Белгородцев приглашают поучаствовать в акции «Помоги ветерану!»

В понедельник, 24 апреля, в Белгороде межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» запустил акцию «Помоги ветерану!». Она продлится до 31 мая. Каждый желающий может купить для белгородских ветеранов медицинские товары — тонометры, глюкометры, кварцевые лампы, таблетницы и другие необходимые вещи, чтобы после передать их в Совет ветеранов войны и труда Восточного округа Белгорода.

В акции участвует сеть аптек «Аптечный дом». Там можно купить необходимые товары и сразу же передать их в Совет ветеранов. Кроме того, можно самостоятельно приобрести их в любой аптеке и принести в офис профсоюза «Правда» на Корочанскую, 85а. Полный список необходимых товаров и адреса аптек, где их можно купить и передать, а также информация о лицензии аптечного дома представлены во вложении.

Иллюстрация пресс-службы профсоюза «Правда»

Профсоюз «Правда» предлагает белгородцам проявить свою заботу о людях, которые сделали всё возможное, чтобы потомки увидели мирное небо над головой, и сделать доброе дело накануне Дня Победы.