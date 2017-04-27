В Старом Осколе Фёдор Емельяненко и братья Немковы заложили Аллею спортивной славы ОЭМК

В Старом Осколе на базе отдыха ОЭМК «Металлург» Фёдор Емеьяненко, братья Немковы, пловцы Мария Хан и Татьяна Ольховикова и другие известные спортсмены предприятия, добившиеся высоких результатов, посадили 17 кустов липы на именной Аллее спортивной славы ОЭМК.
— Очень хорошая идея — заложить Аллею спортивной славы предприятия, тем более в Год экологии, ведь, лес, деревья — это жизнь, и мы должны заботиться о том, чтобы беречь и сохранять природу. Надеюсь, что так же, как будут расти и крепнуть деревья, будут расти и приумножаться достижения наших спортсменов, — цитирует портал oskol.city мастера спорта международного класса по боевому самбо Виктора Немкова.
На базе отдыха металлургов регулярно проводится спартакиада между сотрудниками ОЭМК, здесь есть много спортивных объектов, а теперь ещё появилась Аллея спортивной славы.
— Аллея спортивной славы — это хороший пример для молодёжи. Возможно, молодые ребята, которые будут приезжать на базу отдыха, тоже захотят активно заниматься спортом и будут стремиться к новым победам и вершинам, — поделился с журналистами двукратный чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Самойлов.