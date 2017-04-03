Белгородский IT. Как единицы и нули меняют мир вокруг нас

По информации пресс-службы компании, увеличение урожая связано с расширением посевных площадей и повышением эффективности. Агрохолдинг «Мираторг» завершил уборку ранних зерновых в Черноземье и увеличил урожай на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Благодаря расширению посевных площадей и повышению эффективности, компания собрала в 2016 году 361 тысячу тонн урожая. — Это результат долгосрочной стратегии компании по внедрению передовых, высокоэффективных технологий обработки земли. Мы увеличили урожайность более чем на 10 процентов до 47,9 центнера с гектара — это один из лучших результатов в регионе. Повышение эффективности и производительности труда останется нашей основной задачей и на следующий год, — заявил генеральный директор зернового подразделения «Мираторга» Сергей Нефёдов. , что агрохолдинг выполняет долгосрочную стратегию, которая нацелена на увеличение производства зерновых культур для обеспечения сырьём собственного комбикормового дивизиона. Сегодня площадь обрабатываемых компанией земель превышает 235 тысяч гектаров, из которых зерновые культуры занимают больше 40 процентов. Основные сельхозугодья «Мираторга» находятся в Белгородской и Курской областях. Знакомый с мамой девочки мужчина был пьян и воспользовался беспомощностью ребёнка. В Белгородской области суд вынес приговор 65-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Следователи установили, что в июле этого года ребёнок вместе с мамой были на даче. К ним приехал обвиняемый, который был пьян. Он стал приставать к девочке и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера. О случившемся школьница рассказала маме только через две недели. Тогда же женщина обратилась в полицию. Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Ранее мужчина уже сбивал двух женщин, поэтому суд решил, что во время следствия водитель может повторить преступление. В Белгороде Октябрьский районный суд на время следствия посадил под домашний арест водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода. 29-летний мужчина сбил 65-летнего пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Спортивной и 60 лет Октября.Ранее мужчина уже совершал наезд на пешеходов, поэтому суд решил, что во время следствия он может повторить преступление. В марте прошлого года он наехал на двух женщин, одна из которых была беременной. Под домашним арестом мужчина проведёт два месяца. Постановление не вступило в законную силу. За нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, водителю грозит до пяти лет тюрьмы. Причину смерти животного прояснит вскрытие, которое пройдёт в Белгородском государственном аграрном университете имени Горина. В новом белгородском зоопарке, открывшемся 1 июня в Сосновке, умер тигр. Об этом «Фонарю» сообщил один из читателей. В самом зоопарке нам подтвердили, что тигр умер 7 июня в возрасте 18 лет. По информации специализированных источников, средняя продолжительность жизни хищника в неволе составляет от 20 до 26 лет. Причину смерти тигра покажет вскрытие. Оно пройдёт в Белгородском государственном аграрном университете имени Горина. — Тигр у нас доживёт до нового зоопарка, несмотря на возраст. Он цирковой, он ничего не боится, — говорила перед переездом животных Ольга Шергина, работавшая в старом зоопарке Белгорода 24 года. 43-летний мужчина скончался на месте происшествия. За день в регионе произошло два смертельных ДТП. В понедельник, 16 ноября, около семи часов вечера в Борисовском районе водитель на иномарке сбил велосипедиста. 47-летний автомобилист, управлявший «Фольксвагеном», наехал на 43-летнего велосипедиста, двигавшегося по правому краю дороги по ходу движения машины. Велосипедист скончался на месте аварии.В тот же день на автодороге «Белгород — Грайворон — граница Украины» 22-летний водитель на «Ладе Калина» сбил 28-летнего пешехода. Мужчина шёл по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. Пешеход скончался на месте ДТП.Всего за день в регионе произошло пять ДТП, в которых погибли два человека и семь получили травмы. Полиция проверяла полученную от доверителей информацию и нашла у мужчины дома порох. На жителя Алексеевки завели уголовное дело за незаконное хранения взрывчатых веществ. Полицейские проверяли предоставленную им информацию о том, что мужчина хранил у себя запрещённые вещества. Хозяин дома уверял, что ничего подобного у него дома нет, но при осмотре его жилища полицейские нашли банку с 300 граммами пороха. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до 100 тысяч рублей. Все места будут оборудованы купелями и лестницами с поручнями. В ночь с 18 на 19 января на Крещение в Белгородской области оборудуют 56 специальных мест для купания, где будут дежурить спасатели, медики и пожарные. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Белгородской области. «Каждое место будет оборудовано купелью, деревянной лесенкой с поручнями. В местах наибольшего скопления людей будут палатки для обогрева и горячий чай, — рассказал начальник управления ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов. После проведения божественной литургии в храмах верующие традиционно направляются к водоёмам, где проводят чин великого освящения воды. В этом году совершить православный обряд на Крещение в Белгородской области можно будет в следующих местах: Город Белгород река Северский Донец, левый и правый берега центрального пляжа Алексеевский район город Алексеевка, река Тихая Сосна, центральный пляж и улица Чапаева село Колтуновка, река Тихая Сосна село Ближнее Чесночное, пруд Белгородский район Беломестненское сельское поселение, купель в монастырском лесу Борисовский район посёлок Борисовка, река Ворскла село Крюково, прудсело Октябрьская Готня, купель Валуйский район город Валуйки, река Оскол, центральный пляж и пляж «Ангелок» село Вериговка, купель на роднике посёлок Уразово, пляж на реке Уразовка Вейделевский район посёлок Вейделевка, купель село Белый Колодезь, купель Волоконовский район городское поселение «Посёлок Волоконовка», река Оскол, центральный пляж городское поселение «Посёлок Пятницкое», река Оскол Тишанское сельское поселение, хутор Старый, криница Ютановское сельское поселение, река Оскол Гайворонский район город Грайворон, в районе центрального стадионе, река Ворскла и рекреационная зона «Берёзки» Губкинский район город Губкин, район Сылтыково, городской пляж Ивнянский район село Верхопенье, пруд на реке Пена село Вознесеновка, пруд на реке Курасовка село Песчаное, река Псёл село Владимировка, пруд на реке Владимировкепосёлок Ивня, улица Заречная, пруд на реке Ивне село Богатое, река Пена Корочанский район город Короча, «Ясные ключи» Красненский район Красненское сельское поселение, Красное, центральный пруд Готовское сельское поселение, село Вербное, родник Расховецкое сельское поселение, село Расховец, родник Красногвардейский район город Бирюч, река Тихая Сосна, пляж село Весёлое, родник «Крещенский» Краснояружский район посёлок Красная Яруга, пруд «Попов»село Репяховка, пруд «Шиловец» Новооскольский район посёлок Прибрежный, пруд Оскольское сельское поселение, село Голубино, территория парка «Молодёжный» Прохоровский район село Кострома, парк регионального значения «Ключи»село Подольхи, рекреационная зона «Исток», река Северский Донецсело Вязовое, исток, река Северский Донецхутор Черновка, исток, река Северский Донецхутор Нечаевка, исток, река Северский Донец Ракитянский район село Бобрава, пруд Бобравка Ровенской район посёлок Ровеньки, купель на роднике, улица Белокриничнаяхутор Озёрный, купель на реке Самасело Ерёмовка, купель на роднике Старооскольский район город Старый Оскол, река Оскол, городской пляжсело Потудань, купельсело Сорокино, купель Чернянский район посёлок Красный Остров, река Осколсело Холки, река Оскол Шебекинский район город Шебекино, река Нежеголь Яковлевский район село Шопино, купель «Крыница»село Старая Глинка, база отдыха ООО «Земляне» На ринге дворца спорта «Космос» встретятся российский боец Алим Набиев и Патрик Мадис из Франции. Белгород примет международный турнир по тайскому боксу (муай тай) Golden Bars Championship. Соревнования предполагают серию боёв Гран-при и титульный бой за звание чемпиона мира по версии WMF Pro.В боях в формате Гран-при спортсмены — профессиональные бойцы из России, Беларуси, Украины, Нидерландов и Франции — поборются за попадание в так называемую «четвёрку». Им предстоит провести три раунда по три минуты и дополнительный экстра-раунд. Уже из «четвёрки» определят бойцов, достойных в будущем титульного боя. Примечательно, что одним из участников этого турнира станет белгородец Алексей Стоян, представляющий местный клуб Iceberg Gladiator. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-99934996_38", -99934996, 38, 'cCJIdbM9Q6WYs6ZgnlQfhadDSQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В титульном бое за звание чемпиона мира по муай тай россиянин Алим Набиев и француз Патрик Мадис проведут пять трёхминутных раундов и при необходимости ещё один экстра-раунд.Все бои пройдут на ринге дворца спорта «Космос» 10 октября. Начало титульного боя в 19:00. Ведущий турнира — главный ринг-анонсер страны, заслуженный работник культуры Александр Загорский.«Фонарь» подарит два билета на титульный бой случайному читателю. Нужно быть подписанным на наше сообщество во «ВКонтакте» и сделать репост конкурсной публикации. Итоги подведём 5 октября в 17:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-83741258_2242", -83741258, 2242, 'mFp_k4Dz5fyHofQ9iHNZWkcvMA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); На с
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вторник, 4 апреля
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Белгородский IT. Как единицы и нули меняют мир вокруг нас

Журналист «Фонаря» узнал у белгородских программистов и разработчиков, можно ли придумать что-то новое в мире IT, находясь в небольшом городе. История двух сервисов и одного изобретения, которые сделали белгородцы. Объясняем, как они работают.

Сервис Palm.taxi

Кто?

Павел Беляев (29 лет) закончил БГТУ имени Шухова, стал инженером-программистом и основал Palm.taxi — сервис для вызова такси в Белгороде.

Что придумал?

Проект фактически копирует идею известных сервисов Uber и «Яндекс. Такси», с помощью которых через телефон можно вызвать такси, но с учётом того, что частный извоз в регионах работает совершенно по другому принципу, и тот же Uber в реальных условиях небольшого регионального города в принципе не смог бы работать.

Как работает?

Если грубо, то Palm.taxi — это аналог Uber. Команда Павла Беляева взяла за основу идею американской компании, но не скопировала её, а попыталась модернизировать алгоритм приложения, чтобы оно могло эффективно работать в небольших городах, подобных Белгороду.

Павел Беляев, фото Андрея Закоморного

— Перед тем как начать работать, мы проанализировали рынок. У нас была статистика по городам. Например, в Москве через приложение такси заказывало примерно 80-90 процентов людей, в Санкт-Петербурге — 60 процентов, а во всех остальных городах — в среднем около трёх процентов. Ещё один момент — это карты. Понятно, что Москва и Питер хорошо прорисованы, и там можно заказать такси из любого места, так как водитель по картам тебя всегда найдёт. В Белгороде, например, частного сектора на картах практически нет. Ну и третий печальный факт — это количество смартфонов и скорость интернета в региональном городе по сравнению с той же Москвой, — объясняет Павел.

Несмотря на это, Беляев с партнёрами решили попробовать, но в итоге не обошлись без ошибок. Основная — алгоритм работы распределения заявок. Как сейчас работает Uber? Грубо. Водитель регистрируется в системе Uber и устанавливает на свой смартфон приложение. Клиент тоже устанавливает себе приложение, и, когда ему нужно вызвать такси, заходит в него и нажимает одну кнопку. Система определяет геопозицию клиента и отправляет к нему ближайшего водителя. Водителю приходит заявка клиента и вопрос, мол: «Принимаете заявку»? Водитель принимает заявку и едет забирать клиента, либо отказывается, и тогда система ищет другого водителя. Момент, когда система определяет какому водителю отдать заявку, — ключевой.

— Мы сейчас пытаемся подобрать оптимальную схему распределения заявок. В Белгороде, чтобы работать по «уберовской» системе, недостаточная плотность населения. Например, в одном районе Москвы живёт примерно столько же, сколько в трёх Белгородах. И соответственно у одной машины в радиусе двух километров в 3–4 раза больше потенциальных заявок. Это ещё без учёта количества смартфонов у населения и скорости интернета. Получается, что в Питере и Москве водитель везёт клиента из точки А в точку Б. В точке Б он немного ждёт, пока появится новая заявка, и едет дальше. А в Белгороде можно, например, отвезти человека в Разумное и заночевать там, — смеётся Павел. — Мы ещё не вышли из этой ситуации. Пробуем варианты работы с водителями, как правильно распределять заявки. Думаем, что нашли правильное решение.

Palm.taxi работает как сервис-посредник между клиентом и водителем, но на белгородском рынке есть ещё несколько приложений от других служб такси (такие приложения заменили рацию в машине). Получается, что на местном рынке Palm.taxi — уникальный сервис, но не единственный. Поэтому водители устанавливают себе на телефон несколько приложений от разных компаний и «ловят» заявки. Сложность в том, чтобы удержать водителя у себя, и чтобы он сразу ездил именно по твоим заявкам, а твой клиент долго не ждал машину.

Новый дизайн приложения Palm.taxi

Именно поэтому сейчас Palm.taxi даже не берёт комиссию с водителей, а были периоды, когда им даже доплачивал. Сейчас проект убыточный и живёт за счёт средств учредителей. На вопрос, зачем он ввязался в такую невыгодную авантюру, — разработчик искренне удивляется.

— Вы, наверное, не знаете, как работает IT. Тут все проекты в большей или меньшей степени убыточны. Тот же Uber убыточен. У «твиттера» убыток 1 миллиард долларов за прошлый год. Так работает индустрия. Компании нацелены на захват рынка, и они готовы работать себе в ущерб в надежде на будущее, где кто-то их заметит и даст им денег. В США с этим проще — там низкие ставки по кредиту, и на «бесплатные» деньги компания может долго существовать, пока её не заметят инвесторы или она не выйдет на IPO. В нашем случая, конечно, всё сложнее. Но мы рано или поздно планируем выйти на самоокупаемость, — надеется Павел Беляев.

MIDI-контроллер «Добрыня»

Кто?

Александр Максимал (29 лет) и Max Detal` (25 лет).

Что придумали?

MIDI-контроллер «Добрыня» — пульт, который позволяет управлять музыкальными программами на любом устройстве. В контроллере есть программируемые кнопки, за которыми музыкант закрепляет разные звуки.

Как работает?

У устройства есть две особенности: во-первых, оно полностью придумано и собрано в России (других более или менее известных отечественных MIDI-контроллеров просто нет), а во-вторых, оно может работать практически со всеми платформами: PC, MAC, iOS и Android.

Фото vk.com/midi_dobrynya

— Максим периодически ездит в Москву и там играет на «Добрыне». Он музыкант и придумывал это устройство под себя. Я занимался разработкой «мозгов» этой штуки. Главная идея — сделать так, чтобы контроллер мог работать на всех платформах. Обычно, чтобы подключить такое устройство, надо было устанавливать драйвера на компьютер. Теперь же этого делать не надо, а сам контроллер можно подключить даже к смартфону. Я, кстати, тоже закончил музыкальную школу по двум классам и периодически играю в оркестре, поэтому мне было интересно работать над этим проектом. Главная фишка в том, что у тебя есть творческий народ и люди со структурным мышлением — программисты. И эта штука позволяет их объединить, — объясняет Александр Максимал.


Сейчас команда экспериментирует с содержанием и формой «Добрыни». У ребят уже есть три версии контроллера. Они разрабатывают логистику будущего производства своего контроллера.

Система управления картами в телефоне

Кто?

Основатели команды Passteam — Сергей Козлов (26 лет) и Вадим Стрижаков (24 года). Оба выпускники факультета романо-германской филологии НИУ «БелГУ».

Что придумали?

Облачный сервис для бизнеса, который переносит все членские карты и купоны клиентов в телефон. Система позволяет полностью избавиться от пластиковых карт, сохраняя информацию о них в смартфоне.

Как работает?

В любом смартфоне на трёх самых популярных платформах (Android, Windows Phone, iOS — прим. ред.) есть стандартное приложение, в которое можно добавлять свои скидочные карты, билеты и купоны и использовать их при покупках. Например, Apple использует приложение Wallet («Кошелёк»). Попробовав добавить в приложение свою бонусную карту из «Спортмастера», вы увидите, что «Кошелёк» её не примет. Это потому, что приложение работает не как записная книжка, а как полноценный сервис, который связывает ваш смартфон с системой учёта магазина. Если в магазине нет специального софта для этого, то приложение не будет работать. Именно такой софт разработали и продают предпринимателям программисты из Passteam.

Сергей Козлов, фото Андрея Закоморного

— Мы впервые познакомились с этой технологией в Америке в 2013 году. Тогда она только зарождалась в Штатах, и ей пользовался только крупный бизнес. Мы приехали в аэропорт, начали проходить регистрацию на рейс и увидели, что вместо бумажного билета на самолёт некоторые люди держат смартфон, в котором были их талоны, — рассказывает Сергей Козлов. — Для нас это был шок, и уже на следующий рейс мы тоже стояли с билетами в своих телефонах. Идея нам понравилась, и мы попробовали заняться ею в России.

Сергей Козлов признаётся, что до недавнего времени в России их продукт был совсем нишевым, так как люди не понимали, зачем нужен Wallet и почему он не принимает карту из «Спортмастера». Ситуация изменилась, когда на отечественном рынке появилась возможность оплачивать покупки банковской картой, которая занесена в телефон (система Apple pay и Samsung pay — прим. ред.). То есть, «Кошелёк» в Apple и другие аналогичные приложения на других платформах выполняют три функции: хранят в себе карты лояльности (скидки и бонусы), билеты и банковские карты. Система давно успешно работает, например, в США. Но в России она была совсем не популярна, так как в отечественных компаниях не было софта, который бы работал с такими приложениями. Теперь россияне могут заносить в приложения свои банковские карты и расплачиваться за покупки, прикладывая смартфон к терминалу. Популярность приложения растёт, и им начали интересоваться не только банки, но и другие российские предприниматели.

— Например, у нас есть салон красоты. В салоне красоты уже есть система, которая ведёт всех клиентов (ваше имя и фамилия, последний визит) и выдаёт пластиковые карточки со скидкой. Что мы можем для них сделать? Мы пристраиваемся к их системе и на нашем облаке создаём виртуальные карточки для их клиентов вместо пластиковых. То есть человеку, придя в салон красоты, необязательно тащить с собой пластмассу, у него итак всё это будет в смартфоне. Чтобы наша виртуальная карточка появилась в приложении, человеку не потребуется ничего вводить — надо будет просто перейти по ссылке, которую мы пришлём ему на мобильник, — объясняет Сергей Козлов.

Авторы проекта утверждают, что система работает на две стороны: во-первых, у магазина начинает накапливаться статистика о покупателях, которые используют виртуальную карту. Дальше эти знания помогают формировать маркетинговую политику и лучше понимать клиентов. Во-вторых, клиенту это просто удобно, потому что во время похода по магазинам ему не надо носить с собой гору пластиковых карточек, а смартфон, следя за геопозицией человека, выводит на экран ему те виртуальные карты компаний, рядом с которыми он находится.

***

Редакция «Фонаря» выражает благодарность Артёму Королёву, заместителю директора Белгородского информационного фонда. Фонд курирует запущенный в декабре 2016 года IT-кластер, который объединяет всех предпринимателей этой сферы в регионе. Герои нашего материала так или иначе участвуют в работе кластера, представляют и обсуждают с коллегами свои IT-проекты.

Дмитрий Голуцкий

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#Фёдор Жерновой #IT-технологии #Белгород #Артём Королёв
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