​Белгородские энергетики полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за снежного циклона

В филиале «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» отменили особый режим работы, который установили 19 апреля из-за снежного циклона в регионе. Но энергетики будут работать в режиме повышенной готовности до тех пор, пока в области не вернётся привычная весенняя погода.
По информации пресс-службы компании, сейчас уже восстановили надёжное электроснабжение во всех районах, где произошло отключение.
— Звонки от граждан в круглосуточном режиме принимает контакт-центр ПАО «МРСК Центра» по единому прямому номеру 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50, — напоминают в пресс-службе «Белгородэнерго».