Белгородцы могут сэкономить при покупке «серебряных​»​ номеров Tele2

До 10 мая белгородцы могут приобрести «серебряные» номера в интернет-магазине Tele2 в два раза дешевле, чем обычно. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать понравившийся номер и подходящий тарифный план и оформить заказ. В течение трёх дней после оформления заказа его можно будет забрать в любом салоне связи Tele2. До окончания акция цена «серебряного» номера составит всего 76 рублей вместо 151 рубля, как было раньше.
Также в интернет-магазине Tele2 можно купить брендированные смартфоны оператора, модемы и роутеры по выгодным ценам. Заказ могут доставить бесплатно по Белгородской области. Этой услугой могут воспользоваться и те белгородцы, кто решит стать абонентом Tele2 и сохранить свой номер, который был у другого оператора.
— Онлайн-шопинг набирает популярность, поэтому мы активно развиваем этот канал. Не выходя из дома или офиса, наши абоненты могут не только выбрать понравившийся номер и тариф, но и брендированное мобильное оборудование. Благодаря простому функционалу сайта пользователи могут за считанные минуты совершать покупки, существенно экономя свое время. А в период проведения акции сделать онлайн-заказ можно ещё и со значительной скидкой. Кроме того, наш курьер готов бесплатно привезти вашу покупку в любое удобное для вас время и место, — рассказывает коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.
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