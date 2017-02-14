В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области со ссылкой на Белгородский центр гидрометеорологии, во вторник, 14 февраля, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днём будет в пределах от четырёх градусов мороза до одного градуса тепла, возможен небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, утром и днём местами его порывы могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112» (со стационарных телефонов — «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области — +
7 (4722) 39-99-99, —напоминают в пресс-службе ведомства.