​Белгородцев просят принести фотографии ветеранов для «стены памяти»

Собранную кровь смогут использовать через полгода. В Белгородском государственном университете прошёл десятый День донора. Его провели студенты-волонтёры проекта «DonorSearch Белгород» вместе с сотрудниками Белгородской областной станции переливания крови. Фото vk.com/donorsearch31В НИУ «БелГУ» работал передвижной пункт сбора крови, куда пришли 79 человек и сдали около 36 литров крови. — Более 80 процентов пришедших сегодня — это повторные доноры. Этот год — уже пятый год работы проекта, поэтому многие сдают кровь на постоянной основе как в Дни донора в университете, так и самостоятельно на станции переливания крови, — рассказала руководитель проекта «DonorSearch Белгород» Татьяна Верёвкина. Доноры получили небольшую премию и право на два выходных дня. Собранную кровь направят на исследование, чтобы её можно было использовать через полгода. Организаторы проекта «DonorSearch Белгород» напоминают, что донорами могут быть люди от 18 до 60 лет, без медицинских противопоказаний, имеющие белгородскую прописку. Обращение местного жителя опубликовано в разделе «Чёрный список» на сайте «Бел.Ру». Госавтоинспекция Белгорода ответила на жалобу местного жителя, который обращал внимание на неправильную остановку городских автобусов у остановок. В своём обращении пользователь в разделе «Чёрный список» на сайте «Бел.Ру» говорил, что автобусы вместо того, чтобы заезжать в «карман», останавливаются на полосе движения и перекрывают её. Николай Шаталов сменил Ивана Кулабухова, который стал сенатором Совета Федерации. Председатель белгородской профсоюзной организации Николай Шаталов стал депутатом областной думы вместо Ивана Кулабухова. Секретарь политсовета белгородского отделения «Единой России» продолжит представлять регион в Совете Федерации.В облизбиркоме такую замену объяснили тем, что Кулабухов и Шаталов занимали первую и вторую строчки в списке кандидатов в облдуму от «Единой России» по Ракитянскому одномандатному округу. По закону, место ушедшего депутата занимает следующий за ним в списке кандидатов. Напомним, Николай Шаталов был депутатом облдумы четвёртого и пятого созывов. Пограничники задержали пять человек, которые пытались незаконно пересечь границу. В Белгородской области пограничники задержали мужчину и женщину, которые пытались незаконно пересечь границу России с Украиной и скрыться на территории соседнего государства. Они оба находились в федеральном розыске. 38-летнюю жительницу Харьковской области разыскивала полиция Ростова-на-Дону по подозрению в краже, а 42-летнего мужчину из Перми искали в течение 14 лет — его подозревают в убийстве. По информации пресс-службы пограничного управления, он является особо опасным рецидивистом. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областямТакже пограничники задержали трёх человек, которые незаконно пересекли границу с Россией, несмотря на то, что им сюда был закрыт въезд. Двое азербайджанцев хотели устроиться на работу, а третий украинец намеревался наведаться в гости к своим родственникам. Сейчас по каждому из этих случаев в ведомстве проводят проверки. Больше всего кредитов на уборочную компанию брали чернянские и красногвардейские фермеры. В Белгородском филиале Россельхозбанка подвели итоги кредитования уборочных работ в регионе. На эти цели банк потратил более 2,5 миллиарда рублей. Аграрии на эти деньги покупали запчасти, горюче-смазочные материалы, удобрения, семена и сельхозинвентарь. — Как правило, чем большую посевную площадь обрабатывает агропредприятие, тем выше его потребности в заёмных ресурсах. По кредитным программам банка на проведение сезонных работ ограничения по максимальной сумме займа отсутствуют, поэтому наши клиенты всегда могут на качественном уровне провести и посевную, и уборочную кампании,— рассказала заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка Анастасия Трошина. Чаще всего кредиты на уборочную компанию брали фермеры и предприниматели в Чернянском и Красногвардейском районах Белгородской области. Напомним, что вместе с региональным филиалом Россельхозбанка в проекте «Сделано на Белгородчине» мы рассказываем о белгородцах, которые занимаются агробизнесом. У нас можно больше узнать о грайворонском «Заречье», где уже 15 лет выращивают крупный рогатый скот, овец и разводят лошадей, кроликах грайворонского «Весёлого Роджера», мёде шебекинской «Пчелы Белогорья», ракитянском картофеле, новооскольском подсолнечном масле, бобравской страусятине, рыбе яковлевских «Ключиков», чернянских овощах и шебекинских молочных продуктах. Интерактивная карта проекта Партнёрский проект В следственном управлении СК по Белгородской области не будут возбуждать уголовное дело по итогам проверки. В следственном управлении СК РФ по Белгородской области «Фонарю» подтвердили информацию об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти мужчины возле больницы в Красногвардейском районе. Ранее об этом сообщило РИА «Новости».— В действиях дежурного врача и медсестры приемного отделения и врача-реаниматолога не усмотрено признаков состава преступления. Не установлено, что они ему оказывали несоответствующую помощь, что они ему причинили смерть по неосторожности и что в их действиях усматривалась халатность, — цитирует агентство представителя регионального СК.Позже на сайте ведомства опубликовали информацию, что в ОМВД по Красногвардейскому району направили материалы дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 124 УК РФ «Неоказание помощи больному, повлёкшее по неосторожности его смерть». За это медикам больницы может грозить до четырёх лет тюрьмы. Напомним, по данным СМИ в ночь с 6 на 7 января 2017 года мужчина обратился в центральную районную больницу в Бирюче, а ему вместо медпомощи предложили выпить чаю. Чуть позже он скончался от инфаркта. Выигрыш пойдёт на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Белгородском отделении ПАО «Сбербанк» подвели итоги второго этапа акции «Год без хлопот». Обладательницей сертификата на 40 тысяч рублей стала Нина Пшеничная из посёлка Северный Белгородского района. Выигрыш перечислят на лицевой счёт победителя, с которого будут автоматически оплачиваться коммунальные услуги.— Мы придумали акцию «Год без хлопот», чтобы люди привыкали платить за коммунальные услуги, используя удалённые сервисы «Сбербанк Онлайн». Средний чек в регионе равен примерно 2,5 тысячи рублей. Следовательно, на 40 тысяч уже получается не год без хлопот, а порядка полутора лет, на протяжении которых вам будут приходить квитанции, в которых будут проставлены нули. Сбербанк оплатит ваши коммунальные услуги за полтора года, — рассказал победителям начальник отдела платёжных сервисов Белгородского отделения ПАО «Сбербанк» Виталий Никитин. По словам дочери Нины Михайловны, до этого они оплачивали счета через терминалы, но несколько месяцев назад она первый раз оплатила коммуналку через «Сбербанк Онлайн», чтобы помочь матери, которой тяжело обращаться с терминалами из-за проблем со зрением. — Я всё ещё не верю, что победила. Когда Алёна (дочь — прим. ред.) рассказала, я подумала, что это розыгрыш. В моей в жизни никогда не было выигрышей, я всего добивалась сама. Меня переполняют эмоции, и я очень благодарна вашему банку, – расчувствовалась на награждении Нина Пшеничная. Фото пресс-службы Сбербанка Справка «Фонаря» Акция «Год без хлопот» проводилась с 15 мая по 15 июля. Жители Белгорода, Губкина и Старого Оскола в течение двух месяцев для оплаты услуг ЖКХ пользовались мобильным приложением или интернет-банком «Сбербанк Онлайн». На получение двух главных призов по 40 тысяч рублей и десяти поощрительных призов по 2,5 тысячи рублей претендовало 38 тысяч участников акции. Генератор случайных чисел выбрал двух главных победителей. В первом этапе победила Анна Семёнова из Старого Оскола. Начальник отдела платёжных сервисов Виталий Никитин сообщает, что по сравнению с этим же периодом 2015 года на треть выросло количество платежей по компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги. А платежи в системе «Сбербанк Онлайн» выросли за этот же срок в 4 раза. Сейчас коммунальные услуги оплачивают онлайн более 25 процентов плательщиков.На правах рекламы Из-за наледи во дворе водитель грузовика с мусором врезался в припаркованный автомобиль. В Старом Осколе управляющую компанию ООО «ЖЭУ» признали виновной в нарушении нескольких пунктов правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа. Сотрудники компании вовремя не убрали снег и наледь в нескольких дворах, и из-за этого водитель грузовика с мусором врезался в припаркованный во дворе автомобиль. — Основной задачей уборки территории городского округа в осенне-зимний период является уборка и вывоз снега, льда, мусора, грязи и посыпка противогололёдными материалами улиц, тротуаров, площадей, придомовых и других территорий. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, — поясняют в пресс-службе Старооскольского городского суда. В суде рассказали, что 16 января «ЖЭУ» не почистило от снега дворовый проезд возле домов 11,12 и придомовую территорию возле домов 11 и 18 микрорайона Лесной от снега, наледи и льда, и дорога обледенела. Водитель грузовика, который приехал убирать мусор, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в другой автомобиль.