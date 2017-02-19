Бой Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона перенесли на несколько месяцев

За несколько часов до боя российского бойца Фёдора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом поединок отменили. Причиной этого стало самочувствие соперника Последнего императора — у Митриона медики нашли камни в почках. Об этом сообщил «Интерфакс».
— «Беллатор» официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьёзно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту, — написал Фёдор Емельяненко на своей странице в Instagram.
Чтобы Митрион смог поучаствовать в бое, ему нужно несколько месяцев, чтобы восстановиться. Организаторы поединка пообещали, что следующий бой Фёдор Емельяненко проведёт через несколько месяцев. Если к маю-июню американец не придёт в форму, то Последний император будет биться с другим соперником.
Напомним, что Фёдор Емельяненко вернулся на ринг летом 2015 года. Он провёл два боя: с индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо. Бой с Сингхом закончился досрочно, а результаты поединка с Мальдонадо проигравший бразилец оспорил, но судьи не стали менять своё решение, оставив победу Последнему императору. Сам российский боец назвал этот бой одним из худших в своей карьере. О бое в Сан-Хосе стало известно в ноябре 2016 года. Для Емельяненко это должен был быть 42-й бой — до этого у него было 36 побед, четыре поражения, и ещё один бой признали несостоявшимся.