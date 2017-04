​Белгородские журналисты получили награды конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Более половины помещений городской детской больницы нуждаются в ремонте. Поводом для проверки городской прокуратурой состояния помещений детской больницы стала публикация «Детские палаты похожи на декорации для триллера» в газете «Житьё-Бытьё». Напомним, что ранее блогер Сергей Лежнев неоднократно в своих постах поднимал проблему состояния городской детской больницы. Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних внесено мэру Белгорода Сергею Боженову. Сейчас представление находится в стадии рассмотрения. Движение автомобилей по участку улицы будет запрещено до 20 мая. В Белгороде до 20 мая закрыт проезд для автомобилей по участку Белгородского проспекта. Часть дороги в районе домов № 20–24 будет перекрыта до 20:00 20 мая. В «Белводоканале» пояснили, что это понадобилось для ремонта водопровода по улицам Калинина, Белгородскому проспекту и улице Вокзальной. Объехать перекрытый участок дороги водителям предлагают по улицам Калина, Октябрьской и Раздольной.До 31 мая будет перекрыто движение на площади Литвинова в районе дома № 9. Объехать этот участок дороги предлагается по улице Вокзальной и Белгородскому проспекту. Госавтоинспекция в ближайшие дни проверит соблюдении ПДД и техническое состояние железнодорожных переездов. В понедельник, 20 июля, ГИБДД по Белгородской области сообщает о проведении профилактического мероприятия «Внимание, переезд!». Автоинспекторы проверят техническое состояние железнодорожных переездов. Сотрудники ДПС будут дежурить в местах пересечения железных и автомобильных дорог.По данным ГИБДД региона, за последние полгода в области за нарушение правил проезда железнодорожных переездов к административной ответственности привлекли более 200 водителей, а четырёх из них лишили водительских прав. Напомним, 18 июня, в Пристенском районе Курской области из-за столкновения с грузовиком с рельсов сошли вагоны белгородской электрички. В аварии пострадали восемь человек. На водителя грузовика завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Какая другая погода, кроме снегопада, способна вызвать такую разную реакцию слоёв городского общества? Пока одни пекутся о собственном комфорте, другие пытаются убрать за себя и того парня, а третьи их ругают — мол, сиди и не выступай! Минувшая неделя была именно об этом, но кроме самой погоды запомнилась ещё кучей всего важного. Поехали. Жанна Чефранова, фото belokb.belzdrav.ru— желание властей понятно: Росздравнадзор установил, что поведение Зелендинова было не единственным серьёзным нарушением в горбольнице. Оказалось, что у медседстры, делавшей промывание желудка покойному Вахтину, нет диплома о высшем образовании, а значит она не имела права работать в больнице.— известная в прошлом белгородская журналистка Ольга Китова провела собственное «расследование» инцидента с бывшим врачом-хирургом. Во вторник, 19 января, её материал вышел в издании «Новый вторник» — в нём есть пара очень любопытных моментов. Китова пишет, что Зелендинов — зять Александра Кулабухова, который возглавляет комитет имущественных и земельных отношений в администрации Белгорода, и связывает именно с этим долгое молчание следствия после гибели пациента больницы. Китова в своей статье рассказывает, что врач не был уволен, а сам ещё в ту злополучную ночь подал заявление. Наконец, журналист говорит о халатности следователей, которые несколько раз «копировали на флэшку» видеозапись с камеры до самого 13 января, когда Зелендинову было предъявлено обвинение по тяжкой статье.— 19 января настоящих крещенских морозов в Белгороде не было, зато постоянно шёл снег — в это время на ближнем и дальнем берегах центрального пляжа в воду окунались сотни белгородцев. Обошлось без происшествий, чему серьёзно поспособствовали и в МЧС, оборудовав огромные обогреваемые палатки.Потрясаев, Савченко, Полежаев и Сергиенко (слева направо) на заседании, фото fonar.tv— «Белогорье» провело минувшую неделю сверх уверенно. Сначала в Лиге чемпионов в Берлине «львы» обыграли одноимённую команду со счётом 3:1 и вышли из группы, а затем не оставили шансов краснодарскому «Динамо» на своей площадке в чемпионате России, обыграв гостей 3:0. Один из моментов игры в Берлине был особенно отмечен волейбольными эстетами.— неприятная история для жителей Яковлевского района произошла 20 января. Прямо на центральной площади Строителя прорвало трубу — без тепла и горячей воды остались почти 7 тысяч человек. Специалистам потребовались сутки, чтобы полностью локализовать ЧП: на период работ в школах работали тепловые пушки, а для жителей домов включили дополнительную котельную.— в начале 2015 года глава Грайворонского района Александр Верзун опубликовал в интернете рабочий план на год. Пришёл 2016 и глава отчитался. Верзун объяснил, по каким причинам не удалось реализовать некоторые пункты плана и пообещал в ближайшее время рассказать о планах на 2016 год.— в департаменте здравоохранения Белгородской области подтвердили смерть троих жителей региона от свиного гриппа. Одна из них, 25-летняя беременная из Вейделевского района, слишком поздно обратилась к врачам. Ещё двое, пожилые жители Корочи и Нового Оскола, входили в группу риска и не были привиты от гриппа. В департаменте уточняют, что таких не привитых в регионе 70 процентов и призывают защищаться от вируса всеми возможными способами. В то же время, на наступившей неделе специалисты прогнозируют введение карантина в Белгороде.— «БелПресса» подготовила любопытную инфографику о долгожителях Белгородской области. Всего в регионе 85 человек, которым 100 лет и больше — семь мужчин и 78 женщин. Старейший житель области, Анна Ржевская из Волоконовского района, отметила свой 106-й день рождения.— для коммунальщиков снег— это дополнительная работа, а вот лыжникам он только в радость. Белгородские любители спорта в выходные массово поехали кататься на спортивно-оздоровительный комплекс «Альпика» возле Дубового, но некоторых из них там ждали неприятности. В то время, как несколько человек перемещались на подъёмнике, с лебёдки соскочил трос. Спустя час застрявших лыжников достали сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших. УФАС по Белгородской области изучает взаимодействие похоронных бюро в Шебекинском районе с местной районной больницей и скорой помощью.— Просим всех, кто столкнулся с навязыванием работниками Шебекинской центральной районной больницы и работниками скорой помощи услуг конкретной ритуальной компании или с созданием препятствий в работе ритуальной компании, выбранной родственниками умершего, а также о случаях одновременного приезда работников скорой помощи и работников ритуальных служб, сообщить в свободной форме в управление федеральной антимонопольной службы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.Жалобы в свободной форме нужно отправлять по адресу: Белгород, улица Преображенская, 82, по электронной почте на адрес to31-sotnikova@fas.gov.ru или сообщить по телефону +7 (4722) 32-90-23. В жалобе нужно подробно и точно описать ситуацию, указать дату, фамилию, имя и отчестве сотрудника больницы или скорой помощи, название похоронного бюро и номер своего телефона. Известный менеджер расскажет, как подготовить себя для работы с клиентом и почему возражения — это прекрасно. В четверг, 20 октября, в Белгороде пройдёт мастер-класс для тех, кто занимается продажами. Автор бизнес-бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев проведёт мастер-класс, на котором разберёт все аспекты работы с клиентом: начиная от личного имиджа, заканчивая оформлением сделки. — В первую очередь, мастер-класс будет интересен коммерческим директорам, сотрудникам отделов продаж и их руководит