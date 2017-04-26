​В Старом Осколе полицейские объявили даты поиска Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой

В Старом Осколе городское УМВД объявило даты поиска Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Поиски будут проходить два дня: 27 и 28 апреля с 9:30 утра. Полицейские просят совершеннолетних волонтёров помочь в поиске пропавших девушек. Сбор у центрального входа в городское УМВД (улица Ватутина, 9 — прим. ред.).
Напомним, что обе девушки пропали с разницей в два года при схожих обстоятельствах: перед исчезновением они общались с Михаилом Саплиновым. Сейчас 25-летний футболист-любитель обвиняется в убийстве, однако тела двух девушек до сих пор не найдены. Подробнее о деле можно прочитать в нашем материале. Бесследную пропажу обсуждали в эфире программы «Пусть говорят», а в конце декабря прошлого года родители девушек провели митинг, на котором попросили проверить полицейских, которые занимались расследованием дела.