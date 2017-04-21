В Белгородской области разыскивают сбежавшего из колонии заключённого

Валуйский спепрокурор внёс представление руководителю колонии-поселения № 8 УФСИН по Белгородской области и обязал привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых из исправительного заведения сбежал заключённый.
Осуждённый работал в чернянском филиале ЗАО «Приосколье». 14 апреля он пришёл на работу, а потом днём улучил момент, когда за ним не следил сотрудник колонии, и сбежал в неизвестном направлении. Об этом стало известно только через три часа после побега. ОМВД по Новооскольскому району возбудил на беглеца уголовное дело по факту побега. Ему грозит до четырёх лет исправительных работ или лишение свободы на тот же срок. До сих пор осуждённого не нашли.