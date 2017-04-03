Белгородский IT. Как единицы и нули меняют мир вокруг нас

Сервис Palm.taxi

Кто?



Павел Беляев (29 лет) закончил БГТУ имени Шухова, стал инженером-программистом и основал Palm.taxi — сервис для вызова такси в Белгороде.

Что придумал?

Проект фактически копирует идею известных сервисов Uber и «Яндекс. Такси», с помощью которых через телефон можно вызвать такси, но с учётом того, что частный извоз в регионах работает совершенно по другому принципу, и тот же Uber в реальных условиях небольшого регионального города в принципе не смог бы работать.

Как работает?

Если грубо, то Palm.taxi — это аналог Uber. Команда Павла Беляева взяла за основу идею американской компании, но не скопировала её, а попыталась модернизировать алгоритм приложения, чтобы оно могло эффективно работать в небольших городах, подобных Белгороду.

Павел Беляев, фото Андрея Закоморного

— Перед тем как начать работать, мы проанализировали рынок. У нас была статистика по городам. Например, в Москве через приложение такси заказывало примерно 80-90 процентов людей, в Санкт-Петербурге — 60 процентов, а во всех остальных городах — в среднем около трёх процентов. Ещё один момент — это карты. Понятно, что Москва и Питер хорошо прорисованы, и там можно заказать такси из любого места, так как водитель по картам тебя всегда найдёт. В Белгороде, например, частного сектора на картах практически нет. Ну и третий печальный факт — это количество смартфонов и скорость интернета в региональном городе по сравнению с той же Москвой, — объясняет Павел.

Несмотря на это, Беляев с партнёрами решили попробовать, но в итоге не обошлись без ошибок. Основная — алгоритм работы распределения заявок. Как сейчас работает Uber? Грубо. Водитель регистрируется в системе Uber и устанавливает на свой смартфон приложение. Клиент тоже устанавливает себе приложение, и, когда ему нужно вызвать такси, заходит в него и нажимает одну кнопку. Система определяет геопозицию клиента и отправляет к нему ближайшего водителя. Водителю приходит заявка клиента и вопрос, мол: «Принимаете заявку»? Водитель принимает заявку и едет забирать клиента, либо отказывается, и тогда система ищет другого водителя. Момент, когда система определяет какому водителю отдать заявку, — ключевой.

— Мы сейчас пытаемся подобрать оптимальную схему распределения заявок. В Белгороде, чтобы работать по «уберовской» системе, недостаточная плотность населения. Например, в одном районе Москвы живёт примерно столько же, сколько в трёх Белгородах. И соответственно у одной машины в радиусе двух километров в 3–4 раза больше потенциальных заявок. Это ещё без учёта количества смартфонов у населения и скорости интернета. Получается, что в Питере и Москве водитель везёт клиента из точки А в точку Б. В точке Б он немного ждёт, пока появится новая заявка, и едет дальше. А в Белгороде можно, например, отвезти человека в Разумное и заночевать там, — смеётся Павел. — Мы ещё не вышли из этой ситуации. Пробуем варианты работы с водителями, как правильно распределять заявки. Думаем, что нашли правильное решение.

Palm.taxi работает как сервис-посредник между клиентом и водителем, но на белгородском рынке есть ещё несколько приложений от других служб такси (такие приложения заменили рацию в машине). Получается, что на местном рынке Palm.taxi — уникальный сервис, но не единственный. Поэтому водители устанавливают себе на телефон несколько приложений от разных компаний и «ловят» заявки. Сложность в том, чтобы удержать водителя у себя, и чтобы он сразу ездил именно по твоим заявкам, а твой клиент долго не ждал машину.

Новый дизайн приложения Palm.taxi

Именно поэтому сейчас Palm.taxi даже не берёт комиссию с водителей, а были периоды, когда им даже доплачивал. Сейчас проект убыточный и живёт за счёт средств учредителей. На вопрос, зачем он ввязался в такую невыгодную авантюру, — разработчик искренне удивляется.

— Вы, наверное, не знаете, как работает IT. Тут все проекты в большей или меньшей степени убыточны. Тот же Uber убыточен. У «твиттера» убыток 1 миллиард долларов за прошлый год. Так работает индустрия. Компании нацелены на захват рынка, и они готовы работать себе в ущерб в надежде на будущее, где кто-то их заметит и даст им денег. В США с этим проще — там низкие ставки по кредиту, и на «бесплатные» деньги компания может долго существовать, пока её не заметят инвесторы или она не выйдет на IPO. В нашем случая, конечно, всё сложнее. Но мы рано или поздно планируем выйти на самоокупаемость, — надеется Павел Беляев.

MIDI-контроллер «Добрыня»

Кто?

Александр Максимал (29 лет) и Max Detal` (25 лет).

Что придумали?

MIDI-контроллер «Добрыня» — пульт, который позволяет управлять музыкальными программами на любом устройстве. В контроллере есть программируемые кнопки, за которыми музыкант закрепляет разные звуки.

Как работает?

У устройства есть две особенности: во-первых, оно полностью придумано и собрано в России (других более или менее известных отечественных MIDI-контроллеров просто нет), а во-вторых, оно может работать практически со всеми платформами: PC, MAC, iOS и Android.

Фото vk.com/midi_dobrynya

— Максим периодически ездит в Москву и там играет на «Добрыне». Он музыкант и придумывал это устройство под себя. Я занимался разработкой «мозгов» этой штуки. Главная идея — сделать так, чтобы контроллер мог работать на всех платформах. Обычно, чтобы подключить такое устройство, надо было устанавливать драйвера на компьютер. Теперь же этого делать не надо, а сам контроллер можно подключить даже к смартфону. Я, кстати, тоже закончил музыкальную школу по двум классам и периодически играю в оркестре, поэтому мне было интересно работать над этим проектом. Главная фишка в том, что у тебя есть творческий народ и люди со структурным мышлением — программисты. И эта штука позволяет их объединить, — объясняет Александр Максимал.





Сейчас команда экспериментирует с содержанием и формой «Добрыни». У ребят уже есть три версии контроллера. Они разрабатывают логистику будущего производства своего контроллера.

Система управления картами в телефоне



Кто?

Основатели команды Passteam — Сергей Козлов (26 лет) и Вадим Стрижаков (24 года). Оба выпускники факультета романо-германской филологии НИУ «БелГУ».

Что придумали?

Облачный сервис для бизнеса, который переносит все членские карты и купоны клиентов в телефон. Система позволяет полностью избавиться от пластиковых карт, сохраняя информацию о них в смартфоне.

Как работает?

В любом смартфоне на трёх самых популярных платформах (Android, Windows Phone, iOS — прим. ред.) есть стандартное приложение, в которое можно добавлять свои скидочные карты, билеты и купоны и использовать их при покупках. Например, Apple использует приложение Wallet («Кошелёк»). Попробовав добавить в приложение свою бонусную карту из «Спортмастера», вы увидите, что «Кошелёк» её не примет. Это потому, что приложение работает не как записная книжка, а как полноценный сервис, который связывает ваш смартфон с системой учёта магазина. Если в магазине нет специального софта для этого, то приложение не будет работать. Именно такой софт разработали и продают предпринимателям программисты из Passteam.

Сергей Козлов, фото Андрея Закоморного

— Мы впервые познакомились с этой технологией в Америке в 2013 году. Тогда она только зарождалась в Штатах, и ей пользовался только крупный бизнес. Мы приехали в аэропорт, начали проходить регистрацию на рейс и увидели, что вместо бумажного билета на самолёт некоторые люди держат смартфон, в котором были их талоны, — рассказывает Сергей Козлов. — Для нас это был шок, и уже на следующий рейс мы тоже стояли с билетами в своих телефонах. Идея нам понравилась, и мы попробовали заняться ею в России.

Сергей Козлов признаётся, что до недавнего времени в России их продукт был совсем нишевым, так как люди не понимали, зачем нужен Wallet и почему он не принимает карту из «Спортмастера». Ситуация изменилась, когда на отечественном рынке появилась возможность оплачивать покупки банковской картой, которая занесена в телефон (система Apple pay и Samsung pay — прим. ред.). То есть, «Кошелёк» в Apple и другие аналогичные приложения на других платформах выполняют три функции: хранят в себе карты лояльности (скидки и бонусы), билеты и банковские карты. Система давно успешно работает, например, в США. Но в России она была совсем не популярна, так как в отечественных компаниях не было софта, который бы работал с такими приложениями. Теперь россияне могут заносить в приложения свои банковские карты и расплачиваться за покупки, прикладывая смартфон к терминалу. Популярность приложения растёт, и им начали интересоваться не только банки, но и другие российские предприниматели.

— Например, у нас есть салон красоты. В салоне красоты уже есть система, которая ведёт всех клиентов (ваше имя и фамилия, последний визит) и выдаёт пластиковые карточки со скидкой. Что мы можем для них сделать? Мы пристраиваемся к их системе и на нашем облаке создаём виртуальные карточки для их клиентов вместо пластиковых. То есть человеку, придя в салон красоты, необязательно тащить с собой пластмассу, у него итак всё это будет в смартфоне. Чтобы наша виртуальная карточка появилась в приложении, человеку не потребуется ничего вводить — надо будет просто перейти по ссылке, которую мы пришлём ему на мобильник, — объясняет Сергей Козлов.

Авторы проекта утверждают, что система работает на две стороны: во-первых, у магазина начинает накапливаться статистика о покупателях, которые используют виртуальную карту. Дальше эти знания помогают формировать маркетинговую политику и лучше понимать клиентов. Во-вторых, клиенту это просто удобно, потому что во время похода по магазинам ему не надо носить с собой гору пластиковых карточек, а смартфон, следя за геопозицией человека, выводит на экран ему те виртуальные карты компаний, рядом с которыми он находится.

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Редакция «Фонаря» выражает благодарность Артёму Королёву, заместителю директора Белгородского информационного фонда. Фонд курирует запущенный в декабре 2016 года IT-кластер, который объединяет всех предпринимателей этой сферы в регионе. Герои нашего материала так или иначе участвуют в работе кластера, представляют и обсуждают с коллегами свои IT-проекты.