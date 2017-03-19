​Tele2 расширила роуминговую сеть в Африке

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 расширил своё роуминговую сеть в Африке. Теперь абоненты компании могут звонить из Мозамбика и Туниса. Также роуминг стал доступен в Объединённых Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии.



— В Мозамбике, Тунисе, ОАЭ и Макао абонентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 35 рублей за минуту входящего и исходящего вызова на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящего SMS или MMS составляет 12 рублей, — поясняют в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы Tele2

На территории Хорватии абонент Tele2 заплатит 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Стоимость исходящего текстового или мультимедийного сообщения составит 6 рублей. Мобильный интернет-трафик в стране стоит 25 рублей за 1 мегабайт. В Мозамбике, ОАЭ и Макао 1 мегабайт данных будет стоить 50 рублей.

Для зарубежных поездок оператор предлагает активировать опции, которые позволят оптимизировать расходы в путешествиях. При подключении услуги «Разговоры без границ» минута входящего вызова за границей обойдётся абоненту в пять рублей, абонентская плата — пять рублей в сутки. Опция «Интернет за рубежом» даёт возможность скачать 10 мегабайт трафика за 100 рублей в сутки в Хорватии и за 300 рублей в Мозамбике, ОАЭ и Макао. Клиенты Tele2, путешествующие по Хорватии, могут также воспользоваться услугой «Интернет не отдыхает», которая позволяет скачивать неограниченный объем интернет-трафика за 399 рублей в день.

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