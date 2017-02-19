Бой Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона перенесли на несколько месяцев

Женщина пыталась спасти сына, которые выбежал на ЖД-переезд следом за кошкой. В Прохоровке поезд «Белгород — Москва» насмерть сбил 53-летнюю женщину. Об этом сообщила «БелПресса». В понедельник, 14 ноября, вечером поезд проезжал Прохоровку со скоростью около 100 километров в час. На железнодорожные пути выбежала кошка, за которой побежал пятилетний ребёнок. Его мать увидела, что приближается поезд, и попыталась спасти сына. Машинист нажал на тормоз, но поезд всё равно сбил женщину, которая впоследствии умерла от полученных травм. Мальчик успел уйти с железнодорожных путей. — Сотрудники линейного отдела УМВД по Белгородской области в очередной раз просят белгородцев быть внимательными на железнодорожных путях, не переходить их в неположенных местах и внимательно следить за детьми, находящимися вблизи железной дороги, — сообщает издание. Напомним, что сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения на жд-переездах в 10 раз — с 1 тысячи до 10 тысяч рублей соответственно за пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а также за остановку или стоянку на железнодорожном переезде. За нарушение правил проезда через железнодорожные переезды предлагается увеличить штраф с 1 тысячи до 5 тысяч рублей.