноябре прошлого года по причине неблагоприятных метеоусловий, белгородский «Энергомаш» принимал на своём поле десятую команду первенства — московское «Чертаново». Несмотря на довольно солнечную и тёплую апрельскую погоду, поддержать своих любимцев пришло лишь немногим больше тысячи человек, которых в итоге сильно разочаровал итоговый результат. Фото go31.ruС самого начала игра развивалась под диктовку москвичей — гости не стали отсиживаться в обороне. Уже в дебюте встречи, на 7-й минуте, первый по-настоящему опасный выход на ворота хозяев превратился в гол. Владислав Сарвели выдал отличный пас на Романа Ежова, который обводящим ударом левой ногой открыл счёт — 0:1. После столь неудачного начала, хозяева попытались переломить ход встречи, однако до перерыва удалось создать лишь один по-настоящему опасный момент. Сергей Колесников после углового наносил прицельный удар головой с близкого расстояния, но каркас ворот и голкипер «Чертаново» Иван Ломаев не позволили мячу пересечь линию ворот. Во втором тайме тренерский штаб белгородцев несколько видоизменил состав хозяев, выпустив на замену Виктора Сергеева и Олега Калугина, однако дивидендов эти рокировки в игру не привнесли. Белгородцы гораздо больше времени владели мячом, придумывали разнообразные комбинации в созидательных действиях, однако защитники гостей надёжно играли в обороне. В итоге изменить счёт на табло в оставшееся время футболистам обеих команд не удалось, и финальный свисток смоленского арбитра Максима Чернецова зафиксировал минимальное домашнее поражение «Энергомаша» в первенстве ПФЛ — первое в 2017 году. Фото go31.ruНа послематчевой пресс-конференции главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко извинился перед болельщиками и подвёл неутешительный итог встречи: — Первые игры для нас всегда сложные. Мы проиграли не по моментам, а по качеству игры, не показали всего того, что можем, уступая сопернику в скорости. Меньшее количество брака и лучшая реализация моментов принесли бы нам иной результат. А так, мы проиграли много подборов впереди и на нас со стороны гостей постоянно шли ответные атаки. Белгородцы упустили реальную возможность возглавить турнирную таблицу первенства ПФЛ и теперь после 16 игр имеют в своём активе 30 баллов, отставая от лидирующего курского «Авангарда» на 1 очко. В ближайшем туре «Энергомаш» вновь сыграет на домашнем стадионе. В воскресенье, 9 апреля, в Белгород приедет ФК «Рязань». Стартовый свисток прозвучит на футбольном стадионе в 17:00. КамАЗ с животными опрокинулся на дороге. По сообщению пресс-службы областного ГИБДД, в посёлке Томаровка водитель не справился с управлением, управляя автомобилем КамАЗ с полуприцепом. Автомобиль опрокинулся, и весь груз — 170 поросят — оказались на проезжей части. Водитель не пострадал. Все поросята живы.Сотрудники полиции организовали объезд места аварии. Сейчас животных перегружают в другой транспорт. На первое в истории региона публичное обсуждение доходов и расходов региона на 2016 год мог прийти любой житель Белгородской области. Но в итоге небольшой актовый зал департамента финансов без проблем вместил всех участников слушаний. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев наблюдал за обсуждением главного финансового документа региона. «Добрый день всем. Есть в зале не бюджетники?» — сходу поинтересовался глава департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. Поднялось несколько рук на задних рядах — первые были отданы высоким гостям.«Ну хорошо. Спасибо вам!» — искренне поблагодарил Боровик. Главный финансист области объяснил, что региональный бюджет складывается из трёх составляющих: доходы, расходы и долговые обязательства. По каждому из них специалисты департамента подготовили краткие доклады. ДоходыНачальник управления доходов Александр Шабанов начал с того, что из-за «нестабильности социально-экономических прогнозов» бюджет теперь принимается не на три, а на один год, и назвал прогноз на 2016 год «умеренно-оптимистичным». Так, собственные доходы бюджета составят 46,6 миллиарда рублей. Ещё 25 миллиардов область планирует получить в виде безвозмездных поступлений. Если говорить о собственных доходах, то в сравнении с 2015 годом в департаменте финансов меньше рассчитывают получить лишь с налогов физических лиц, тогда как по всем остальным показателям (налоги на прибыль организаций, акцизы, транспортный налог) ожидается рост бюджета. Но при этом налоги с физических лиц — самая большая статья поступлений в бюджет (30,7 процента), после неё следует налог на прибыль организаций (27,7 процента), на третьем месте — налог на имущество организаций (15,1 процента). Меньше всех в бюджет принесут выплаты транспортного налога (3,5 процента).По меткому замечанию Владимира Боровика, доходы никогда никого не интересуют — потому и вопросов к Александру Шабанову почти не было.РасходыА вот начальнику бюджетного управления Андрею Изварину пришлось постоять за трибуной подольше. Для начала он разделил все планируемые траты региона на три группы: не подлежащие изменению, возможные к сокращению и те, от исполнения которых можно отказаться. К первой группе Изварин отнёс фонд оплаты труда, коммунальные услуги, социальные выплаты, питание, медикаменты и всё самое необходимое. Ко второй — услуги связи, командировочные расходы, противопожарные мероприятия, охрана помещений. К третьей — приобретение оборудования, текущий ремонт зданий и оборудования. Это, в случае чего, можно отложить. Больше всего расходов бюджета приходится на отрасли национальной экономики: агропромышленный комплекс, капитальные вложения, дорожные работы. Из отраслей социальной сферы больше всего расходов уйдёт на образование (15 миллиардов), по 9 миллиардов уйдёт на здравоохранение и социальную политику, 646 миллионов потребуется на культуру, 162 миллиона отдадут на СМИ, 125 миллионов — на физическую культуру и спорт. Все желающие поучаствовать в публичном обсуждении областного бюджета легко поместились в небольшой зал заседаний департамента финансов и бюджетной политикиИтого расходы бюджета, при условии 100 процентов запланированных поступлений из Москвы, составят 76,4 миллиарда рублей.Первым вопрос из зала задавал мужчина, назвавшийся «Андреем,