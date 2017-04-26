В Старом Осколе СГОК приобрёл для инвалидов по зрению компьютеры и планшеты с речевой GPS-навигацией

Стойленский ГОК выделил Старооскольской организации Всероссийского общества слепых деньги для покупки компьютеров, оргтехники и другого специализированного оборудования для обучения инвалидов по зрению ориентированию в пространстве с помощью GPS-навигации и работе с компьютером. На компьютерах установят программу JAWS, которая будет «озвучивать» все символы на экране, а на планшетах и смартфонах — речевую GPS-навигацию. Это поможет слепым ориентироваться в пространстве.
— В век цифровых технологий компьютер и смартфон, безусловно, необходимая вещь. Люди с ограниченными возможностями не должны себя чувствовать обделенными в обществе. Поэтому мы откликнулись на просьбу председателя общества слепых и выделили необходимые средства. Стойленский ГОК регулярно выделяет средства для реабилитационных мероприятий, содействует улучшению материально-технической базы обществ инвалидов, — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.
В пресс-службе отмечают, что предприятие постоянно помогает учреждениям культуры, детским садам, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским организациям и другим учреждениям Старого Оскола. В 2016 году на благотворительность компания направила более 60 миллионов рублей.
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