​Белгородцев просят принести фотографии ветеранов для «стены памяти»

В Белгороде в субботу, 6 мая, Белгородский государственный центр народного творчества проведёт акцию «Весна победы». Её итогом станет открытие «стены памяти» — выставки с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы просят белгородцев принести фотографии родственников-ветеранов, их документы или наградные листы.
Старые снимки надо передать в Белгородский государственный центр народного творчества (улица Широкая, 1 — прим. ред.), где их отсканируют и вернут, либо выслать по электронной почте bgcntto@rambler.ru.
Сама акция «Весна победы» пройдёт с 18:00 до 23:00 в БГЦНТ. Перед зрителями выступят актёры театра «Новая сцена-2», а оркестр духовых инструментов сыграет песни военных лет, под которые можно будет станцевать. Подробнее о программе акции можно прочитать в официальной группе во «ВКонтакте».