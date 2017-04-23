В Белгороде вручили премию «Человек года» по версии журнала BellFashion

В Белгороде журнал BellFashion наградил победителей премии «Человек года». Церемонию, которая проходила в Белгородской государственной филармонии, вёл известный российский ведущий Александр Олешко, а в конце премии несколько песен на сцене спела певица МакSим. Также организаторы заявляли участие ещё одной звезды — Сати Казановой, но её на премии не было.
Организаторы объясняли, что составили лонг-лист номинантов на основе данных из областных департаментов и профсоюзов. Затем эксперты журнала — бизнесмены, чиновники и руководители белгородских компаний — до 28 февраля выбрали из списка по пять человек в каждой номинации. С 1 марта и до 21 апреля за этих людей голосовали читатели на сайте журнала, а победителей наградили на церемонии.
Конкурс проводился в первый раз. Помимо основной номинации «Человек года», в премии было ещё шесть отраслевых наград: «Бизнесмен года», «Топ-менеджер года», «Аграрий года», «Строитель года», «Социальный деятель» и «Легенда спорта».
«Топ-менеджером года» стал Сергей Глаголев, ректор БГТУ имени Шухова, председатель городского Совета депутатов.
— Дорогие друзья! Мне очень приятно находится здесь на этой сцене. Это, конечно же, оценка того вклада, который вносит коллектив университета в развитие Белгорода и Белгородской области. Вообще, высшее образование и образование Белгородчины — это такая знаковая отрасль, знаковое направление нашей деятельности, и оно не случайно является лидером всей нашей России. Эти оценки можно видеть по тому, как оценивают нашу деятельность в министерстве образования… Всё это благодаря тому, что Евгений Степанович Савченко создал хорошую атмосферу и почву, чтобы наши учёные могли себя достойно проявить на российском и международном уровне, — сказал Сергей Глаголев после вручения награды.
К слову
Напомним, что недавно в Белгороде завершился суд БГТУ имени Шухова с блогером Сергеем Лежневым и редакцией газеты «Житьё-Бытьё». Руководство вуза посчитало публикации в блоге и в газете порочащими деловую репутацию вуза, поэтому обратилось с иском в суд. В ноябре во время одного из заседаний студентов, которые проходили свидетелями по делу, привлекли в качестве соответчиков. Хронику рассмотрения дела можно почитать в нашей онлайн-трансляции. В итоге судья оставила иск без рассмотрения, так как истец дважды не явился в суд, а ответчики не стали настаивать на рассмотрении дела по существу.
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В номинации «Бизнесмен года» победил депутат областной думы, предприниматель Александр Щеглов. «Аграрием года» стал ещё один депутат областной думы, председатель совета директоров ГК «Теплицы Белогорья» Александр Тарасов. Премию «Строитель года» получил депутат горсовета Белгорода, генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов. В номинациях «Социальный деятель» и «Легенда спорта» победили главный врач Белгородского областного дома ребёнка Валентина Шамборская и волейболист Сергей Тетюхин соответственно.
Номинация «Человек года» была специальной: её учредил митрополит Белгородский и Старооскольскй Иоанн за «сохранение священного дара жизни». На сцену вызвали всех претендентов: руководителя благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгению Кондратюк, десятилетнюю школьницу, которая спасла своих братьев и сестёр во время пожара, Юлию Чернову, члена Общественной палаты Белгородской области, руководителя кризисного центра для женщин Юлию Углянскую и помощника депутата Государственной думы, руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча. «Человеком года-2017» в Белгороде стал Андрей Скоч.