Белгородцы могут стать героями рекламы Tele2

В пятницу, 21 апреля, в Белгороде альтернативный оператор мобильной связи Tele2 в десятый раз проведёт «День открытых людей».
— Традиционный для компании проект «День открытых людей» в этом году получит новое звучание: открытость, активная позиция и способность действовать по другим правилам — это качество, отличающее не только сотрудников компании, но и её клиентов. Мы решили, что никто не сможет представить преимущества наших тарифов и услуг в рекламе лучше, чем наши собственные абоненты. Tele2 предлагает жителям Белгорода принять участие в фотоконкурсе в «День открытых людей» и сняться в новой рекламной кампании. Так в наших коммуникациях, которые всегда следуют принципу «Без звёзд в рекламе», появятся новые герои — обычные молодые люди, активные ребята, жители российских городов, — рассказал директор филиала Tele2 в Белгороде и Курске Геннадий Рыжков.
Чтобы стать участниками конкурса, нужно 21 апреля прийти в один из четырёх салонов Tele2, участвующих в акции «День открытых людей», сфотографироваться в специальной инста-рамке и выложить фото в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_7. Финалистов пригласят на профессиональную фотосессию, по итогам которой выпустят новую имиджевую рекламу Tele2.
Во время акции «День открытых людей» в четырёх белгородских салонах жителей региона будут консультировать руководители филиала, менеджеры и специалисты различных департаментов. У них можно будет спросить о качестве связи, новой тарифной линейке «Мой», услугах и других продуктах Tele2. В пресс-службе компании также сообщают о скидках на смартфоны и аксессуары. Кроме того, при подключении к тарифам «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» абоненты получат в два раза больше интернет-трафика в течение первых трёх месяцев обслуживания. Нужно будет только своевременно пополнять счёт для списания абонентской платы.
Акция «День открытых людей» в Белгороде пройдёт в следующих местах:
- ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137 Т;
- ТЦ «Лента», улица Щорса, 43;
- Преображенская, 106;
- Конева, 2.
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