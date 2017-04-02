​Белгородские журналисты получили награды конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

В Санкт-Петербурге наградили лауреатов Всероссийского профессионального конкурса фонда ОНФ «Правда и справедливость». Среди них — двое журналистов «Фонаря» — Дмитрий Голуцкий и Гульнара Тагирова. Они получили премии за расследование о необоснованных тратах из бюджета Шебекинского района и поисках источников неприятного запаха в том же Шебекинском районе.
— На конкурс «Правда и справедливость» я подавала четыре работы. Самая любимая — история о миллионе с лишним из бюджета Шебекинского района, который хотели потратить на постамент памятника, когда он уже полтора месяца как стоял. Было очень приятно в данном случае убедиться, что результат журналистской работы вполне конкретный — прокуратура остановила торги, и деньги остались в бюджете. Теперь я регулярно слежу за порталом госзакупок и советую делать это всем неравнодушным гражданам, — рассказала Гульнара Тагирова.
На вручении наград сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева поделилась мнением о работах победителей.
— Ваши работы являются очень качественными и профессиональными. Здесь настоящие патриоты своих городов и районов, потому что за многими вашими сюжетами и публикациями стоят решённые проблемы. Спасибо вам за это, — сказала депутат Государственной думы Ольга Тимофеева.
Всего в этом году шестеро белгородцев получили награды Общероссийского народного фронта — помимо корреспондентов «Фонаря», лауреатами стали журналисты ИА «Бел.Ру» Елена Свиридова и Сергей Егоров, собкор «Российской газеты» в Белгороде Анна Скрипка и региональный редактор еженедельника «Житьё-бытьё» Валерий Джавадов.
— За три года проведения конкурса для журналистов нашего региона — это своеобразный рекорд, — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников.
В конкурсе участвовали около 970 региональных СМИ, победителями стали 442 журналиста и блогера.