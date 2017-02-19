Женщина пыталась спасти сына, которые выбежал на ЖД-переезд следом за кошкой. В Прохоровке поезд «Белгород — Москва» насмерть сбил 53-летнюю женщину. Об этом сообщила «БелПресса». В понедельник, 14 ноября, вечером поезд проезжал Прохоровку со скоростью около 100 километров в час. На железнодорожные пути выбежала кошка, за которой побежал пятилетний ребёнок. Его мать увидела, что приближается поезд, и попыталась спасти сына. Машинист нажал на тормоз, но поезд всё равно сбил женщину, которая впоследствии умерла от полученных травм. Мальчик успел уйти с железнодорожных путей. — Сотрудники линейного отдела УМВД по Белгородской области в очередной раз просят белгородцев быть внимательными на железнодорожных путях, не переходить их в неположенных местах и внимательно следить за детьми, находящимися вблизи железной дороги, — сообщает издание. Напомним, что сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения на жд-переездах в 10 раз — с 1 тысячи до 10 тысяч рублей соответственно за пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а также за остановку или стоянку на железнодорожном переезде. За нарушение правил проезда через железнодорожные переезды предлагается увеличить штраф с 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
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воскресенье, 19 февраля

Бой Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона перенесли на несколько месяцев

Бой отменили из-за болезни американца.

За несколько часов до боя российского бойца Фёдора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом поединок отменили. Причиной этого стало самочувствие соперника Последнего императора — у Митриона медики нашли камни в почках. Об этом сообщил «Интерфакс».

— «Беллатор» официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьёзно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту, — написал Фёдор Емельяненко на своей странице в Instagram.

Чтобы Митрион смог поучаствовать в бое, ему нужно несколько месяцев, чтобы восстановиться. Организаторы поединка пообещали, что следующий бой Фёдор Емельяненко проведёт через несколько месяцев. Если к маю-июню американец не придёт в форму, то Последний император будет биться с другим соперником.

Напомним, что Фёдор Емельяненко вернулся на ринг летом 2015 года. Он провёл два боя: с индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо. Бой с Сингхом закончился досрочно, а результаты поединка с Мальдонадо проигравший бразилец оспорил, но судьи не стали менять своё решение, оставив победу Последнему императору. Сам российский боец назвал этот бой одним из худших в своей карьере. О бое в Сан-Хосе стало известно в ноябре 2016 года. Для Емельяненко это должен был быть 42-й бой — до этого у него было 36 побед, четыре поражения, и ещё один бой признали несостоявшимся.

Андрей Маслов

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#Фёдор Емельяненко #бокс
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