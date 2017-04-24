На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская».
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Белгородцев приглашают поучаствовать в акции «Помоги ветерану!»

Купить необходимые медицинские товары и передать их в Совет ветеранов войны и труда Восточного округа можно будет до 31 мая.

В понедельник, 24 апреля, в Белгороде межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» запустил акцию «Помоги ветерану!». Она продлится до 31 мая. Каждый желающий может купить для белгородских ветеранов медицинские товары — тонометры, глюкометры, кварцевые лампы, таблетницы и другие необходимые вещи, чтобы после передать их в Совет ветеранов войны и труда Восточного округа Белгорода.

В акции участвует сеть аптек «Аптечный дом». Там можно купить необходимые товары и сразу же передать их в Совет ветеранов. Кроме того, можно самостоятельно приобрести их в любой аптеке и принести в офис профсоюза «Правда» на Корочанскую, 85а. Полный список необходимых товаров и адреса аптек, где их можно купить и передать, а также информация о лицензии аптечного дома представлены во вложении.

Иллюстрация пресс-службы профсоюза «Правда»

Профсоюз «Правда» предлагает белгородцам проявить свою заботу о людях, которые сделали всё возможное, чтобы потомки увидели мирное небо над головой, и сделать доброе дело накануне Дня Победы.

Андрей Маслов

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