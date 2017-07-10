​В Старом Осколе возбудили уголовное дело после осквернения двух монументов

В Старом Осколе полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм» по факту осквернения двух городских памятников. На мемориале женщинам-строителям железной дороги «Старый Оскол — Ржава» и памятнику князю Александру Невскому появилась краска. Региональные СМИ сообщают, что краской нарисованы экстремистские символы. В пресс-службе регионального УМВД эти слова не подтвердили, но пояснили, что ищут тех, кто причастен к инциденту.
— Монументы были «испачканы» веществом, которое передано на экспертизу — цитирует агентство «Интерфакс», региональную пресс-службу УМВД.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что монументы уже очистили. Памятник женщинам-строителям железной дороги «Старый Оскол — Ржава» открыли 9 июля 2008 года, он посвящён подвигу женщин, которые за 32 дня проложили 95 километров путей. Этим они обеспечили победу Советского Союза летом 1943 года в сражении на Огненной дуге.
Памятник Александру Невскому открыли в Старом Осколе 12 сентября 2010 года. Невский — покровитель города, в честь него в городе назван кафедральный собор, дворец спорта, федерация дзюдо и самбо.